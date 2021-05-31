Экспорт мяса продолжает расти

По итогам года экспорт продукции свиноводства может остаться на уровне прошлого года или вырасти на 10% «Продо»

С начала года до 23 мая Россия экспортировала свинины на $152 млн, мяса птицы — на $140 млн, говядины — на $55 млн, следует из данных подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». За аналогичный период прошлого года на внешние рынки было поставлено свинины на $93 млн, птицы — на $170 млн, говядины — на $13 млн.



В количественном выражении по итогам первого полугодия экспорт свинины может вырасти на 16% до 102,3 тыс. т, что является эффектом низкой базы за январь-июнь прошлого года, сказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Во второй половине 2020-го мы вышли на определенное плато поставок в 16-18 тыс. т в месяц. И сейчас идем примерно с этими же показателями: вырос экспорт во Вьетнам, мы занимаем почти 25% этого рынка <...>, но при этом у нас снизились поставки в Гонконг из-за проблем с COVID-19», — объясняет Ковалев. Он добавляет, что по итогам года вряд ли можно будет ожидать значительного увеличения экспорта, так как Россия и так занимает довольно устойчивые позиции на рынках открытых стран, а дальше расти очень сложно.



По словам Ковалева, в случае отсутствия эпидемиологических, макроэкономических, геополитических проблем экспорт продукции свиноводства может остаться на уровне прошлого года или вырасти на 10% — до 220-230 тыс. т стоимостью более $400 млн. При этом он обращает внимание на изменение структуры экспорта: сейчас 65% поставок — это мясо, все остальное — субпродукты, то есть растут не только объемы поставок, но и их стоимость.



Экспорт говядины в первом полугодии, по прогнозу НСС, может вырасти на 223% до 21,26 тыс. т. Однако такая динамика объясняется эффектом низкой базы, хотя российская говядина действительно пользуется спросом и конкурентоспособна по цене, прежде всего в Китае, пишет «Коммерсантъ». Из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Китае в 2019—2020 годах цены на свинину там выросли, и началась смена предпочтений в сторону говядины, рассказал изданию руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк говорит, что спрогнозировать объем экспорта говядины и КРС за 2021 год сложно, но он точно должен вырасти.



Роман Костюк, Гендиректор Национального союза производителей говядины Условия для экспорта говядины и живого скота крайне благоприятные. Препятствий для наращивания поставок, кроме платежеспособного спроса со стороны иностранных покупателей, нет. Единственной сложностью может быть регионализация по болезням животных, которая снижает число регионов, которые могут отправлять свою продукцию на экспорт. Но и в благополучных регионах есть достаточный ресурс для увеличения поставок мяса и живого скота.

По словам Юшина, под давление экоактивистов и политиков в некоторых странах снижается поголовье КРС, хотя спрос на говядину растет, и за 30 лет потребление этого вида мяса может увеличиться на 30%, пишет «Коммерсантъ». Российские производители могут занять эту нишу, но для этого необходимо продолжать стимулировать инвестиции в отрасль, добавил он.



Если экспорт говядины и свинины растет, то птицы и баранины — падает. Так, за полгода, по прогнозу НСС, он сократится на 20% и 93% до 116,6 тыс. т и 400 т соответственно. Однако, как сказал «Агроинвестору» руководитель Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, говорить о результатах за полгода пока рано — впереди еще июнь. «Кроме того, нужно смотреть показатели с Таможенным союзом и без ЕАЭС, потому что есть определенные нюансы, а данные по экспорту в ЕАЭС даже за весь апрель еще не пришли», — добавляет он. Однако, по словам Лахтюхова, если говорить о первом квартале 2021 года, то экспорт мяса птицы снизился на 18%.



Это снижение, продолжает он, было вызвано, во-первых, дополнительными административными и техническими барьерами со стороны Китая в плане проверки продукции на COVID-19. Из-за этого срок выхода продукции в оборот на территории республики увеличился до 1,5 месяцев. В связи с этим китайские клиенты начали отказываться от российской продукции и переориентировались на других поставщиков. Второй причиной для снижения экспорта стали односторонние таможенные тарифные ограничения со стороны непризнанных ДНР и ЛНР, что снизило конкурентоспособность российской птицеводческой продукции в этих регионах.



По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, в целом для СНГ российская птица неконкурентоспособна по цене, учитывая рост стоимости в первом полугодии из-за сокращения производства и увеличения себестоимости, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, КНР и Вьетнам — рынки-драйверы роста экспорта птицы — сейчас насыщены. По мнению эксперта, поддержать экспорт могло бы открытие новых рынков для мяса птицы, прежде всего Африки.



Озвучивать прогноз экспорта на этот год Лахтюхов не стал, напомнив, что куриное мясо (за исключением куриных лап) до 1 августа исключено из Постановления правительства №1104 о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции. «Все это негативно отражается на нашем экспорте, но надеемся, что в условиях наращивания объемов производства мы приблизимся к показателям прошлого года», — заключил он.

