«Русагро» возобновит переговоры с Китаем о строительстве свинокомплекса

В этом году плановые инвестиции группы в России составят 20 млрд рублей flickr.com

Сразу после нормализации ситуации с COVID-19 агрохолдинг «Русагро» планирует возобновить переговоры о строительстве свиноводческого комплекса в Китае, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на гендиректора компании Максима Басова. Об этом он сказал в ходе телефонной конференции по итогам первого квартала 2021 года. Вопрос о выходе «Русагро» на китайский рынок обсуждается с 2019 года, тогда компания подписала с правительством китайской провинции Циндао соглашение о намерении инвестировать $5 млрд в проект по разведению свиней на территории КНР. Однако реализация планов по разным причинам отодвигались. Так, в прошлом году в них вмешалась пандемия коронавируса.



В ходе конференц-звонка Басов отметил, что на данный момент выход компании на китайский рынок зависит от местных властей. «Год и четыре месяца назад мы в связи с ковидом свою команду эвакуировали, все переговоры были заморожены. В принципе, как только Китай будет открыт, мы продолжим переговоры с нашими китайскими партнерами», — приводит ИА PrimaMedia слова топ-менеджера. Басов отметил, что на сегодняшний день продукция компании пользуется спросом со стороны иностранных рынков, однако главное — чтобы экспорт туда был разрешен. «Понятно, что могут регулировать цены, вводить пошлины, тем самым лишая наших акционеров определенных доходов, но самое главное — чтобы мы продолжали работать в рыночных условиях, <…> чтобы отрасль, которая набрала такой разбег и столько проинвестировала в технологии и в заводы, смогла отгружать свою продукцию», — приводит издание слова Басова.



В марте 2020 года, когда у «Русагро» были нарушены планы по выходу на китайский рынок, Басов говорил, что у группы есть несколько потенциальных партнеров — как финансовых, так и стратегических, однако из-за ситуации с коронавирусом китайская сторона отложила принятие решений по совместным проектам. «Мы следим за ситуацией с коронавирусом, за ситуацией с африканской чумой свиней (АЧС), ждем, какой будет политика китайских властей в сфере строительства [новых предприятий]», — говорил топ-менеджер.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отметил, что «Русагро» - достаточно серьезная компания, и ее планы — это «не мечты неких инвесторов, которые имеют средства, но не имеют ни опыта, ни компетенции», у «Русагро» все это есть. «Насколько я понимаю, у компании были очень серьезные планы на китайский рынок, в том числе по строительству предприятий, однако, пандемия остановила их реализацию», — сказал «Агроинвестору» Ковалев. По его словам, свиноводство в Китае сейчас развивается очень бурными темпами и резко меняет свою структуру: из мелкотоварного и полусемейного бизнеса оно становится крупнотоварным, что, по мнению Ковалева, и стало центром внимания компетенций «Русагро». «Сложно сказать, насколько это реализуемо, но факт в том, что есть огромный китайский рынок, есть огромные возможности для инвестиций в свиноводство, и есть компания «Русагро», которая очень активно вкладывает средства в различные сектора АПК, пока в основном в России. Но сейчас группа вышла на такой уровень, что вполне может ставить себе стратегию стать глобальной», — считает Ковалев.



Согласно отчету «Русагро», чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2021 года составила 6,5 млрд руб., в аналогичный период прошлого года она была на уровне 3,49 млрд рублей. Выручка группы за три месяца достигла 49,9 млрд руб., рост составил 52%. Скорректированный показатель EBITDA зафиксирован на отметке 11,17 млрд руб. (+123%). При этом рентабельность по EBITDA в первом квартале выросла до 22%. Положительная динамика наблюдалась в сельскохозяйственном, сахарном и мясном бизнесах группы.



В 2021 году компания планирует по возможности закрыть потребности в инвестициях во все свои крупные проекты, капзатраты составят около 20 млрд руб., приводит Reuters слова Басова. В марте прогноз по инвестициям был ниже — 18 млрд руб. В частности, в мясной сегмент будет инвестировано порядка 12 млрд руб. «Часть денег пойдет на окончание приморского проекта, а также на расширение бойни в Тамбовской области, в том числе [средства будут направлены] на цех потребительских полуфабрикатов», — отметил Басов. В сельскохозяйственный и масложировой сегменты будет вложено по 3 млрд руб., в сахарный бизнес — примерно 1 млрд руб. При этом компания по-прежнему настроена на сделки M&A, уточнил Басов. В частности, сейчас проходят торги по одному из интересующих «Русагро» объектов, но даже в случае приобретения сделка не окажет существенного влияния на денежный поток компании.



ГК «Русагро» - агропромышленный холдинг, работающий с 1995 года. Входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Выручка компании в 2020 году составила 158,97 млрд руб., чистая прибыль — 9,7 млрд руб.

