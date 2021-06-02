В России начала действовать плавающая пошлина на зерно

Полученные от взимания пошлины средства должны вернуть сельхозпроизводителям в виде субсидий Д. Абрамов

Введение плавающей экспортной пошлины на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, которая начала действовать со 2 июня, позволит предотвратить влияние мировых цен на внутренний рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минэкономразвития Владимира Ильичева. По его словам, основная цель зернового демпфера — предотвратить перенос колебаний внешних цен на продукты питания, а также внутренний рынок.



«Он позволит оперативно и в автоматическом режиме корректировать ставки экспортных пошлин в зависимости от скачков мировых цен. При этом мы даем производителям зерна и экспортерам ясную экономическую модель, которая позволит планировать инвестиции для развития производства и участвовать в международных тендерах», — приводит ТАСС слова Ильичева. Замминистра также добавил, что полученные в виде доходов от пошлины денежные средства вернут в сельское хозяйство в виде субсидий, рассчитанных в зависимости от объемов производства.



До конца сезона-2020/21 будет действовать тарифная квота на вывоз зерновых в размере 17,5 млн т. Внутри квоты ставка экспортной пошлины еженедельно будет рассчитываться Минсельхозом исходя из ценового индекса на пшеницу Национальной товарной биржи. Этот индикатор был запущен в апреле 2021 года и рассчитывается на основании российских экспортных цен в глубоководных портах Черного моря и индикативных цен.

По словам Ильичева, принятые правительством меры уже позволили стабилизировать цены на внутреннем рынке продовольствия. Так, если средние фьючерсные цены пшеницы в Чикаго с января по май увеличились на 8% до $260/т, то внутренняя цена с начала года уменьшилась на 10% и в апреле — мае составила 13,3 тыс. руб./т, пишет ТАСС. Кроме того, введенные меры оказали положительное влияние на потребительские цены: ежемесячные темпы роста цен на муку замедлились в четыре раза — со средних 1,6% в ноябре 2020 — январе 2021 года до 0,4% в феврале — мае 2021-го, приводит агентство информацию Минэкономразвития.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что союз ожидает всплеска поставок пшеницы на экспорт в первой половине июня за счет отложенного спроса и переноса исполнения многих экспортных контрактов на начало июня. «Однако, как показывают предварительные расчеты Московской биржи, прогнозное значение ставки пошлины будет расти, — отметил он. — Не удивлюсь, если в течение июня мы полностью выберем данное преимущество и вернемся к расчетному значению пошлины в диапазоне $50-60/т».



По словам Зернина, процедура расчета пошлины уже апробирована в тестовом режиме на протяжении последних месяцев. Минсельхоз публиковал ее расчетные значения на своем сайте в открытом доступе, так что у экспортеров было время изучить методику. Что касается процедуры взимания, то, по словам Зернина, здесь не должно быть никаких изменений, кроме смены размера пошлины раз в неделю.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что на данный момент цены на мировом рынке остаются высокими на все виды зерновых, которые охвачены пошлиной. При этом пошлина достаточно серьезно снизила конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, «так что ситуация в зерновом секторе довольно сложная», сказал эксперт «Агроинвестору». Растениеводам, видимо, нужно время, чтобы несколько умерить аппетиты и привыкнуть к новым ценовым реалиям, отмечает он.



Привыкать нужно и к тому, что экспортеры при заключении контрактов не знают, какую они будут платить пошлину при отгрузке товара на внешние рынки, поэтому контрактация на будущие поставки сейчас минимальная, горизонт планирования со стороны экспортеров резко сузился. Механизм расчета и взимания пошлины отработан и, хотя и неудобен, но вполне понятен, добавил Рылько. Однако конкретного механизма демпфера мы пока не видим. «Пока неясно, как, когда и на каких конкретно условиях денежные ресурсы, изымаемые в виде пошлин, будут возвращаться аграриям. Это, конечно, не добавляет оптимизма и уверенности», — отмечает Рылько.



Накануне гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что снижение пошлины с прежних 50 евро/т могло бы оказать позитивное влияние на стоимость пшеницы, но этого не произошло, так как экспортные цены падают. По данным эксперта на 28 мая экспортная цена составляла $260/т, что на $10 меньше, чем неделей ранее. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорила, что, учитывая снижение пошлины на пшеницу почти в два раза, ожидается рост объемов ее экспорта. По ее мнению, в июне ситуация с ценовой конкурентоспособностью на мировом рынке будет использована максимально.

