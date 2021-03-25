Минпромторг: возвращение к рыночному регулированию цен на масло и сахар будет постепенным

Ведомство рассматривает продление ценовых соглашений Е. Разумный

Минпромторг намерен постепенно вернуться к рыночному регулированию цен на сахар и подсолнечное масло, сообщает ТАСС. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, это не может произойти одномоментно, так как мировая конъюнктура пока не способствует снижению их стоимости. Сейчас ведомство рассматривает продление ценовых соглашений по сахару на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года. Евтухов добавил, что фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ретейлеров.



По словам первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, заключение соглашений о заморозке цен оказалось эффективным для их снижения и стабилизации. На данный момент уже проведены консультации с торговыми сетями по продлению действия соглашений, пишет ТАСС, уточнив, что сейчас по поручению правительства специалисты разбираются, какова потребность ретейлеров в сахаре и подсолнечном масле, чтобы обеспечить спрос. При этом агентство со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова сообщает, что заморозка цен коснется только сахара и подсолнечного масла, подобное регулирование для других видов продовольствия правительством не обсуждалось.



Между тем, «Известия», ссылаясь на источники на рынке, сообщили, что региональные торговые точки и мелкие организации с середины февраля испытывают перебои в поставках сахара и подсолнечного масла по фиксированным ценам. Участники соглашений о ценах на сахар отгружают продукцию в необходимых объемах, дефицита нет и не ожидается, заверил Минсельхоз. Союз независимых сетей России, объединяющий более 40 региональных розничных компаний, не видит проблем с реализацией соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщила ТАСС пресс-служба объединения.



В декабре 2020 года правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты питания в России. Среди них были соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они действуют до апреля 2021 года и закрепляют предельные цены: на сахар — 36 руб./кг в опте и 46 руб./кг в рознице, на подсолнечное масло — 95 руб./л и 110 руб./л соответственно. Минпромторг уточнил, что после продления соглашений цены останутся на таком же уровне.

