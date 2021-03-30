Правительство продлило соглашения о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло

Цены на сахар будут зафиксированы до 1 июня, на масло — до 1 октября М. Стулов

Правительство продлило действующие соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021-го. Документ опубликован на сайте кабмина. Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.



В декабре прошлого года Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с производителями сахара и масла, а также торговыми сетями, согласно которым литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб., в рознице — не более 110 руб., килограмм сахара — не более 36 руб. и 46 руб. соответственно.



«Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен», — говорится в сообщении на сайте правительства.



Чтобы уменьшить нагрузку на участников рынка от регулирования цен, Минсельхоз подготовил проект постановления о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла. Из документа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, следует, что производители масла, смогут получать субсидию 10 руб. на литр при продаже не более чем за 95 руб. Производители белого сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на 1 кг произведенного и реализованного в рознице товара, если его цена не превышает 36 руб./кг. Срок предоставления субсидий — с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.



«Мы надеялись, что с 1 апреля будет послабление хотя бы с точки зрения ценового режима, потому что установленные цены очень низкие, и сильнее это бьет по производителям сахара, хотя и для масла, конечно, тоже цена тяжелая», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Продление соглашений связано с тем, что правительство сравнило реальные и отрегулированные цены на сахар и масло, и оказалось, что они сильно различаются, считает он.



Так, если бы регулирования не было, килограмм сахара в опте мог стоит в районе 45 руб./кг или чуть ниже, говорит Рылько. По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, сахар без регулирования цен в оптовом канале стоил бы в январе-июне около 38-41 тыс. руб./т, а подсолнечное масло 105-115 тыс. руб./т (цены без НДС).



Сейчас говорить о последствиях регулирования цен сложно, так как они будут зависеть от организации субсидирования производителям сахара и бутилированного подсолнечного масла, продолжает Рылько. Есть множество нюансов в регулировании, и давать прогнозы можно будет только после публикации окончательной версии постановления о предоставлении субсидий. Однако директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда обращает внимание на то, что соглашения о фиксации цен и субсидирование производства масла и сахара выглядит как забота правительства о переработчиках, а нужно учитывать, в первую очередь, интересы аграриев.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Производителей не надо поддерживать, они себе прекрасно чувствовали без регулирования цен, а правительство вмешалось, чтобы сдержать цены для потребителей. Чтобы им помочь, можно было бы, во-первых, создать интервенционный фонд, во-вторых, наладить продовольственную помощь особо нуждающимся.

«Решение продлить соглашения было принято из-за того, что люди ждут таких шагов: им с экрана говорят, что правительство остановит рост цен. Такая мера хороша как кратковременная, в течение которой всплеск цен закончится, и они, и курс рубля вернутся к обычному уровням. Тогда отмена ограничений будет безболезненной», — прокомментировала «Агроинвестору» Наталья Шагайда. По ее словам, если рубль не вернется к уровню начала 2020 года, и если за это время цены на внешних рынках не «успокоятся», то отмена ограничений будет очень болезненной. Или же придется ограничивать цены надолго, а это верный путь к дефициту продуктов, которые попадают под регулирование.



Для снижения внутренних цен на продовольствие можно было бы отказаться от импортных пошлин, эмбарго для повышения конкуренции и снижения цен, а также поддерживать людей с низкими доходами через программы продовольственной помощи, продолжает Шагайда. Такие меры полезны для потребителей, но могут не поддерживаться производителями. «Однако у них было много времени построить конкурентный бизнес, и сейчас подходящий момент, чтобы снизить уровень защиты внутреннего рынка от более дешевых импортных продуктов, если они найдутся», — добавляет она.



При этом поддержка уязвимых семей — мера, которая меньше всего искажает сигналы рынка. Однако здесь важно, чтобы семья не потеряла стимул «учиться ловить рыбу», при этом все семьи должны иметь доступ к продовольствию, об этом говорится в Доктрине продовольственной безопасности от 2020 года, подчеркивает эксперт.



Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Ограничения, безусловно, негативно влияют на бизнес. Но государство стоит перед дилеммой: сохранять условия для развития бизнеса или не увеличивать барьеры экономического доступа к продовольствию российских граждан. На бизнес соглашения о фиксации цен влияют негативно, а эффект для граждан нельзя сказать, что предсказуем: весь предыдущий опыт показывает, что цены заморозить вряд ли возможно, так как производители будут переходить в производство тех продуктов, цены на которые не ограничиваются. Если их регулировать для большого ассортимента продукции, через какое-то время может образоваться дефицит. Сельское хозяйство связано с внешним рынком, ситуация на нем отражается внутри страны, так же как и девальвация рубля. Если бы девальвации рубля не было, то рост цен внутри страны из-за колебаний на внешнем рынке был бы значительно менее заметен.

Также Шагайда обращает внимание на то, что сам механизм ограничения цен и государственной поддержки производителей сахара и масла требует обсуждения. Так, соглашения о фиксации цен подписывались далеко не всеми производителями этих продуктов. Однако последствия его действия коснулись всех производителей. Если поддержку от государства будут получать только подписанты соглашения, то остальные производители будут дискриминированы. Среди подписантов — крупнейшие компании. Среди тех, кто не подписал — малый и средний бизнес, они и окажутся в худшем положении, говорит эксперт.

