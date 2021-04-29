разделы

реклама

журналы

USD

74.247 (-0,12%)

EUR

90.005 (-0,24%)

MOEX

3588.84 (0,30%)

BRENT

67.69 (1,36%)

Пшеница

729.2 (0,55%)

Сахар

17.3 (-3,57%)

USD

74.247 (-0,12%)

EUR

90.005 (-0,24%)

MOEX

3588.84 (0,30%)

BRENT

67.69 (1,36%)

Пшеница

729.2 (0,55%)

Сахар

17.3 (-3,57%)

USD

74.247 (-0,12%)

EUR

90.005 (-0,24%)

MOEX

3588.84 (0,30%)

BRENT

67.69 (1,36%)

Пшеница

729.2 (0,55%)

Сахар

17.3 (-3,57%)

USD

74.247 (-0,12%)

EUR

90.005 (-0,24%)

MOEX

3588.84 (0,30%)

BRENT

67.69 (1,36%)

Пшеница

729.2 (0,55%)

Сахар

17.3 (-3,57%)

USD

74.247 (-0,12%)

EUR

90.005 (-0,24%)

MOEX

3588.84 (0,30%)

BRENT

67.69 (1,36%)

Пшеница

729.2 (0,55%)

Сахар

17.3 (-3,57%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Компании

Группа «Черкизово» увеличила продажи колбасных изделий

Положительная динамика была зафиксирована почти во всех сегментах

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В целом продажи колбасных изделий выросли на 13%
Д. Абрамов
В целом продажи колбасных изделий выросли на 13%
Д. Абрамов

По данным NielsenIQ, группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, по итогам прошлого года увеличила объем продаж колбасных изделий в сетевой рознице на 21% в денежном выражении, до 16,3 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. В целом в России продажи колбасной продукции в этом канале за прошлый год выросли на 14% до 245 млрд руб. В натуральном выражении продажи колбасных изделий в российской сетевой рознице в прошлом году выросли на 13% до 761,3 тыс. т, оценивает NielsenIQ. Продажи «Черкизова» увеличились на 12% до 48,6 тыс. т.

Если в целом по стране в денежном выражении активнее всего увеличивались продажи варено-копченых (19%, или 4,5 млрд руб.) и сырокопченых колбас (18%, или 3,8 млрд руб.), а также ветчин (18%, или 1,9 млрд руб.), то самыми быстро растущими категориями у «Черкизова» стали деликатесная продукция (плюс 430%), сырокопченые колбасы (33%) и ветчины (32%). В натуральном выражении у компании больше всего выросли продажи также деликатесной продукции (на 355%), ветчин (на 31%) и сырокопченых колбас (на 26%). В целом по России реализация варено-копченых колбас увеличилась на 22% (на 14,3 тыс. т), вареных — на 18% (30 тыс. т), ветчин — на 18% (6,1 тыс. т). По данным NielsenIQ, в 2020 году продукция «Черкизово» заняла в сетевой рознице первое место по доле рынка в сегменте сырокопченых колбас (20% в стоимостном выражении), а также ветчин (27%).

Директор по маркетингу категории «Готовые блюда» ТД «Черкизово» Ирина Ким сказала, что компания очень довольна результатами продаж колбасной продукции в прошлом году. Причиной положительной динамики она назвала хорошую реакцию потребителей на ребрендинг флагманских брендов «Черкизово» и «Черкизово Premiun», в результате которого качественно изменилась не только упаковка, но и рецептура колбас. В прошлом году производство продукции мясопереработки в компании составило 114 тыс. т, уточнял в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry руководитель инновационного аналитического центра «Черкизово» Рустам Хафизов. Он также отмечал, что группа продолжит развивать сегмент высокомаржинальной продукции.

В конце марта независимый эксперт мясного рынка, старший партнер Khizhnyak & Partners Андрей Хижняк рассказывал «Агроинвестору», что интерес производителей к переработке мяса сейчас растет, при этом доходность компаний, которые занимаются колбасным производством резко упала. По его словам, себестоимость увеличилась на 12-22% в зависимости от мясоемкости колбасы и вида используемого мяса. «Например, по курице себестоимость выросла сильнее. Большинство мясопереработчиков без своего сырья и с долгами могут выставлять свои компании на продажу», — говорил он.

Хижняк также отмечал, что спрос на продукцию мясопереработки сейчас стабильный, но вскоре может начать снижаться из-за поднятия переработчиками цен от 6% до 10%. «Но этими действиями они не смогут перекрыть рост себестоимости в первом квартале. Хотя, маловероятно, что тенденции первого квартала продержатся весь год — себестоимость может снизиться. Нынешнее увеличение цены, которое на полках магазинов пока проявилось не везде, может спровоцировать падение спроса на продукцию мясопереработки», — считает Хижняк.

По данным Росстата, за неделю с 19 по 26 апреля в среднем по стране розничные цены на полукопченую и варено-копченую колбасу выросли на 0,2% (по сравнению с декабрем 2020-го — на 2,4%), вареная колбаса подорожала на 0,5% (2,7%), сосиски и сардельки — на 0,7% (3,2%).

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021
Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции

«Агротехника и технологии»

Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции
"Агроинвестор" №04, апрель 2021

Журнал

"Агроинвестор" №04, апрель 2021
Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат

«Агроинвестор»

Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат
Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн