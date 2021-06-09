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Регионы

На Кубани через две недели начнется уборка зерновых

Весенняя посевная кампания подходит к завершению

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Площадь яровых зерновых превысила 29 млн гектаров
Д. Гришкин
Площадь яровых зерновых превысила 29 млн гектаров
Д. Гришкин

Через две недели в Краснодарском крае начнется уборка озимых зерновых с площади 1,9 млн га. Всего в 2021 году аграрии региона могут собрать около 11 млн т зерна без учета кукурузы и риса, сообщила пресс-служба администрации края. По сравнению с результатом 2020 года ожидается увеличение урожая на 17%. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, слова которого приводит пресс-служба, в этом году погода позволяет рассчитывать на хороший урожай.

«На сегодняшний день аграрии уже начали собирать многолетние травы на корма. В ближайшее время приступят к уборке зерновых колосовых и зернобобовых. В августе — пропашных технических культур», — отметила пресс-служба администрации Кубани. По данным вице-губернатора края Андрея Коробки, сейчас в регионе достаточно мощностей для хранения собранного урожая. 4,3 млн т зерна единовременно смогут хранить 44 хлебоприемных предприятия, еще 8,2 млн т зерна — сельхозпроизводители, включая фермерские хозяйства.

Крымские аграрии планируют собрать более 1,3 млн т ранних зерновых и зернобобовых, сообщил Минсельхоз республики. Под урожай 2021 года в регионе посеяно 540 тыс. га озимых зерновых, что на 28 тыс. га больше площади в прошлом году. Яровые заняли свыше 250 тыс. га.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора Саратовской области Валерия Радаева писал, что в 2021 году регион планирует собрать 6 млн т зерновых.  «У нас в области почти 3 млн га ярового сева и 1,2 млн га озимых культур. На сегодняшний день аграрии практически завершили сев яровых культур, увеличив планы ярового сева на 100 тыс. га, — сказал глава региона. — В структуре зерновых культур до 30% занимает озимая пшеница, которая, как правило, гарантирует урожай, учитывая сложные природно-климатические условия зоны, в которой расположена Саратовская область». По словам Радаева, оптимизма добавляет погода — оптимальная для развития посевов яровых и озимых агрокультур, с достаточным запасом влаги в почве: даже в засушливых районах области прошли хорошие дожди.

Аграрии Орловской области, несмотря на засушливую осень прошлого года и затяжную весну, планируют собрать 4,3 млн т зерна, сообщила «Орловская правда» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона по развитию АПК Сергея Борзёнкова. Весенняя посевная в регионе началась на две недели позже обычного, но уже завершается. Яровые агрокультуры займут более 780 тыс. га, в том числе пшеница — 110 тыс. га.

В Воронежской области валовой сбор зерновых и зернобобовых прогнозируется на уровне 4,5 млн т, что ниже среднепятилетнего показателя (5,3 млн т), следует из сообщения правительства региона. Весенняя посевная в области завершена, яровые агрокультуры заняли около 1,95 млн га против 1,69 млн т в 2020-м, в том числе зерновые и зернобобовые посеяны на площади 858 тыс. га (733 тыс. га). Планы по яровому севу перевыполнены за счет пересева погибших озимых. К уборке и ранних яровых и озимых зерновых аграрии области приступят к середине июля.

Весенняя посевная кампания в России подходит к завершению. По данным Минсельхоза на 8 июня, в целом по стране яровой сев проведен на 50,1 млн га, или 97,3% к прогнозу. В том числе яровые зерновые посеяны на 29,1 млн га, или 99,4% к прогнозу, год назад они занимали 28,7 млн га. Площади под яровой пшеницей на 1,9% выше прогноза ведомства и достигли 12,9 млн га против 12,4 млн га в 2020 году. Аналитики «СовЭкон» в своем обзоре ранее сообщили, что итоговая площадь под яровой пшеницей в этом году может стать самой значительной с 2016 года, когда агрокультура заняла 13,7 млн га. По прогнозу министерства, при благоприятных погодных условиях урожай зерна составит 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы.

Екатерина Шокурова 

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