«Русагротранс»: экспорт ячменя и кукурузы из России в июне почти остановится

Плавающая пошлина на ячмень и кукурузу оказалась выше, чем действовавшая прежде Pixabay

Экспорт ячменя и кукурузы из России в июне почти остановится, а пшеницы — вырастет в 4,5 раза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга аналитического центра «Русагротранс». Руководитель центра Игорь Павенский сказал агентству, что причиной этого является введение со 2 июня плавающих пошлин на эти виды зерна. Пошлина на ячмень до 8 июня составляет $39,6/т (до 2 июня в пересчете с евро было $12,2), на кукурузу — $52,2/т ($30,3). До 2 июня пошлина на ячмень составляла 10 евро/т, на кукурузу — 25 евро/т. Пошлина на пшеницу снизилась с 50 евро/т (почти $61/т) до $28,1 за тонну.



По словам Павенского, весной был вывезен рекордный объем ячменя и кукурузы, поэтому запасы этих агрокультур в значительной степени были исчерпаны, пишет «Интерфакс». При этом, по данным эксперта, существенное снижение пошлины на пшеницу может позволить нарастить ее отгрузки в июне до более 1,6 млн т после минимума в мае, когда на внешние рынки было поставлено 0,36 млн т. Это станет вторым рекордным результатом после июня 2018 года — 2,69 млн т, уточнил Павенский «Интерфаксу».



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что экспорт ячменя и кукурузы в этом году находится на высоком уровне. Так, по ее данным, в марте 2021 года было экспортировано 855 тыс. т этой агрокультуры, тогда как в марте 2020-го — 212 тыс. т. В апреле разница была незначительной: 495 тыс. т против 410 тыс. т, а вот майские показатели серьезно отличаются, в мае 2021-го было экспортировано 556 тыс. т ячменя, в мае 2020-го — 281 тыс. т. «Кукурузы в марте 2021 года было вывезено 790 тыс. т против 556 тыс. т за аналогичный период прошлого года, в мае 2021-го — 536 тыс. т, в мае 2020-го — 334 тыс. т», — сравнила Тюрина.



Согласно ее прогнозу, по итогам сезона вывоз ячменя составит 6,2 млн т, что на 72% больше, чем в прошлом году, при этом экспортный потенциал оценивался в 5,5 млн т. По кукурузе экспортный потенциал составит 2,8 млн т против 3,2 млн т в прошлом году, отметила Тюрина. «Несмотря на активизацию вывоза кукурузы в конце сезона, он будет на 15% меньше. Основная проблема в серьезной конкуренции с Украиной, которая имеет постоянных покупателей, а мы только пытаемся выйти на этот рынок и увеличить объемы, — объяснила Тюрина. — По ячменю они оказались больше из-за сокращения валовых сборов в Европе, и весь спрос со стороны стран-импортеров, который традиционно закупали ячмень в Европе, переключился на Россию». Пошлины на вывоз ячменя и кукурузы находятся на высоком уровне, поэтому эти агрокультуры, скорее всего, будут неконкурентоспособны на мировом рынке до нового сезона, добавляет она.



По данным председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, отгрузки ячменя с начала сезона составили 6 млн т, кукурузы — 3,7 млн т. Основными импортерами этих агрокультур являются Саудовская Аравия и Китай. «В Саудовскую Аравию в текущем сезоне мы уже отгрузили в полтора раза больше, чем в прошлом, а ограничения со стороны Китая на регион происхождения зерновых не позволил бы нам существенно нарастить объемы экспорта этих агрокультур, — сказал он «Агроинвестору». — Поскольку мы вряд ли бы наблюдали больший экспорт в случае сохранения пошлин на прежнем уровне, не думаю, что можно говорить о росте переходящих запасов. Более того, поскольку урожай ячменя в 2020 году был на уровне 2019-го, а его экспорт существенно выше, чем в прошлом сезоне, думаю, его запасы сократятся. Сбор кукурузы был ниже, а экспорт — на уровне прошлого сезона, так что, скорее всего, здесь также будет наблюдаться сокращение переходящих запасов».



По прогнозу союза, как обычно с поступлением нового урожая на рынок экспортные цены несколько уменьшатся относительно текущих. Но, поскольку пошлина вносит неопределенность, закупочные цены экспортеров снизятся, сказал Зернин, отметив, что наблюдать это снижение можно уже сейчас: если весной закупочные цены на ячмень достигали 16300 руб./т, то сейчас анонсируемая цена снизилась до 13500 руб./т. «Дальнейшая динамика экспорта будет определяться тем, как скоро экспортеры адаптируются к плавающей пошлине», — заключил он.



По оценке Тюриной, по итогам сезона экспорт зерна в целом составит около составит 47,5 млн т, что меньше экспортного потенциала на 4,5 млн т, при этом уровень переходящих запасов может быть на 6 млн т больше, чем в прошлом сезоне. В совокупности с благоприятными прогнозами на урожай-2021 это может привести к снижению цен на внутреннем рынке и сокращению рентабельности производства зерна, считает она.



Между тем, вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Reuters сказала, что механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. Также, по ее словам, пошлина не будет отменена в текущем году. «Мы должны сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого неэнергетического экспорта, — сказала Абрамченко. — Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится».



Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова сказала Reuters, что правительство считает демпферные механизмы рыночными инструментами, призванными сгладить колебания цен. По ее мнению, демпферы — это «вполне себе рыночные инструменты сглаживания колебаний». «Никакого жесткого регулирования цен у нас не происходит, несмотря на то что такая возможность у правительства есть. Поэтому говорить, что мы вернулись к централизованному регулированию цен — сильное преувеличение», — прокомментировала Крючкова Reuters.

