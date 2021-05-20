Экспорт продукции АПК в этом году может составить около $30 млрд

К середине мая агроэкспорт увеличился на 10% А. Гордеев

По итогам этого года экспорт продукции АПК останется «в районе $30 млрд», в 2020-м он достиг $30,5 млрд. Такой прогноз в ходе заседания Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу озвучил руководитель подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. С начала года по 16 мая Россия поставила на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия на $10,9 млрд — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительнее всего — на 48% до $2,7 млрд — увеличились отгрузки масложировой продукции, на 21% до $440 млн вырос вывоз в категории мясной и молочной продукции, следует из данных «Агроэкспорта».



В прошлом году Россия вышла на рекордный объем экспорта продукции АПК, напомнил Краснов, поставки росли опережающими темпами: экспортеры отчасти воспользовались появившимися возможностями, которые были связаны с ажиотажным спросом на продовольствие в мире. Однако экспортный потенциал не был полностью реализован. В частности, из-за COVID¬-ограничений и ужесточения требований со стороны Китая была зафиксирована негативная динамика по поставкам рыбы и морепродуктов. В этом году экспорт в этой категории снизился на 9% до $1,55 млрд, хотя средняя цена тонны продукции увеличилась на 22% до $2,4 тыс. По словам Краснова, сейчас центр совместно с Росрыболовстом ведет активную работу по продвижению рыбной продукции с добавленной стоимостью на внешние рынки. «Это одна из самых перспективных отраслей для увеличения стоимости экспорт», — отметил он.



Из-за снижения экспорта рыбы произошла просадка по объему вывоза в Китай, в целом объем поставок продукции в страну к 16 мая сократился на 2% примерно до $1,5 млрд. Краснов назвал это снижение тревожным, однако уточнил, что поставки рыбы были переориентированы на Южную Корею. Несмотря на сокращение закупок продовольствия в России Китай остается нашим крупнейшим импортером.



По итогам прошлого года Россия оказалась на 17-м месте рейтинга мировых экспортеров продукции АПК. На первом месте США с более чем $149 млрд. Однако если посмотреть на средний темп роста поставок за последние пять лет, то у России он заметно выше, чем у других — 13,4%. Если мы продолжим и дальше так двигаться, то цель — войти в десятку крупнейших экспортеров к 2030 году — будет достигнута, считает Краснов. По итогам прошлого года десятое место заняла Бельгия с $46,6 млрд и темпом роста в среднем на 3,1% за пять лет.



Экспорт зерна в этом году ожидается меньше, чем в 2020-м, но с учетом хорошей ценовой конъюнктуры в денежном выражении поставки могут быть на уровне $10,5-11 млрд против $10,2 млрд в прошлом году, оценил Краснов. Среди рисков и угроз экспорта в этом секторе он называет фитосанитарные барьеры, усиление конкуренции со стороны Австралии и риски поздней уборки из-за задержки сева.



Поставки масложировой продукции в этом году вырастут, в частности Краснов отметил перспективы серьезного увеличения вывоза в Китай. Экспорт мясной продукции, по которой в прошлом году отмечался опережающий рост, также продолжит увеличиваться. При этом по отгрузкам мяса птицы «Агроэкспорт» ожидает сохранения объемов примерно на уровне 2020 года, по свинине и говядине — роста. Среди основных угроз для расширения поставок мясной продукции Краснов отметил эпизоотическую ситуацию. Кроме того, птицеводческим предприятиям-экспортерам нужно обратить внимание на рост собственного производства в странах-покупателях и усиление конкуренции на ключевых рынках. Росту вывоза свинины мешает то, что для нее по-прежнему закрыт китайский рынок.



Также в этом году «Агроэкспорт» прогнозирует увеличение поставок молочной продукции. Перспективы экспорта в дальнее зарубежье связаны в основном с сухой молочной сывороткой, обратил внимание Краснов, отметив, что росту отгрузок мешает недостаточно развитое производство и необходимость инвестиций в сектор.



«В целом мы понимаем, что наши возможности с точки зрения емкости ключевых рынков существенно выше, чем наша способность эти возможности удовлетворить, — признал Краснов. — Если несколько лет назад говорили, что основная наша проблема в закрытости рынков, то сейчас, скорее, в уровне модернизации отрасли, в прогнозируемости госполитики в отношении развития отрасли и экспорта». Тем не менее, плановый показатель — экспорт на $37 млрд в 2024 году — кажется достижимым, задача такого роста решаемая и посильная, резюмировал Краснов. Основными отраслями-драйверами роста в этот период станут пищевая промышленность (плюс $2,3 млрд), масложировая (плюс $2 млрд) и зерновая отрасли (плюс $1 млрд).

