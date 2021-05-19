Российский офис Минсельхоза США могут расформировать к концу мая

Разница Вашингтона и Москвы в прогнозе валового сбора пшеницы составила 7,5 млн тонн Е. Разумный

Российский офис Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA) может быть расформирован уже к концу мая, сообщает Telegram-канал «Агрономика» со ссылкой на свои источники, отметив, что часть аналитиков уже покинула штат. Возможной причиной называют недавние противоречия в официальных данных американского агроведомства по урожаю российской пшеницы в этом году. Согласно прогнозу российского офиса FAS USDA, производство пшеницы в России составит 77,5 млн т, что на 9,2% меньше, чем в 2020-м. Оценка американского офиса — 85 млн т без учета Крыма. «Агроинвестор» направил запрос в московский офис USDA.



В своих расчетах московские аналитики FAS USDA учитывали расширение посевов пшеницы до 28,5 млн га, потери части озимых в центральной части России и Поволжье, а также снижение средней урожайности с 30,5 ц/га в 2020-м до 27,2 ц/га. Также они полагают, что фактор рыночной неопределенности, связанный с введением экспортной пошлины на пшеницу, может повлиять на отношение сельхозпроизводителей к защите и уборке урожая. В официальном прогнозе урожайность оценивается на уровне 29,3 ц/га, общая площадь под пшеницей — в 29 млн га. Прогнозы конечных запасов российской пшеницы в новом сезоне кардинально расходятся. По расчетам московского офиса FAS USDA, они составят около 5 млн т, что может стать самым низким значением с сезона-2012/13. Вашингтонский офис обещает самые высокие запасы с начала столетия — 15,08 млн т. При этом в оценке экспорта пшеницы аналитики оказались единогласны — 40 млн т.



После выхода отчета американского офиса многие российские аналитики были удивлены высоким оценкам Минсельхоза США. Так, аналитический центр «СовЭкон» в своем отчете отмечал, что прогнозы заметно выше ожиданий рынка. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает завышенным прогноз экспорта. «Вряд ли мы выйдем на уровень сильно выше 38 млн т. Относительно производства — это крайне оптимистический прогноз. После засушливой осени и гибели посевов из-за ледяной корки в ряде регионов Центра и Поволжья, в дальнейшем должны сложиться идеальные погодные условия, чтобы мы получили 85 млн т пшеницы», — считает эксперт.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что, если детально просмотреть расчеты USDA по пшенице в России, то видно, что американские аналитики спрогнозировали урожай, исходя из того, что посевы пшеницы займут 29 млн га, в том числе 17 млн га озимой и 12 млн га яровой. «Это очень удивительно, а точнее — совершенно нереально, так как осенью-2020 озимая пшеница была посеяна примерно на 17,36 млн га с Крымом, а без Крыма — 17 млн га, таким образом, по версии USDA, гибель озимой пшеницы составила 0%, — обращал внимание Петриченко. — Это невозможно, это ошибка. Из-за этой ошибки USDA прогнозирует слишком высокий урожай пшеницы — 85 млн т».



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов считает, что закрытие московского офиса USDA, если это произойдет, негативно скажется на качестве прогнозов по России. «Сила Минсельхоза США не в точности прогнозов, а в покрытии всего мира. Если у них не будет внутреннего присутствия в таком важном регионе как Россия, это снизит качество информации в целом по стране, и может грозить проблемами для мирового рынка пшеницы», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, прогнозы американского USDA и его московского офиса строятся по-разному, и они не обязаны сходиться, потому что цель российского отделения — собрать информацию в нашей стране, а прогноз USDA основан на большем количестве переменных. «Хотя в этом году, конечно, расхождение между ними сильное. Что касается оценки российского офиса USDA — цифра очень низкая, а прогноз американского офиса — слишком высокий, — считает Сизов. — Была дана слишком большая посевная площадь под озимыми и слишком высокая урожайность для них. Сложилось впечатление, что новый аналитик ведомства недостаточно учла проблемы с озимыми, которые появились после зимы, в первую очередь в ЦФО».



Российский офис Минсельхоза США занимается сбором информации и ее анализом с учетом первоисточника, а не просто изучает открытые данные, отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Однако, должен признать, что последние прогнозы USDA меня немного удивили, потому что они не совсем адекватны реальной ситуации, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Это тот момент, когда есть внутриведомственная несбалансированность и несогласованность подходов». По мнению Корбута, 10-15 лет назад прогнозы USDA были весьма достоверными, кроме того, был постоянный контакт с экспертами.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает новость о закрытии московского офиса FAS USDA позитивной. По его мнению, это приведет к повышению качества прогнозов USDA. «Похоже, отдельные сотрудники московского офиса заигрались с отдельными представителями рынка в запретные игры. Иначе такие расхождения в прогнозах не объяснить. Если это правда, что офис будет расформирован, то USDA — молодцы, быстро отреагировали на образовавшуюся проблему», — сказал он «Агроинвестору».

