Экспортная пошлина на подсолнечное масло может быть ограничена одним сезоном

С 1 июля вывозную пошлину на подсолнечник предполагается повысить до 50% «Солнечные продукты»

Демпфер при экспорте подсолнечника и подсолнечного масла из России может начать действовать с 1 сентября до 31 августа 2022 года, то есть будет ограничен одним сезоном, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на масложировом рынке, знакомый с обсуждением этого вопроса. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в ближайшее время ведомство внесет в правительство предложение по демпферу, которое будет охватывать подсолнечное масло и подсолнечник.



По словам Решетникова, демпферный механизм при экспорте масла будет сформирован по аналогии с зерновым, который должен начать действовать со 2 июня. Предполагается, что пошлина составит 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил РБК, что пошлина будет взиматься при достижении цены масла $1 тыс./т. Источник «Интерфакса» называет такую же базовую цену для масла и добавляет, что для подсолнечника базовой ценой для расчета пошлины может стать $440/т, индикативной — мировая цена за истекший месяц. Пошлина также составит 70% от превышения мировой цены над базовой. Кроме того, с 1 июля экспортная пошлина на подсолнечник может быть увеличена с нынешних 30%, но не менее 165 евро/т, до 50%, но не менее 320 евро/т, знает источник «Интерфакса». Средства, полученные от взимания пошлин, будут направляться в агросектор в виде субсидий.



Согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно», средняя цена на подсолнечник к 19 марта достигала почти $743/т. Цены предложения на подсолнечное масло в мире к 21 марта составили $1515-1520/т (FОВ Черное море), хотя неделе ранее были на уровне $1700/т, следует из обзора центра «Агроэкспорт». На торгах в Роттердаме 24 марта цена масла составила $1650/т c поставкой в апреле.

Минэкономразвития допускало введение пошлины в 15% на экспорт подсолнечного масла еще в декабре прошлого года, когда президент Владимир Путин обратил внимание на резкое удорожание ряда продовольственных товаров, в том числе масла. Чтобы этого не произошло, производители согласились заключить соглашения с Минсельхозом, Минпромторгом и торговыми сетями о сдерживании цен, зафиксировав их на уровне 95 руб./л в опте и 110 руб./л в рознице. Соглашение должно было действовать до 1 апреля, однако правительство решило продлить заморозку цен на масло до октября. Вместе с тем, производителям обещают компенсировать убытки, выплачивая 10 руб. за каждый литр масла, проданного в розницу по фиксированной цене.



В декабре власти предупреждали производителей, что экспортная пошлина на масло может быть введена, если они не будут выполнять соглашение по ценам. О том, что его условия соблюдаются, регулярно сообщали ритейлеры, отраслевые объединения и профильные ведомства, однако решение о пошлине, по всей видимости, все равно будет принято.

«В целом наша стратегия заключается в защите внутреннего рынка от переноса продовольственной инфляции с мировых рынков на внутренний рынок, — пояснил Решетников (цитата по стенограмме брифинга на сайте правительства). — Мы кратно, существенно снизим это влияние данными мерами. При этом речь идет не об административных мерах, а об экономических». Глава Минэкономразвития также добавил, что ведомство исходит из того, что рентабельности, которая сейчас есть в сельском хозяйстве, достаточно для того, чтобы заинтересовать производителей расширять посевы и производство. Правда, отраслевые аналитики не раз подчеркивали, что подобное вмешательство государства в рынок, напротив, демотивирует аграриев, и в долгосрочной перспективе принимаемые сейчас решения грозят сокращением производства и дефицитом продукции. Непоследовательность действий и постоянное изменение правил игры дезориентирует бизнес, признавали и сами участники рынка.



Между тем, Мальцев сказал РБК, что повышение пошлин на масличные и введение пошлины на вывоз масла — согласованная с отраслью мера. Стабильные и понятные всем игрокам правила позволят рынку пройти сезон без резких всплесков и ценовых колебаний, отметил он: у сельхозпроизводителей будет четкий ориентир по ценам на масличные, что позволит обеспечить справедливые закупочные цены на сырье. Благодаря этому у производителей масла будут нормальные условия для получения стабильных доходов, пишет РБК.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал The Bell, что для производителей масла пошлина не будет проблемой, поскольку вся недополученная выручка будет переложена на сельхозпроизводителей. «В ближайшие годы мы увидим стремительное падение уровня отечественного растениеводства, я бы вообще сказал, что этими действиями разваливается целая отрасль. Перспективы мрачные», — прокомментировал он.

