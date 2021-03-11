Минэкономразвития прорабатывает механизм «демпфера» для растительного масла

Ранее обсуждалась возможность введения пошлины 15% на вывоз масла Д. Гришкин

Минэкономразвития по поручению председателя правительства прорабатывает механизм демпфера для растительного масла по аналогии с тем, который со 2 июня будет действовать на рынке зерна. Об этом глава ведомства Максим Решетников сказал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.



Зерновой демпфер предполагает введение плавающей экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень. При этом собранные средства предполагается возвращать сельхозпроизводителям в виде субсидий. Размер пошлины будет рассчитываться на основе биржевых индикаторов с ценой отсечения по пшенице $200/т, по кукурузе и ячменю — $185/т. Ее размер составит 70% от разницы биржевых индикаторов и этих уровней.



Сейчас рынок обсуждает возможные сценарии дальнейшего госрегулирования в масложировом секторе, в частности, вероятность введения экспортной пошлины на подсолнечное масло после 1 апреля (ранее озвучивалась ставка 15%), когда закончится срок действия соглашений по фиксации оптовых и розничных цен на него. Также с 9 января до конца 2020/21 сельхозгода действуют заградительные пошлины в 30% на вывоз рапса и подсолнечника, с 1 февраля введена такая же ставка на экспорт сои. Ранее директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал «Агроинвестору», что союз будет просить продлить ограничения на поставки за рубеж подсолнечника до 1 сентября.



При этом в ходе совещания президента с правительством глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил объявить мораторий на пошлины по масличным на десять лет или ввести компенсации на их уплату для производителей Дальнего Востока. Аграрии макрорегиона специализируются на выращивании этих агрокультур, при этом внутренний рынок сои и рапса в ДФО ограничен, а возить маслосемена на переработку, например, в регионы Центра неэффективно.



Однако глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что невозможно вводить экспортные пошлины лишь на поставки из одной части страны, поскольку «нас не поймут в ВТО». Однако он допустил выплату дополнительных субсидий дальневосточным производителям рапса. «Действительно транспортировать рапс с восточной части достаточно дорого в западную часть страны - железнодорожные тарифы экономику существенно ухудшают», — признал Решетников (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов ранее говорил «Агроинвестору», что действия российского правительства по ограничению экспорта зерна при почти рекордном урожае вызывают вопросы, в том числе они могут возникнуть у ВТО. Подобные меры возможны, например, в случае серьезного снижения валового сбор, военных действий, природных катаклизмов, у нас же ничего этого нет, поэтому вполне возможно, что кто-то из крупных покупателей российского зерна обратится в ВТО с иском, не исключал он.



Комментируя сообщение ТАСС о том, что Минэкономразвития рассматривает возможность введения демпфера для растительного масла, Сизов на своей странице в Facebook написал, что, если механизм по степени жесткости будет сопоставим с зерновым, то в краткосрочной перспективе это нанесет огромный удар по МЭЗам. В дальнейшем все изъятия будут переложены на аграриев. «Т. е. какие-то надежны на сохранение жизни в растениеводстве, которое могло рассчитывать на максимизацию масличных в обороте взамен зарегулированных зерновых, можно оставить», — отметил он.



Между тем, Центробанк обратил внимание, что хотя в краткосрочной перспективе механизм демпфера на зерновом рынке поможет стабилизировать внутренние цены на зерно и продукты их переработки, однако средне- и долгосрочные последствия его введения требуют комплексной оценки. Как говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», эффективность демпфера в более длительной перспективе будет зависеть от системы распределения собранных экспортных пошлин, которая пока не проработана, порядка индексации базовой цены и динамической настройки других параметров. Если производители зерна лишатся стимулов для увеличения производства и инвестирования в улучшение технологий, то это может негативно сказаться на конкурентных преимуществах российских компаний на мировом рынке, предупреждают аналитики ЦБ.



Кроме того, ограничение возможности получения повышенной прибыли при благоприятной мировой ценовой конъюнктуре может снизить привлекательность выращивания зерновых, и интерес аграриев сместится в сторону масличных, допустил Центробанк. При этом сокращение производства зерна в России, которая является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, может вызвать рост мировых цен на зерно, а это, в свою очередь, приведет к увеличению издержек производителей смежных продовольственных товаров. Таким образом, стабилизирующий эффект демпфера в более длительной перспективе может перестать действовать полностью или частично, резюмируют аналитики регулятора.

