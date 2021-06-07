Группа «Светлый» построит МЭЗ стоимостью 3 млрд рублей в Ростовской области

Новый завод может стать серьезным вызовом для существующих МЭЗов на фоне борьбы за сырье Pixabay

Группа компаний «Светлый» вложит в строительство маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в Миллеровском районе Ростовской области 3 млрд руб. Сумма собственных и заемных средств будет примерно одинаковый, сообщает портал «Город N». Мощность нового производства составит 500 т маслосемян в сутки, подсолнечное масло наливом будут полностью отправлять на экспорт. Группа уже ведет работы по подготовке территории и заключила договор на поставку оборудования из Италии. По планам, инвестиции должны окупиться через 6-10 лет.



Директор компании Николай Гончаров уточнил изданию, что две трети сырья для производства будет поставлять сам «Светлый», а предприятие будет на уровне самых современных и производительных заводов в России. «Мы ездили в Саратов, там на аналогичном заводе работает 250 человек, у нас будет работать 80. Максимальная степень механизации, самое современное оборудование, своя электрогенерация — мы скрупулезно подошли ко всем практикам, которые существуют сегодня в мире», — сказал он (цитата по «Город N»). По его словам, уже к октябрю планируется начать земляные работы, а в начале 2023 года завод должен переработать первую партию маслосемян. «Агроинвестору» Гончаров уточнил, что группа не планирует развивать переработку других видов масличных, кроме подсолнечника. Также, по его словам, компания уже проработала каналы продаж — в основном, масло будет отправляться в Китай.



Кроме того, вся лузга будет сжигаться и тратиться на выработку электроэнергии, но ее будет вдвое больше, чем потребуется заводу. Однако у холдинга есть идеи по дальнейшему расширению площадки: скорее всего, это будет комбикормовый завод как новый этап переработки. «На таком производстве всегда есть жмых, который активно используется в питании животных. Нам это необходимо, поскольку мы хотим построить современный коровник», — добавил Гончаров.



Сейчас мощностей по переработке маслосемян в стране в 3-5 раз больше, чем их производится, поэтому Минсельхоз задает тренд на повышение урожайности подсолнечника. Его выращивание стали субсидировать, напомнил Гончаров. По его словам, у «Светлого» есть свое сырье и логистическое преимущество — 20 подразделений. Треть сырья компания без проблем сможет закупить на стороне, что будет выгодно для ближайших небольших производителей подсолнечника.



Рынок европейской части России крайне насыщен перерабатывающими мощностями масличных, поэтому еще один завод станет довольно серьезным вызовом для существующих переработчиков, поскольку сейчас наблюдается довольно серьезная конкуренция за сырье, хотя заявленная мощность предпритяия небольшая, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По словам эксперта, сейчас многие агрохолдинги планируют заходить в переработку на фоне давления со стороны МЭЗов, что сильно ужесточит конкуренцию на рынке, так как ресурсы производства подсолнечника ограничены севооборотом.​ Возможно, часть сезона компания собираетсяработать на другом сырье, тогда бы это многое объясняло, добавляет он.



«Масложировой бизнес — не такой уж простой, если говорить с точки зрения появления новых игроков на рынке, — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. — Он очень конкурентен, и, я думаю, предприятию, ориентированному на экспорт или даже на внутреннее потребление, но у которого нет резервов маржинальности на втором, третьем переделах, будет сложно выходить на рынок. Не факт, что такие проекты будут успешны».



Действительно, маслоперерабатывающая отрасль крайне сложна для новичков. Возможно, компании придется привлекать дополнительную команду сотрудников, которые специализируются на продажах готовой продукции, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Кроме того, в России есть избыток перерабатывающих мощностей масличных — за сырье приходится серьезно бороться.



Группа «Светлый» работает в Ростовской области, специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, сорго, льна и нута. Компания обрабатывает более 184 тыс. га пашни, расположенных в пяти районах Ростовской области. Кроме того, группа активно занимается развитием животноводства — сейчас в компании 1,1 тыс. голов КРС калмыцкой породы. С начала 2017 года реализуется внутрихозяйственная программа по модернизации фермы и увеличению маточного поголовья, говорится на сайте компании.

