Производителям подсолнечного масла могут выделить 8 млрд рублей субсидий

Масложировой союз оценивает убытки производителей масла на уровне 12 рублей на бутылку Pixabay

Правительство России в качестве временной меры решило направить 8 млрд руб. на увеличение выпуска бутилированного подсолнечного масла. Такое решение было принято по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале марта, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с результатами встречи. Таким способом государство планирует сдержать рост цен после окончания действия соглашения о их фиксации. На эти цели полагается направлять средства из бюджета федерального проекта «Экспорт продукции АПК», предусмотренные на стимулирование производства подсолнечника. Сейчас по проекту субсидируется только производство рапса и сои, однако ранее Минсельхоз планировал добавить в список подсолнечник.



По данным источника «Коммерсанта», субсидии производителям подсолнечного масла планируется выделять с 1 апреля по 1 октября. То есть программа будет действовать до начала основной уборки масличных агрокультур, когда, как надеется кабмин, поступление нового сырья само по себе позволит продолжить сдерживание цен.



Президент Владимир Путин в декабре прошлого года обратил внимание на существенное удорожание ряда продовольственных товаров, в том числе подсолнечного масла. После заявления главы государства о необходимости предпринять соответствующие меры, в конце декабря Минсельхоз, Минпромторг, производители и сети заключили соглашение о сдерживании цен, согласно которому цена на масло не должна превышать 95 руб. за литр при оптовых закупках и 110 руб. за литр — в розницу.

Источник «Коммерсанта» из числа производителей рассказал, что субсидирование выпуска бутилированного масла является частью обсуждаемой концепции в правительстве, второй элемент которой — введение «плавающей» пошлины на масло с нового сезона. О том, что Минэкономразвития прорабатывает вопрос демпфера на растительное масло, глава министерства Максим Решетников сообщал на совещании Владимира Путина с членами правительства. «Мы его (демпфер) введем заранее, у бизнеса будет возможность к этому подготовиться», — заявлял министр. Источник издания говорит, что пошлина может составить 70% от разницы между ценовым индикатором и примерно $1 тыс. за тонну. Позднее Решетников уточнял, что система демпфера коснется не только подсолнечного, но и всех видов растительного масла.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что возможное введение пошлины на экспорт подсолнечного масла для всех участников рынка может привести к потерям более 8 млрд руб. «Если для маслозаводов пошлина грозит проблемами в краткосрочной перспективе, то ущерб для сельхозпроизводителей может иметь долгосрочный характер», — уверен он. Источник «Коммерсанта» среди производителей масличных отметил, что перенаправление господдержки с производителей подсолнечника на переработчиков тревожит отрасль.



Пресс-служба группы «Эфко» сообщила «Агроинвестору», что компания считает решение правительства логичным в условиях действия соглашения по фиксированию отпускной цены на масло и сверхприбылей производителей подсолнечника, характерных для этого сезона. «Оно поможет хотя бы частично возместить убытки, понесенные переработчиками в связи с фиксацией цены на масло, и сбалансирует ситуацию на рынке», — отметила компания.



Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников сказал «Агроинвестору», что государство уже оказало достаточно большую поддержку — как материальную, так и административную — для роста масложировой отрасли. «Мы надеемся, что успехи, достигнутые нашими совместными усилиями, будут сохранены и продолжат развиваться. Мы считаем, что для всей отрасли прежде всего важны четкие и прозрачные правила регулирования, — комментирует Мельников. — Если говорить о субсидировании кого-либо из игроков рынка, то, на наш взгляд, не так важен конечный получатель субсидий. Все участники отрасли достаточно сильно связаны друг с другом, так что поддержка кого-то одного зачастую оказывается во благо и другим».



Директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что, по его информации, с поддержки подсолнечника было снято и направило на субсидирование бутилированного масла 5 млрд руб., а не 8 млрд руб. «8 млрд руб. — это весь объем государственной поддержки на масличные агрокультуры, — уточнил он. — Если разделить эти деньги на объем производства подсолнечника — около 15 млн т — то поддержка составит около 333 руб. на тонну. Эта сумма для аграриев никакой роли не играет. А мы сейчас имеем убыток примерно 12 руб. на бутылку. Для нас, конечно, эта поддержка имеет значение». По словам Мальцева, предполагаемая на данный момент сумма субсидии не позволит покрыть убытки производителей бутилированного масла, но позволит в те месяцы, когда будут выделяться субсидии, удерживать цены на него.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что сложившаяся ситуация сложная и крайне непрозрачная. У каждого завода была своя, но довольно подвижная номенклатура выпуска растительного масла и непонятно, что теперь брать за основу субсидирования, сказал он «Агроинвестору». По его словам, в долгосрочной перспективе эта программа вряд ли продержится. «Невозможно долго замораживать цену на товар широкого спроса при рыночном ценообразовании на другие позиции. Неизбежно вокруг этой позиции начинается каскадирование проблем. Либо мы возвращаемся во времена госплана: замораживаем цены на многие товары и запрещаем их экспорт, начинаем раздавать к исполнению производственные квоты и заканчиваем дефицитом и раздачей, например, бутилированного масла по талонам. Люди от этого отвыкли, но, наверное, быстро привыкнут. Либо мы остаемся в парадигме экономики рыночного равновесия», — считает Рылько.