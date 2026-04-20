Дмитрий Патрушев: 97% озимых в нормальном состоянии

Регионам важно обеспечить исполнение утвержденной структуры посевных площадей

Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов озимых. Это превышает средние значения за пять лет. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о подготовке и проведении весенних полевых работ. «Весенняя посевная кампания в Российской Федерации набирает обороты. Посевная площадь в 2026 году по планам должна составить 83 млн га. В том числе под озимые в прошлом году было засеяно около 20 млн га, — приводятся его слова на сайте правительства. — Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличиваются посевы зерновых. Также на 300 тыс. га должны вырасти площади под масличными».



Регионам важно обеспечить исполнение утвержденной структуры посевных площадей, поскольку от этого во многом зависит баланс спроса и предложения на внутреннем рынке, подчеркнул Патрушев. Также нужно соблюдать утвержденный Минсельхозом план использования российских семян в сельхозпроизводстве. По данным на 17 апреля, яровой сев был проведен на площади 2,7 млн га, подкормлено около 12 млн га озимых, в поля вышли аграрии почти половины регионов страны.



«Важно, чтобы темпы работ не снижались. А аграрии были полноценно обеспечены необходимыми ресурсами. С этой целью правительством предусмотрены инструменты поддержки и регулирования. Прежде всего они касаются сохранения доступности минеральных удобрений. Отмечу, что цены на эту продукцию на внутреннем рынке остаются стабильны. Динамика закупок удобрений положительная. План их приобретения, рассчитанный до конца мая, уже исполнен практически на 90%», — привел данные Патрушев. Кроме того, он поручил особо контролировать доступность топлива для аграриев. Для обеспечения сезонных полевых работ Минсельхоз и Минэнерго согласовали рекомендуемые объемы.



На прямую поддержку аграриев правительство направило в регионы 90 млрд руб. Вице-премьер обратил внимание, что средства должны быть своевременно доведены до получателей. Кроме того, на финансирование льготного краткосрочного кредитования для растениеводства предусмотрено более 17 млрд руб. По итогам совещания Патрушев поручил контролировать обеспеченность аграриев всеми материально-техническими ресурсами.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

