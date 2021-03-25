Субсидии для производителей масла составят 10 рублей за литр

Регулирование цен привело к снижению конкуренции Д. Гришкин

Производителям масла будут начисляться субсидии из расчета 10 руб. за каждый проданный в розничные сети по фиксированной цене литр продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Масложирового союза Михаил Мальцев. «Квота будет распределена между всеми игроками рынка, которые поставляют бутилированное подсолнечное масло на внутренний рынок», — сказал он, выразив надежду, что данное решение вступит в силу уже в апреле. Действовать оно будет до октября 2021 года.



В декабре 2020 года производители и ряд торговых сетей подписали соглашение с Минпромторгом и Минсельхозом о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло. Так, максимальная отпускная цена масла не может превышать 95 руб. за литр, а розничная — 110 руб. за литр. Условия должны были действовать до 1 апреля, однако 23 марта первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что власти намерены продлить заморозку цен на сахар до июня, а на подсолнечное масло — до октября 2021 года. При этом обе отрасли будут поддержаны государством. Так, производителям сахара планируется выделить 3 млрд руб. — по 5 руб. за килограмм сахара, отгруженного в магазины. Переработчикам подсолнечника в течение полугода будут возмещать затраты на производство и реализацию бутилированного масла.



В ходе отраслевого бизнес-форума по управлению ассортиментом FMCG Cutman Russia 2021 заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал, что, несмотря на нынешние меры, государство в перспективе против регулирования цен. «Если бы цены поднимались поэтапно, наверное, такого регулирования бы не было», — считает Евтухов. Ранее аналогичное заявление делал президент Владимир Путин. Он говорил, что «нет никакого желания прижимать нерыночными методами бизнес», но он должен развиваться не в ущерб гражданам страны, а также напоминал, что аграрии добиваются успехов благодаря многолетней системной поддержке со стороны государства.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, решение о продлении соглашений дезориентирует бизнес относительно действий государства. Ранее он комментировал «Агроинвестору», что принятое решение говорит о том, что те меры, которые уже были приняты, оказались малоэффективными. Минсельхоз, Минпромторг, Центробанк, а также глава правительства Михаил Мишустин не раз отмечали, что административное регулирование цен — это плохой метод, которым нельзя злоупотреблять, и что продлевать эти меры не планируется. «Соглашения свою роль выполнили, но на будущее хочу сказать, что наше министерство против государственного регулирования цен, это точно», — сказал в ходе форума Евтухов.



На бизнес-форуме также выступила заместитель директора Центра развития потребительского рынка Оксана Трифонова. Она отметила, что у подобного госрегулирования есть последствия: снижение конкуренции в розничной торговле на 4,55%, рост недобросовестной конкуренции на 3,11%, сокращение числа малых и средних предприятий на 11,6%, снижение на 10% числа поставщиков крупнейших сетей.



Член Совета директоров ГК «Эфко» Владислав Романцев на форуме заявил, что к волатильности цен на масло отрасль не была готова с точки зрения регуляторики. «Мы не могли прогнозировать рынок. Была глобальная неопределенность с поставками из-за пандемии и другие проблемы. Решать их начали только в середине сезона, что оказалось не очень вовремя, — рассказал он. — Поэтому мы со своей стороны выполним достигнутые договоренности и «доиграем» этот сезон, но необходимо выработать правила, которые бы позволили в долгосрочной перспективе стабилизировать на определенном уровне цены внутреннего рынка, чтобы не было такого серьезного влияния мирового рынка. Чтобы все имели ту норму прибыли, которая позволит отрасли нормально развиваться. Надеемся, что в новый сезон мы уйдем без ручной регуляторики».

