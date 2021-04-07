Правительство одобрило плавающую экспортную пошлину на подсолнечное масло

По оценке кабмина, изменения должны стабилизировать цены на подсолнечник и масло на внутреннем рынке Д. Гришкин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит плавающую экспортную пошлину на подсолнечное масло и корректирует пошлину на вывоз подсолнечника. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, изменения будут действовать для вывоза продукции за пределы ЕАЭС. Также они помогут отрегулировать объемы поставок за рубеж и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью, а также позволят стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке, рассчитывает правительство.



Пошлина на масло вводится на период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Она составит 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) ценами, минус корректирующий коэффициент ($50/т). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.



Подсолнечник с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем $320 за тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие пошлины в 30% на рапс. Корректировка пошлин — часть комплекса мер по стабилизации цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента Владимира Путина, уточняется в сообщении пресс-службы кабмина. При этом планируется ввести так называемый демпфер — взимаемые пошлины предполагается возвращать в агросектор в виде субсидий.



О последствиях введения пошлины можно будет судить только после формирования экспортных цен. Так, по словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, велика вероятность того, что цены на подсолнечное масло FOB в следующем сезоне будут выше базовой отметки в $1 тыс. Это, по его словам, с учетом пошлины, ударит, прежде всего, по аграриям. Среди прочего, они гарантированно окажутся менее конкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которых ограничивает только небольшая пошлина на экспорт подсолнечника. «В то же время демпфер на масло вряд ли позволит довести деньги до сельхозпроизводителей: демпферные деньги, скорее всего, попадут к переработчикам, причем не сразу, у них они и останутся», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. При этом определить объективную цену FOB на масло будет сложнее, чем на зерно, поскольку рынок дискретный, и компаний-экспортеров совсем немного, добавляет он.



Действие пошлины на масло будет мягким в случае, если оно будет незначительно дороже базового показателя в $1 тыс./т, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «А я сомневаюсь, что цены будут существенно выше. Следовательно, пошлина будет работать весьма щадящим образом, или же вообще окажется нулевой», — добавляет он. Однако стоит обратить внимание на политику двойных стандартов в постановлении правительства: мягкие меры воздействия на переработчиков и запретительные пошлины на экспорт маслосемян, говорит Петриченко. «Я считаю, что это крайне несправедливый подход», — добавляет он.



Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Производителей масличных отдают в полное феодальное владение переработчикам. Что захотят — то и будут делать. Государство в эти процессы не вмешивается, экспортеры это сделать не могут, так как они связаны пошлиной. В результате переработчики могут предлагать любые цены на подсолнечник, особенно если вступят в сговор. А нынешние параметры рынка буквально подталкивают к сговору. В итоге этот диктат переработчиков негативно скажется на производстве масличных. Когда и как мы увидим сокращение площадей — сказать сложно, так как, с другой стороны, подобная ситуация и по зерновым. В результате аграрии выбирают наименьшее из зол, но в итоге мы получим негативный сигнал для всего растениеводства.

Именно гибкая пошлина, одобренная правительством, может учесть интересы сельхозпроизводителей, в то время как фиксированная не позволила бы им получить дополнительный заработок, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Также плавающая пошлина позволяет сгладить воздействие экспортных цен на внутренний рынок: так, если внешние цены вырастут вдвое, то в России прирост составит 20-25%. «Получается, этот механизм достаточно комфортный. Конечно, можно спорить о цифрах, но примененные показатели, мне кажется, справятся с задачей, которую ставит правительство — сделать внутренние цены менее зависимыми от экспортных», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



Однако наиболее эффективная мера помощи и производителям, и населению при росте цен — это адресная поддержка социально незащищенных слоев населения, продолжает он. Демпфер, который используется сейчас, дает пониженную цену для всех участников рынка, что, по словам Мальцева, не совсем эффективно. «Я надеюсь, работа в этом направлении в ближайшее время будет доведена до конца, и мы, сохранив заградительные пошлины на сырье, перерабатывая его в полном объеме на территории России, сможем уйти от экспортных пошлин на продукты переработки и обеспечим поддержку потребителей в виде адресной помощи», — заключил он.

