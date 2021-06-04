Аграрии стали менее оптимистично смотреть на свой бизнес

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Компания «Сингента» представила очередные индексы развития сельхозпроизводителей России, которые она готовит совместно с Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), аналитиками компаний IFORS и ВЦИОМ. Основная цель исследования — ежегодная оценка состояния аграрного рынка и измерение степени оптимизма сельхозпроизводителей, оценка их инвестиционных планов, доступности финансовых ресурсов.



Динамика развития аграрного сектора в сезоне-2020/21 показала некоторый спад: в ходе опроса респонденты оценили год на 3,35 балла из 5, в то время как 2019/20 получил оценку 3,61. Однако, несмотря на это, в текущем сезоне расширить посевные площади удалось 22% хозяйств, 47% оставили их без изменений. Как сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, несмотря на множество сложностей, в уходящем сезоне маржинальность растениеводческих предприятий в рублях достигла рекордных показателей: все основные агрокультуры, кроме сахарной свеклы, показали рост, самый заметный был у рапса, подсолнечника, сои, кукурузы.



Опрос также показал, что 30% респондентов поддерживают действия правительства по регулированию цен на сельскохозяйственную продукцию, 53% относятся к этому отрицательно, а остальные 17% затруднились с ответом. Свой доход в этом сезоне, согласно опросу, надеются увеличить 36% хозяйств, это на 27 п. п. меньше по сравнению с прошлым сезоном, следует из индексов. При этом 73% опрошенных планируют обеспечить рост доходности за счет, в первую очередь, низкой себестоимости продукции (при высокой урожайности). 43% надеются на более высокие отпускные цены. Кроме того, в этом сезоне 77% опрошенных увеличили инвестиции в основной капитал (66% в 2019/20), в оборотный — 64% (64%).



«Несмотря на общую низкую оценку сезона-2020/21, часть аграриев продолжает делать ставку на рост и наращивает инвестиции в основной капитал и инновационные методы точного земледелия, позволяющие повысить эффективность агробизнеса, — считает руководитель по коммуникациям «Сингента» в России Антон Пушкарев. — Мы видим, что несмотря на потрясения, вызванные пандемией и климатическим фактором, ситуация в растениеводстве остается в целом позитивной. За последние несколько лет российские аграрии окрепли, поверили в себя и в свои возможности. Рейтинг также показал, что среди производителей среднего масштаба наметилась группа лидеров, которые активно перенимают лучшие мировые практики и ускоренно внедряют инновации, позволяющие получать прогнозируемый урожай даже в самых непростых погодных условиях».

