Группа «Черкизово» увеличила продажи колбасных изделий

В целом продажи колбасных изделий выросли на 13% Д. Абрамов

По данным NielsenIQ, группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, по итогам прошлого года увеличила объем продаж колбасных изделий в сетевой рознице на 21% в денежном выражении, до 16,3 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. В целом в России продажи колбасной продукции в этом канале за прошлый год выросли на 14% до 245 млрд руб. В натуральном выражении продажи колбасных изделий в российской сетевой рознице в прошлом году выросли на 13% до 761,3 тыс. т, оценивает NielsenIQ. Продажи «Черкизова» увеличились на 12% до 48,6 тыс. т.



Если в целом по стране в денежном выражении активнее всего увеличивались продажи варено-копченых (19%, или 4,5 млрд руб.) и сырокопченых колбас (18%, или 3,8 млрд руб.), а также ветчин (18%, или 1,9 млрд руб.), то самыми быстро растущими категориями у «Черкизова» стали деликатесная продукция (плюс 430%), сырокопченые колбасы (33%) и ветчины (32%). В натуральном выражении у компании больше всего выросли продажи также деликатесной продукции (на 355%), ветчин (на 31%) и сырокопченых колбас (на 26%). В целом по России реализация варено-копченых колбас увеличилась на 22% (на 14,3 тыс. т), вареных — на 18% (30 тыс. т), ветчин — на 18% (6,1 тыс. т). По данным NielsenIQ, в 2020 году продукция «Черкизово» заняла в сетевой рознице первое место по доле рынка в сегменте сырокопченых колбас (20% в стоимостном выражении), а также ветчин (27%).



Директор по маркетингу категории «Готовые блюда» ТД «Черкизово» Ирина Ким сказала, что компания очень довольна результатами продаж колбасной продукции в прошлом году. Причиной положительной динамики она назвала хорошую реакцию потребителей на ребрендинг флагманских брендов «Черкизово» и «Черкизово Premiun», в результате которого качественно изменилась не только упаковка, но и рецептура колбас. В прошлом году производство продукции мясопереработки в компании составило 114 тыс. т, уточнял в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry руководитель инновационного аналитического центра «Черкизово» Рустам Хафизов. Он также отмечал, что группа продолжит развивать сегмент высокомаржинальной продукции.



В конце марта независимый эксперт мясного рынка, старший партнер Khizhnyak & Partners Андрей Хижняк рассказывал «Агроинвестору», что интерес производителей к переработке мяса сейчас растет, при этом доходность компаний, которые занимаются колбасным производством резко упала. По его словам, себестоимость увеличилась на 12-22% в зависимости от мясоемкости колбасы и вида используемого мяса. «Например, по курице себестоимость выросла сильнее. Большинство мясопереработчиков без своего сырья и с долгами могут выставлять свои компании на продажу», — говорил он.



Хижняк также отмечал, что спрос на продукцию мясопереработки сейчас стабильный, но вскоре может начать снижаться из-за поднятия переработчиками цен от 6% до 10%. «Но этими действиями они не смогут перекрыть рост себестоимости в первом квартале. Хотя, маловероятно, что тенденции первого квартала продержатся весь год — себестоимость может снизиться. Нынешнее увеличение цены, которое на полках магазинов пока проявилось не везде, может спровоцировать падение спроса на продукцию мясопереработки», — считает Хижняк.



По данным Росстата, за неделю с 19 по 26 апреля в среднем по стране розничные цены на полукопченую и варено-копченую колбасу выросли на 0,2% (по сравнению с декабрем 2020-го — на 2,4%), вареная колбаса подорожала на 0,5% (2,7%), сосиски и сардельки — на 0,7% (3,2%).

