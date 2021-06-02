Минсельхоз планирует возобновить зерновые интервенции в 2022 году

Последний раз Минсельхоз применял закупочные интервенции в 2016 году "Черкизово"

В 2022 году Минсельхоз планирует возобновить закупочные зерновые интервенции. В течение двух лет государство увеличит запасы зерна с 200 тыс. т до 3 млн т, что является двух-трехмесячной потребностью переработчиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление замглавы министерства Оксаны Лут. По информации издания, предложение Минсельхоза поддержало правительство. Запас зерна составит менее 2% ежегодного объема производства.



Обратный механизм интервенций может быть применен при росте цен на зерно — для обеспечения мукомолов доступным сырьем, его планируется продавать по цене не ниже закупочной, уточняет «Коммерсантъ». Последний раз Минсельхоз применял закупочные интервенции в 2016 году, механизм нацелен на стабилизацию цен. В 2018 году ведомство вместо интервенций начало субсидировать перевозки зерна на экспорт, объяснив это дороговизной хранения. Сейчас хранение зерна в интервенционном фонде обходится государству примерно в 900 руб./т в год без учета стоимости страхования запасов.



По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, интервенционный фонд необходим, потому что это инструмент мягкого регулирования рынка. Союз выходил с предложением переформатировать старый фонд, сфокусировать его на потребностях мукомолов, обеспечивающих сырьем социально-значимую отрасль хлебопеков, сказал Зернин «Агроинвестору». «Мы считаем, что надо немного модифицировать нормативную базу, сузив круг покупателей зерна, и закладывать в фонд зерно только мукомольного качества, — отметил он. — Размер фонда в 3 млн т представляется разумным, это позволит поддержать мукомолов на протяжении двух-трех месяцев, чего достаточно для преодоления потенциально неблагоприятных периодов рынка».



По мнению Зернина, главное, чтобы государство наполняло фонд не одномоментно, а постепенно, возможно даже в течение нескольких сезонов и с учетом рыночной конъюнктуры, поскольку дополнительный спрос на 3 млн т способен серьезно разогнать цены на внутреннем рынке. «Мы надеемся, что возврат государства на зерновой рынок через интервенционный фонд создаст серьезную предпосылку смягчения ограничительных мер на экспорт зерна, которые на сегодняшний день чрезмерно суровы», — добавил он.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, механизм интервенций — это нормальный рыночный механизм. «Тот отказ, фактически отказ от него со стороны Минсельхоза не стал позитивным моментом, особенно в текущей ситуации. Однако применение этого механизма требует достаточно больших средств, — обращает внимание он. — И здесь возникает ряд вопросов о том, какое зерно будет закупаться, для каких целей, на каких условиях, и на каких условиях оно будет поставляться». К сожалению, регионы относятся к интервенционному фонду как к «государственной кубышке», из которой им должны что-то дать, а интервенционный фонд должен работать на реализацию, подчеркнул Корбут. Еще одним важным моментом он назвал то, что интервенционный фонд предназначен не только для того, чтобы сгладить проблемы с ростом цен на зерно, он также должен регулировать цены при их падении.



По мнению Корбута, 3 млн т — это небольшой объем, который позволит работать только локально. «Но в любом случае нужно смотреть на документы, которые подготовит Минсельхоз, потому что предложение по 3 млн т в свое время уже выдвигалось Союзом экспортеров зерна и Минсельхоз его мягко поддержал, не отвергнув, — напомнил Корбут. — Но это якобы был фонд для поддержки мукомольной отрасли. Если зерно будет продаваться по цене ниже рыночной и ниже стоимости закупки, возникнет проблема с бюджетным кодексом».



Также власти обсуждают возможность расширения интервенций на сахар, создав госфонд объемом 500 тыс. т, рассматривается вопрос закупок масла, пишет «Коммерсантъ». Подумать о закупках в интервенционный фонд и других продуктов предложил и глава Минпромторга Денис Мантуров.



Интервенционный механизм не помешает и другим аграрным отраслям, соглашается Корбут. «В той ситуации, которая сложилась сейчас, у меня возникает ощущение, что нужно решать вопрос не столько с созданием и развитием интервенционного фонда, сколько с увеличением закупки в Росрезерв, когда правительство может взять товар по той цене, которую сочтет нужной, поставить эту продукцию на рынок для потребителей, сглаживая проблему роста потребительских цен, — рассуждает он. — Поэтому здесь, я думаю, нужно внимательно посмотреть, какие цели у механизма, и достигаются ли эти цели интервенционным фондом или необходимы другие решения».



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что теоретически интервенции интересны и для сахарной отрасли, однако требуется «тонкая настройка». «Тут есть масса вопросов, например если этот фонд будет меньше, чем объем среднего двухнедельного потребления, это практически не окажет влияния на рынок сахара, нужен запас хотя бы на три недели, — считает Иванов. — Кроме того, скупка сахара должна происходить примерно с середины сентября и до середины ноября. Обычно в это время как раз проваливаются цены, и сахарным заводам порой даже не хватает места на складах, то есть покупать нужно на пике производства».



По мнению эксперта, хранить сахар желательно за пределами регионов производства, в пригородах городов-миллионников. Продавать товар нужно, как правило, в конце сезона. Если речь о сахаре, то обычно это с мая по июль. «На рынке бывают различные перекосы. Нужно закупать не мало и не много, нужно задуматься, в какое время и у кого покупать, в какое время и кому продавать, где хранить, о качестве сахара и упаковки, и о тысяче других вопросов технической реализации, — перечисляет Иванов. — Также встанет вопрос о возможном конфликте интересов у менеджеров. Пока непонятно, как это все будет работать. Также надо быть готовым к тому, что за хранение необходимо платить и понимать, что продажа с учетом хранения может не покрыть затрат на покупку. Готово ли государство рисковать?».

