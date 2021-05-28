«Мираторг» завершает пуско-наладку второго этапа МЭЗа

Холдинг будет перерабатывать подсолнечник, рапс и сою «Мираторг»

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, завершает пуско-наладочные работы на втором этапе строительства маслоэкстракционного цеха в Орловской области, сообщает портал правительства региона. Это первое подобное предприятие в структуре компании. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,6 млрд руб., мощность переработки — 420 тыс. т сырья в год. Холдинг будет перерабатывать подсолнечник, рапс и сою.



Новое производство позволит получать экологически чистые компоненты кормов для сельскохозяйственных животных, а также растительные масла. В сообщении правительства области также говорится, что в 2021 году «Мираторг» продолжит строительство свиноводческих комплексов. На эти цели уже направлено 3,9 млрд руб., во втором квартале компания планирует вложить еще 10 млрд руб. в реализацию проектов.



В августе 2018 года «Мираторг» и Орловская область сообщили о подписании соглашения по строительству высокотехнологичного МЭЗа мощностью переработки 1,2 тыс. т масличных в сутки, сообщала пресс-служба компании. В планах холдинга — создать замкнутый цикл от приемки сырья до производства и отгрузки готовой продукции, уточнял портал правительства региона. Применение технологий глубокой переработки сырья позволит получать до 170 тыс. т растительного масла и 230 тыс. т шрота в год, отмечалось в сообщении. «Глубокая переработка сырья: подсолнечника, рапса, сои — позволит получить и экологические чистые компоненты кормов для собственных нужд холдинга, и растительные масла, востребованные на рынке», — отмечала пресс-служба холдинга. Маслоэкстракционный цех был введен в эксплуатацию в декабре 2020 года.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Агрохолдинг выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2021-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

