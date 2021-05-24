Экспортные цены на пшеницу начали снижаться

Внутренние цены на пшеницу повышаются flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе начали снижаться вслед за мировыми площадками, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, стоимость пшеницы с протеином 12,5% за неделю упала с $272/т до $260/т (FOB Новороссийск). По информации аналитического центра «СовЭкон», цены снизились на $3 до $272/т.



Союз экспортеров зерна оценивает стоимость пшеницы этого класса в $260/т с поставкой в июне, и в $255/т с поставкой в августе. «Если смотреть на фантазии экспертов, эти цифры составляют $265 и $270 за тонну соответственно. Но конкурентные предложения на последнем тендере GASC находятся в диапазоне $254-259 за тонну на базисе FOB», — сказал «Агроинвестору» председатель правления союза Эдуард Зернин. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, сегодня цена спроса на причерноморскую пшеницу нового урожая составляет около $255/т (FOB) против $265/т ранее, рассказал эксперт «Агроинвестору». Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что экспортная стоимость российской пшеницы находится на уровне $275-$276/т.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цены на пшеницу 3-го класса выросла на 100 руб. до 14,5 тыс. руб./т, 4-го класса — на 75 руб. до 14,4 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. По данным Союза экспортеров зерна на 24 мая, цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах находятся на уровне 14,5 тыс. руб./т (CPT). Закупочные цены на малой воде достигли 15,2 тыс. руб./т (CPT). Павенский зафиксировал рост цен CPT по разовым сделкам до 16,4 тыс. руб./т (плюс 300 руб. по сравнению с неделей ранее). «По Югу также был зафиксирован прирост на 300-400 руб., по остальным регионам ценовая ситуация не поменялась», — рассказал он.



По словам Тюриной, на фоне информации о хорошем урожае в этом году цены на пшеницу 3-го класса у сельхозпроизводителей Поволжья начали снижаться и составляют 14,2-14,4 тыс. руб./т, 4-го класса — 14 тыс. руб./т. Снижение составило порядка 5%, добавила она. «Относительно прошлой недели цены снижаются и в США, во Франции они пока стабильны», — сказала Тюрина.



С начала сезона-2020/21 по 20 мая экспорт зерна из России составил 40,4 млн т, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 32,9 млн т пришлось на пшеницу, что на 9% больше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 4,83 млн т (+77%), кукурузы — 2,71 млн т (+15%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в мае экспорт зерна из России составит 2 млн т, включая 0,9 млн т пшеницы, пишет Reuters.



Агентство «Зерно Он-Лайн» со ссылкой на данные ГК ТБИ/Logistic OS сообщило, что в период с 17 по 23 мая через зерновые терминалы Новороссийска было отгружено на экспорт 130,3 тыс. т российского зерна. Это на 16,5% меньше, чем на предыдущей неделе и на 5,4% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона. В том числе ячменя было отгружено 92,3 тыс. т в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Кукурузы — 38 тыс. т, что на 1,3% больше, чем неделей ранее. Пшеница на отчетной неделе не вывозилась совсем. В прошлом сезоне на аналогичной неделе на экспорт было поставлено 192 тыс. т пшеницы.



Остановка отгрузок пшеницы связана с тем, что со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на пшеницу, которая явно будет ниже текущей, поясняет Павенский. «Но, возможно, что еще и в мае пройдет небольшой объем. Если в мае экспорт пшеницы через все порты и погранпереходы оценивается в 400 тыс. т, то в июне он может возрасти до 1,3-1,5 млн т», — допускает эксперт. Зернин отметил, что сейчас внешних покупателей нет, а внутренний рынок зерна «полностью в руках животноводов и переработчиков».



Экспорт кукурузы также может резко снизиться на фоне перехода на новую систему расчета для определения пошлины, полагают операторы российского рынка, опрошенные аналитиками Refinitiv. Некоторые экспортеры уже отказываются от поставок кукурузы из удаленных от портов регионов, поскольку опасаются не успеть отгрузить товар на судно до начала действия плавающей пошлины. Экспорт кукурузы из России в марте достиг рекордного показателя за последние пять лет и составил 844 тыс. т из-за активизации отгрузок в преддверии введения пошлины на экспорт. По данным торговых потоков Refinitiv Trade Flows, за период с сентября 2020 года по май 2021-го Россия поставила на внешние рынки более 2,5 млн т кукурузы по сравнению с 3,5 млн т за аналогичный период прошлого сезона. «Влияние пошлины на динамику российского экспорта кукурузы велико, однако цена останется ключевым фактором, определяющим объемы вывоза», — сказал Refinitiv один из российских трейдеров.

