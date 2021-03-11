Минпромторг: соглашения о ценах на масло и сахар ломают логистические цепочки

Министерство не планирует масштабировать вмешательство государства в торговлю В. Волков

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на парламентских слушаниях в Госдуме заявил, что действующие в стране соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар начинают ломать логистические цепочки поставок, пишет «Интерфакс». Он объяснил это тем, что все хотят купить товар у производителей, а те, в свою очередь, не могут отгружать продукцию всем, так как речь идет об огромном объеме заявок. Как полагает Евтухов, в связи с такой ситуацией ломаются старые сложившиеся на рынке связи.



Замминистра отметил, что розничные сети в этой обстановке пытаются внести вклад в удержание цен. В основном сбивать цены на социально значимые продукты питания получается через дополнительные наценки на «премиальный ассортимент». Однако возможности ритейлеров ограничены — так, курицей магазины торгуют себе в убыток, подчеркнул Евтухов. Чиновник выступил против пролонгации соглашения о регулировании цен, которое истекает 31 марта, и вообще против вмешательства государства в этот процесс, уточняет «Интерфакс». По его мнению, ручным управлением цен можно добиться сиюминутного положительного результата, но непонятно, как это скажется на экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Подорожание товаров «приходится поступательно принимать», сказал Евтухов, напомнив, что в России уже была плановая экономика, но она не обеспечивала большого выбора на полках магазинов. «И очереди мы помним в советские магазины», — добавил чиновник.



В ходе дискуссии с депутатами Евтухов призвал не перекладывать ответственность за рост цен на ритейл. По его мнению, стоит обратить внимание на высокую рентабельность у крупных и средних агрохолдингов, составляющую, по его данным, от 17% до 77%. «Если владелец агрохолдингов, крупных компаний, средних, получает такие доходы, тогда что же ему мешает повысить заработную плату тем, кто работает на тракторе? Давайте этот вопрос тогда зададим. <…> Меньше дивидендов — выше зарплата. Доходность позволяет», — считает замглавы Минпромторга. Он обратил внимание, что, по данным Росстата, средняя торговая наценка на социально значимые продовольственные товары в розничной торговле составляет около 15%.



Соглашения о предельной отпускной цене подсолнечного масла и сахара были подписаны Минсельхозом, Минпромторгом и рядом производителей в декабре прошлого года. Согласно документу, предельная отпускная цена масла составляет 95 руб. за литр, а розничная — 110 руб. за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за килограмм соответственно.

Источник на рынке, попросивший об анонимности, рассказал «Агроинвестору», что многие люди сейчас не понимают, к чему ведет такое госрегулирование цен. «Россия за последние 30 лет ни один из товарных рынков так не регулировала, как аграрный в последние полгода. Это абсолютно не рыночный метод сдерживания цен с их произвольными ценовыми уровнями и методами, — считает источник. — Например, цена сырого растительного масла наливом стала выше цены бутилированного масла. Процесс дезодорации и рафинации стоит денег, как и бутилирование. Но в опте сырое масло стоит заметно дороже, чем рафинированное дезодорированное масло в бутылке. Такого еще не было в истории. Поэтому на этом меньше всего потеряли крупные производители и крупные сети». По мнению источника, все, что сделало государство, везде заметно снизило уровень конкурентности.



Он добавил, что сейчас все находятся в ожидании того, что произойдет с 1 апреля. «Если государство откажется от всех мер «воздействия на градусник, а не на больного» - цены формально значительно поднимутся, так как цены «свободного» рынка с декабря на других уровнях — никаких 36 руб./кг сахара в опте для любых покупателей нет, цены находятся выше и продолжают расти. Когда стоимость товара на одном базисе более-менее одинакова для всех — это типичная рыночная экономика, в которой давно живет весь мир, кроме КНДР. Теперь у нас это не так и госрегулирование ломает структуру рынка, поэтому инвестиции из сектора утекают, что особенно печально накануне посевной кампании», — отметил источник.



По его словам, государство, вместо того, чтобы увеличить кратко- и среднесрочное предложение и сократить спрос какими-то рыночными методами, обычно применяемыми всеми странами в похожих ситуациях, делает обратное. «Все цепочки товародвижения четвертый месяц пребывают в непонятном состоянии, все боятся, не знают, что им будет за то, что они купили и продали сахар по цене, отличной от 36 руб./кг. Система товародвижения теперь рынком вообще не называется. Вот такой результат», — заключил источник.

В начале февраля глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ведомство не планирует масштабировать вмешательство государства в торговлю, в том числе в ценообразование. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечал, что меры по регулированию цен на масло и сахар можно назвать популистскими и волнующими агросектор. «Согласно моим подсчетам, экономия от сдерживания цен на масло и сахар составит 30-35 руб. в месяц. То есть эта борьба с ценами является виртуальной и не имеет отношения к борьбе за доходы населения», — говорил он.

