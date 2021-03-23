Соглашения о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло будут продлены

Государство обещает оказать финансовую поддержку бизнесу В. Волков

Власти намерены продлить заморозку цен на сахар до июня, а на подсолнечное масло — до октября 2021 года, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на заявление первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. По его словам, эта мера оказалась эффективной для снижения и стабилизации цен. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг в ближайшие дни должны провести оперативные консультации с бизнесом и договориться продлить соглашения, срок выполнения которых истекает 31 марта.



Цены на сахар и масло заморозили в декабре, после того как рост цен на продукты раскритиковал президент Владимир Путин. С 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года производители установили максимальные розничные цены на подсолнечное масло 110 руб. за литр, на сахар — 46 руб. за килограмм.



Государство обещает оказать финансовую поддержку бизнесу. В частности, производителям сахара будут платить по 5 руб. за килограмм сахара, отгруженного в магазины. Объем субсидий составит около 3 млрд руб. Переработчикам подсолнечника возместят затраты на производство и реализацию бутилированного масла, сумма компенсаций не уточняется. Эта мера будет действовать полгода.



Также планируется расширить посевы сахарной свеклы до более чем 1 млн га, прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт сахара в объеме до 350 тыс. т. Таким образом, производство сахарной свеклы составит не менее 40 млн т, что позволит получить около 6 млн т сахара, считает правительство. «Этого объема будет достаточно для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — передает пресс-служба заявление Минсельхоза. Минпромторг отмечает, что субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, «поспособствуют увеличению предложения в магазинах и окажут давление на цены во всех сегментах».



По информации ТАСС, Минсельхоз считает, что возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла, а также меры таможенно-тарифного регулирования помогут сохранить необходимую рентабельность предприятий, обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции, снизить зависимость внутренних цен от мировой конъюнктуры.



Однако директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что субсидии обещают быть в несколько раз меньше, чем потери бизнеса от ценового регулирования. Портал sugar.ru подсчитал: если поделить теоретический размер резерва субсидии на 5 руб./кг, мы получим 600 тыс. т субсидированного белого сахара. «Полугодовое потребление сахара в России составляет порядка 3 млн т, из которых около половины поступает в розницу. Таким образом, итоговый размер субсидии в идеальном случае будет 2 руб./кг, соответственно средняя выручка от продажи сахара для получателя субсидии — 38 руб./кг. Сегодня рыночная цена сахара составляет порядка 46 руб./кг. Кроме того, взамен на субсидии компания должна будет гарантировать продажу сахара на период до шести месяцев только по 36 руб./кг, иначе у компании могут потребовать субсидию назад», — говорится в материале сайта.



«Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в Правительство помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за 1 кг», — сообщаило правительство. Белоусов обратил особое внимание на необходимость более активно работать с сельхозпроизводителями и переработчиками продукции для недопущения сезонного колебания цен.

Сизов сказал «Коммерсанту», что в результате государственных ограничений в долгосрочной перспективе потребители получат дефицит масла и сахара. «110 руб. — это розничная цена на рафинированное масло. Сейчас нерафинированное масло стоит дороже 110-115 руб., то есть цена на полке должна быть в районе 200 руб., а это огромные потери для всех производителей масла. Государство им посылает максимально четкие сигналы — не надо этим заниматься в будущем. То же самое касается, естественно, сахара. Эффект довольно простой. В ближайшие годы у нас будет дефицит масла и сахара. Это путь в сторону Венесуэлы, путь пустой полки», — сказал изданию Сизов.



Источник на сахарном рынке, попросивший об анонимности, сказал «Агроинвестору», что продление соглашений — это очередной этап добивания отрасли. «Если они еще введут квоту в 350 тыс. т на беспошлинный ввоз и добавят какого-нибудь монопольного оператора — это будет добивание отрасли. Какие рыночные меры предприняло государство, чтобы уменьшить спрос и увеличить предложение в краткосрочной и долгосрочной перспективах? Ничего. Получилось все с точностью до наоборот. Каждое решение, которое было принято за полгода, никак не помогло сгладить цены на рынке, увеличить предложение в будущем и при этом не разрушить отрасль», — считает источник. По его словам, в России есть тысячи товаров, на рынках которых существуют серьезные проблемы, но «цены регулировать взялись именно на сахар и растительное масло». «Это сэкономит пенсионеру 10-20 руб. в месяц от его потребительской корзины. Это того стоило? Может быть, лучше ввести адресную продовольственную помощь для нуждающихся? Многие страны давно внедрили подобные программы, а Россия занимается бессмысленным регулированием», — рассуждает он.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаила Мальцев сказал «Агроинвестору», что продление соглашений только упрощает задачу отрасли. «Мы ранее заявляли, что даже после окончания действий соглашений мы будем обеспечивать поддержание цен на уровне соглашений, поэтому продление соглашений только упростит нам задачу в организационной части», — прокомментировал он.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, принятое решение дезориентирует бизнес относительно действий государства. Также, по его словам, продление заморозки цен говорит о том, что те меры, которые уже были приняты, оказались малоэффективными. Ранее Минсельхоз, Минпромторг, Центробанк, глава правительства Михаил Мишустин и Владимир Путин не раз отмечали, что административное регулирование цен — это плохой метод, которым нельзя злоупотреблять, и что продлять эти меры не планируется.



Корбут также отмечает, что в долгосрочной перспективе такое регулирование ничего хорошего не даст. «Потому что маслодобытчики будут сохранять прежнюю политику — пытаться через государство ограничить сельхозпроизводителей, чтобы цена на семечку была ниже, и это продление заморозки цен дает им такую возможность. Нужно учитывать, что тот ценовой пузырь, который сейчас есть на рынке, сейчас активно сдувается. Экспортные цены на масло в России упали до $1,5 тыс. за тонну — более, чем на $200 за 1,5 недели, — это очень много», — подчеркивает Корбут.



По его словам, для производителей сахара в продлении соглашений, возможно, есть и позитивные моменты. «Это дает им дополнительные деньги, правда связывает им руки по возможности работы на рынке, то есть снижается конкуренция. Позитивным моментом для меня представляется то, что обсуждается вопрос о частичном открытии беспошлинного импорта сахара. Поставки этих 350 тыс. т обсуждаются, видимо, в первую очередь под давлением кондитеров, которые крайне недовольны высокими ценами для их закупок по сравнению с ценами для потребителей, им хочется поддержать свою конкурентоспособность, — предполагает Корбут. — Но цены мирового рынка, как правило, не всегда ниже, чем наши внутренние, потому что наш рынок закрыт, а его открытие приведет к усилению конкуренции, а это лучшее лекарства от высоких цен нет».

