Минсельхоз оценил перспективы валового сбора зерна

Ведомство прорабатывает вопрос о формировании неснижаемого запаса зерна в интервенционном фонде «СИТНО»

Сбор зерна в России в этом году составит 127,4 млн т, в том числе 80,7 млн т пшеницы. Такой прогноз озвучила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе стратегической сессии Союза экспортеров зерна. Это базовый прогноз ведомства. Пессимистический прогноз предполагает урожай на 116,6 млн т, включая 73,9 млн т пшеницы, оптимистичный — 131 млн т, из которых 83 млн т пшеницы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию министерства. В 2020 году валовой сбор зерна составил 133,5 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы.



Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, урожай ячменя и ржи в этом году также снизится относительно показателей 2020-го и составит 19,4 млн т и 2,2 млн т против 20,9 млн т и 2,4 млн т и соответственно. Производство кукурузы может увеличиться с 13,9 млн т до 14,4 млн т, овса — с 4,1 млн т до 4,4 млн т. По крупяным агрокультурам ведомство ожидает разнонаправленной динамики, так, валовой сбор риса может оказаться немного ниже прошлогоднего — 1,08 млн т против 1,14 млн т, производство гречихи тоже может сократиться — с 892,2 тыс. т до 867,6 тыс. т, а вот по просу возможен существенный прирост — с 396,5 тыс. т до 494 тыс. т.



В ходе сессии также был представлен прогноз аналитического центра «Русагротранса» - 127,9 млн т зерна, включая 80,5 млн т пшеницы. Ранее его оценки были немного выше: 128 млн т и 80,6 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» 13 мая повысил прогноз урожая пшеницы с 80,7 млн т до 81,7 млн т в связи с улучшением оценки состояния посевов, сообщало агентство Reuters. Институт конъюнктуры аграрного рынка, напротив, в первой декаде мая понижал свой прогноз по пшенице с 79,5 млн т до 79 млн т.



По оценке Российского зернового союза (РЗС), урожай зерна в 2021 году составит 126-128 млн т, из них 82 млн т придется на пшеницу. «Сев яровой пшеницы в начале посевной шел менее активно, чем годом ранее, однако сейчас его темпы восстанавливаются, к тому же погодные условия способствуют как проведению полевых работ, так и росту озимых», — прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина.



Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает базовый прогноз Минсельхоза оптимистичным. «Наш прогноз несколько ниже, так как мы предполагаем, что гибель озимых будет существеннее, чем предполагает ведомство», — пояснил он «Агроинвестору». В целом, в большинстве зернопроизводящих регионов погода для сева яровых и развития озимых благоприятная, однако на Южном Урале, в Зауралье и Юго-Восточной части Поволжья ситуация с точки зрения погоды достаточно тревожная, рассказывает эксперт. Петриченко добавляет, что отставание в севе яровых, которое наблюдалось в начале посевной, достаточно быстро сокращается, однако в предыдущие сезоны сроки сева яровых в основном были более оптимальными.



Ожидаемый объем производства зерна позволит и дальше укреплять позиции России на мировых рынках, отмечает Минсельхоз. По его оценке, в этом сезоне экспорт зерна составит около 48 млн т, в следующем поставки на внешние рынки могут увеличиться до 51 млн т, говорится в сообщении ведомства. При этом важным нововведением для зернового рынка в новом сезоне станет плавающая пошлина, которая начнет действовать со 2 июня. По словам Оксаны Лут, ставки будут близки к текущим расчетам за последнюю неделю: на пшеницу — $29,4/т, на ячмень — $39,5/т, на кукурузу — $50,7/т.



Несмотря на перспективы увеличения экспорта зерна, одной из ключевых стратегических задач развития российского зернового рынка является обеспечение внутреннего спроса, напоминает Минсельхоз. Сейчас для поддержки отечественных переработчиков ведомство прорабатывает вопрос о формировании неснижаемого запаса зерна в интервенционном фонде в размере 3 млн т, что соответствует потребности производителей муки на два-три месяца, сообщило министерство.

