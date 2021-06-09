Приамурье экспортировало в Китай более 200 тысяч тонн сои

С 1 июля пошлина на экспорт сои составит 20% от стоимости продукции, но не менее $100 за тонну flickr.com

В первом квартале 2021 года из Приамурья в Китай было экспортировано 219 тыс. т сои, сообщает пресс-служба правительства области. Этот показатель больше, чем общий объем вывоза за весь прошлый год. Кроме сои в Китай отправили около 5 тыс. т соевого масла и более 8 тыс. т соевого шрота. Объем поставок соевой продукции зарубежным партнерам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в два раза.



Сейчас на долю Китая приходится 97% общего объема поставок сои из Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. До конца этого года область планирует поставить на рынок КНР 100 тыс. т соевых бобов, 30 тыс. т шрота и 20 тыс. т соевого масла. В перспективе Приамурье рассчитывает увеличить производство не ГМО соевых бобов до 2 млн т, нарастить выпуск продуктов переработки сои для их дальнейшего экспорта в страны Азиатско-тихоокеанского региона.



Наращивание поставок российской сои в Китай выполняется по двухстороннему плану углубления сотрудничества между Россией и Китаем, подписанному в июне 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. Мероприятия плана рассчитаны на пять лет и нацелены на обеспечение роста производства сои в стране, развитие торгово-логистического и инвестиционного сотрудничества, а также создание полного производственного цикла для улучшения качественных и количественных характеристик сои и продуктов ее переработки.

С 1 июля пошлина на экспорт сои составит 20% от стоимости продукции, но не менее $100 за тонну. Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. По плану правительства, снижение должно позволить сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, но при этом препятствовать росту цен на сою. Решение будет действовать до 31 августа 2022 года включительно. Оно поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных агрокультур и продуктов их переработки.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что сейчас он смотрит на всю информацию об экспорте сои достаточно сдержанно, потому что ситуация на рынке «очень странная». «Я думаю, что какие-либо данные мы увидим только в конце сезона. Объемы вывоза в 1,4 млн т, которые показала таможня в январе, в реальности не были экспортированы и постепенно вывозятся только сейчас», — сказал он.



В конце апреля Петриченко говорил «Агроинвестору», что в прошлом году, после появления информации о введении пошлины произошел резкий всплеск: в декабре вывезли 146 тыс. т сои, в январе — 984 тыс. т, а с февраля поставок почти не было. При этом физически огромной январской поставки не могло быть, потому что технически почти невозможно вывезти столько сои за месяц. «Это были просто зафиксированные контракты. Как теперь будет проходить физическое исполнение этих контрактов — пока сложно сказать. Я очень сомневаюсь, что они будут полностью исполнены, но пока они идут, — сказал он. — Формально у нас экспорт сои состоялся в размере 1,4 млн т. Это очень много, но, подчеркиваю, цифра формальная. О реальности можно будет судить ближе к августу».



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что несмотря на введенные пошлины на вывоз масличных мы все равно получили достаточно высокие объемы экспорта. «По сое до конца не понятно, какой объем будет экспортирован по январским декларациям», — отметил он. В целом, по словам Мальцева, можно сказать, что своевременные меры правительства помогли удержать внутри страны значительную часть сырья, которое потенциально могли экспортировать. Это помогло загрузить переработку, что особенно важно на фоне значительно снизившегося в прошлом году урожая подсолнечника.



Цены на подсолнечное масло значительно выросли, отметил Мальцев. Другие виды масла тоже подорожали почти в два раза. «Снижение объемов было компенсировано высокой экспортной ценой, которая позволила поставить очередной рекорд — объем экспорта масложировой продукции в 2020 году оценивается почти в $5 млрд, в 2021-м мы рассчитываем почти на полное отсутствие экспорта масличных агрокультур и поддержание достаточно высоких цен на растительные масла, — рассказал Мальцев. — При рекордном урожае, который мы ожидаем, при благоприятной погоде и увеличении посевных площадей это позволит выйти на объем экспорта в $6 млрд».

