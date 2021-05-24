Refinitiv прогнозирует сокращение посевов пшеницы в России

Погода и экспортные ограничения могут изменить структуру посевных площадей, считают аналитики Pixabay

По прогнозу Refinitiv, посевы пшеницы в России в этом году могут быть ниже, чем в 2020-м и составят 28,26 млн га (29,4 млн га годом ранее), обеспечив производство агрокультуры около 78,6 млн т — более чем на 7 млн т ниже, чем годом ранее (85,9 млн т). Тем не менее, урожай останется на уровне среднего пятилетнего показателя, рассказала «Агроинвестору» аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Ольга Граб. «Погода и экспортные ограничения могут изменить структуру посевных площадей в России в 2021 году. Неблагоприятная погода в осенне-зимний период с дефицитом влаги и прогноз повышенной температуры в сочетании с небольшим количеством осадков в Европейской части страны предстоящим летом снижают перспективу получения высокого урожая в стране», — поясняет она.



По оценке Refinitiv, состояние озимых посевов в России неоднородно. Основные зернопроизводящие регионы на Юге страны оказались в более выгодной погодной ситуации с умеренным теплом и осадками в апреле. Однако в отдельных регионах Центра посевы слабые и изреженные, значительные площади требуют пересева. «По оценкам Росгидромета, по состоянию на начало марта 2021 года доля плохих и невзошедших посевов озимых зерновых составляла около 8% по сравнению с 4% в прошлом году. В результате площади пересева озимых в России в текущем году могут быть значительными», — отмечает Граб. Необходимость пересева ставит перед аграриями проблему выбора яровой агрокультуры, считает она. «Производство яровой пшеницы в сезоне-2021/22 уже не является приоритетным для аграриев в условиях неопределенности размера экспортной плавающей пошлины и неясных перспектив формирования закупочных цен на внутреннем рынке, — говорит аналитик Refinitiv. — Вполне вероятно, что производители отдадут предпочтение выращиванию других яровых агрокультур».



Осадки задержали яровой сев в большинстве регионов России, однако отставание от прошлого года сокращается. По данным Минсельхоза на 21 мая, в целом по стране яровой сев проведен на 36,4 млн га, или 70,7% прогнозной площади. В прошлом году в это время было засеяно 38,3 млн га. В том числе яровые зерновые заняли 21,1 млн га (72,1% от прогноза), включая 8,7 млн га пшеницы (69%). Годом ранее они были посеяны на 22,6 млн га и 9,3 млн га соответственно.



Согласно прогнозу Минсельхоза США, экспорт российской пшеницы в новом сезоне может составить 40 млн т. «Прогнозируемый объем — второй по величине в современной истории России после сезона-2017/18», — отмечает Граб. По ее словам, в последние недели, после возвращения на рынок некоторых импортеров, в том числе из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, внешний спрос на пшеницу вырос. При этом цены предложений из России пока существенно опережают спрос. «Российские экспортеры надеются на улучшение своего конкурентного положения и на активизацию вывоза в июне вместе с переходом от фиксированной пошлины к плавающей, которая, вероятно, будет ниже текущего уровня в 50 евро за тонну», — говорит Ольга Граб.



Мониторинг Refinitiv фиксирует слабое предложение пшеницы из России на июль 2021 года по сравнению с прошлыми годами. Причина — в возможной задержке уборочной кампании из-за погодных условий и отсутствии достаточного объема предложений аграриями к моменту начала нового сезона, поясняет аналитик Refinitiv. При этом экспортеры, обладающие собственной производственной базой, имеют преимущество и более активны в продажах, поскольку они могут быть обеспечены некоторыми объемами пшеницы из своих хозяйств, добавляет она.



«Нежелание аграриев терять потенциальную прибыль в условиях снижения закупочных цен в результате введения пошлины и сдержанные продажи пшеницы способствовали замедлению экспорта в текущем сезоне, — обращает внимание Ольга Граб. — Некоторые компании досрочно завершили сезон-2020/21 и выбыли из списка экспортеров. Несмотря на снижение темпов отгрузок начиная с марта, экспорт пшеницы из России за июль-апрель 2020/21 составил 33,17 млн т и, согласно данным Refinitiv, превысил объем поставок за аналогичный период предыдущего сезона более чем на 5%».



Refinitiv также обращает внимание на вероятное усиление конкуренции на внешних рынках. Так, текущие погодные условия, а также усовершенствование технологий производства дают основания предполагать, что большая часть урожая украинской пшеницы в 2021 году будет довольно высокого качества с небольшой долей фуража. «Вместе с возможным ростом экспортного потенциала Украины, такой вариант развития ситуации для экспортеров российской пшеницы означает вероятность столкнуться с дополнительными факторами конкуренции за покупателей, как это уже было в сезоне-2019/20», — говорит Ольга Граб. Конкуренция среди Черноморских экспортеров пшеницы в новом сезоне также может усилиться за счет ожидания восстановления экспортного потенциала Румынии, продолжает он. По оценке Refinitiv, не исключено, что урожай пшеницы там в этом году достигнет 8,5-10 млн т благодаря расширению посевов и хорошим погодным условиям. В результате Румыния предложит потребителям до 6-7 млн т пшеницы, что будет почти вдвое выше ее экспорта в уходящем сезоне.



«В новом аграрном сезоне Россия может иметь внушительный ресурс пшеницы для экспорта и сохранить лидерство в мировых поставках. Однако меры государственного регулирования, усиливающие традиционно сдержанное предложение со стороны фермеров, а также рост конкуренции с другими странами Черноморского региона будут затруднять сохранение достигнутых за последние годы позиций на мировом рынке», — резюмирует Ольга Граб.



Ранее Минсельхоз озвучил прогноз валового сбора зерна в этом году: базовый вариант предполагает сбор 127,4 млн т, включая 80,7 млн т пшеницы. Ожидаемый объем производства позволит и дальше укреплять позиции России на мировых рынках, отметило ведомство. По его оценке, в этом сезоне экспорт зерна составит около 48 млн т, в следующем поставки на внешние рынки могут увеличиться до 51 млн т.

