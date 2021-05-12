В Ярославской и Калужской областях обнаружена АЧС

Из-за вспышек АЧС был снижен прогноз прироста производства свинины Pixabay

В Ярославской области в деревне Поляны Туношенского сельского поселения выявлен геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Вирус нашли у домашнего поросенка, которого купили, предположительно, в Костромской области, сообщил региональный департамент АПК и потребительского рынка. Факт заболевания подтвердили специалисты Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире.



В связи с обнаружением очага заболевания в департаменте ветеринарии региона состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии под руководством заместителя председателя комиссии, директора департамента ветеринарии Ярославской области Александра Чавгуна. По итогам заседания было решено ввести карантин по ликвидации и предупреждению распространения АЧС на территории Ярославской области.



Сейчас для контроля АЧС в регионе проводится ежемесячный переучет свиней во всех хозяйствах. В ЛПХ региона содержатся 3095 свиней, уточняет пресс-служба департамента. Кроме того, государственная ветеринарная служба контролирует ввоз и вывоз продукции свиноводства путем оформления ветеринарных сопроводительных документов.



Также в майские выходные очаг АЧС был зафиксирован в Калужской области — в лесу рядом в Ферзиковском районе были найдены трупы диких кабанов. На месте обнаружения павших животных было проведено эпизоотическое обследование. По инициативе комитета ветеринарии при правительстве региона прошло оперативное заседание противоэпизоотической комиссии. По его итогам министр сельского хозяйства области Леонид Громов обратил внимание, что в угрожаемой зоне нового очага нет свинокомплексов.



Сейчас, с началом сезона походов в лес, возрастают риски распространения АЧС, сказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Многолетняя практика подтверждает, что летне-осенний период — время самых активных вспышек заболевания, — рассказал он. — Это не является абсолютной догмой, и я надеюсь, что по прошествии времени все больше внимания будет уделяться безопасности, личностным факторам, работе с людьми, но, безусловно, учитывая сезонность, это период наибольшего риска распространения вируса».



В этом году НСС снизил прогноз прироста производства свинины из-за случаев выявления АЧС, отметил Ковалев. Если первоначально потенциал увеличения объема выпуска оценивался в 350 тыс. т в живом весе, то сейчас он снижен до 250 тыс. т из-за выявления заболевания в конце прошлого года — начале нынешнего, когда были массовые вспышки в Тверской, Курской, Тамбовской областях, рассказал он.



Предприятия, в прошлом году пострадавшие от АЧС, сейчас восстанавливаются, продолжил Ковалев. «Никто не прекратил свою деятельность, за исключением, наверное, одного предприятия в Курской области, с которого все и пошло. Оно уже было банкротом, находилось под наблюдением банка. Я думаю, что это хозяйство прекратит существование, во всяком случае с прежним собственником. А все остальные компании, как бы им не было сложно, ведут работу по восстановлению, модернизации, завозу нового поголовья», — заключил он.



В ноябре прошлого года вспышка АЧС произошла на предприятии «Реут» в Фатежском районе Курской области. Первоначально вирус был обнаружен на площадке откорма с поголовьем 20 тыс. животных, а через несколько дней заболевание было лабораторно подтверждено на площадках репродуктора и доращивания. Две недели спустя АЧС выявили на второй площадке «Реута».

