Экспортная пошлина на подсолнечник увеличится до 50% и будет продлена

Правительство рассчитывает сохранить сырье на внутреннем рынке и избежать скачков цен на масло Е. Разумный

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза повысить экспортную пошлину на подсолнечник. С 1 июля она увеличится с нынешних 30%, но не менее 165 евро/т до 50%, но не менее $320/т. Такая ставка будет действовать до 1 сентября 2022 года, говорится в сообщении Минэкономразвития. Это решение ведомство объясняет желанием сохранить необходимый объем сырья на внутреннем рынке, защитить потребителей от скачков цен на мировом рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло. Также в ходе заседания подкомиссия решила продлить действие экспортной пошлины на рапс в размере 30% до сентября следующего года.



Кроме того, было принято решение установить демпфер на экспорт подсолнечного масла. Пошлина в 70% будет взиматься с разницы между базовой и индикативной ценами. Базовая составит $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters. Эта мера будет действовать в течение календарного года с 1 сентября. Плавающая пошлина будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для потребителей, считает Минсельхоз.



По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, применение новых мер обеспечит переработчикам стабильную маржу в размере 5-10%. При этом подсолнечник, несмотря на введение запретительной экспортной пошлины, останется одной из самых прибыльных агрокультур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%, оценивает он. «Введение запретительной пошлины на экспорт масличных и плавающей пошлины на экспорт масла обеспечит предсказуемое ценообразование на внутреннем рынке», — цитирует Мальцева «Прайм».



Принимаемые меры создадут понятные правила игры как для растениеводов, так и для переработчиков, уверен глава союза. Важно то, что плавающая пошлина на масло вводится с нового сезона — это даст переработчикам возможность подготовиться и войти в сезон с новым ценообразованием, отметил Мальцев.



Также правительство планирует продлить заморозку цен на масло до октября. Ранее предполагалось, что зафиксированные цены — не более 110 руб./л в рознице — будут действовать до конца марта. Однако 22 марта первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом и договориться продлить соглашения, поскольку, по его словам, эта мера оказалась эффективной для снижения и стабилизации цен. ФАС уже подготовила необходимый проект постановления правительства.



По подсчетам KPMG, из-за заморозки цен на масло его производители уже недополучили более 15 млрд руб., а по итогам года сумма может достичь 50 млрд руб. Масложировой союз не согласен с такой оценкой, пишет РБК. Производители не смогли заработать лишь на поставках бутилированного масла в розницу, с декабря 2020 года по март 2021-го недополученный доход составил около 7,5 млрд руб., утверждает Мальцев. Он добавляет, что примерно такая же сумма заложена на субсидирование производителей подсолнечного масла до конца сезона. Обещанные субсидии — 10 руб. на каждый литр масла, поставленного в розницу по цене соглашения — позволят компенсировать переработчикам существенную часть недополученной прибыли, сказал Мальцев РБК. Аналитический центр «СовЭкон» ранее оценивал, что с учетом экспортной цены на нерафинированное масло, рафинированное в рознице должно стоить около 200 руб./л, то есть производители теряют до 90 руб./л.

