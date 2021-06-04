разделы

реклама

журналы

USD

72.809 (-0,60%)

EUR

88.597 (-0,32%)

MOEX

3804.62 (-0,02%)

BRENT

71.57 (0,36%)

Пшеница

687.2 (1,63%)

Сахар

17.43 (-1,41%)

USD

72.809 (-0,60%)

EUR

88.597 (-0,32%)

MOEX

3804.62 (-0,02%)

BRENT

71.57 (0,36%)

Пшеница

687.2 (1,63%)

Сахар

17.43 (-1,41%)

USD

72.809 (-0,60%)

EUR

88.597 (-0,32%)

MOEX

3804.62 (-0,02%)

BRENT

71.57 (0,36%)

Пшеница

687.2 (1,63%)

Сахар

17.43 (-1,41%)

USD

72.809 (-0,60%)

EUR

88.597 (-0,32%)

MOEX

3804.62 (-0,02%)

BRENT

71.57 (0,36%)

Пшеница

687.2 (1,63%)

Сахар

17.43 (-1,41%)

USD

72.809 (-0,60%)

EUR

88.597 (-0,32%)

MOEX

3804.62 (-0,02%)

BRENT

71.57 (0,36%)

Пшеница

687.2 (1,63%)

Сахар

17.43 (-1,41%)

Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Аналитика

Аграрии стали менее оптимистично смотреть на свой бизнес

«Сингента» представила очередные индексы развития сельхозпроизводителей

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Pixabay
Pixabay

Компания «Сингента» представила очередные индексы развития сельхозпроизводителей России, которые она готовит совместно с Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), аналитиками компаний IFORS и ВЦИОМ. Основная цель исследования — ежегодная оценка состояния аграрного рынка и измерение степени оптимизма сельхозпроизводителей, оценка их инвестиционных планов, доступности финансовых ресурсов.

Динамика развития аграрного сектора в сезоне-2020/21 показала некоторый спад: в ходе опроса респонденты оценили год на 3,35 балла из 5, в то время как 2019/20 получил оценку 3,61. Однако, несмотря на это, в текущем сезоне расширить посевные площади удалось 22% хозяйств, 47% оставили их без изменений. Как сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, несмотря на множество сложностей, в уходящем сезоне маржинальность растениеводческих предприятий в рублях достигла рекордных показателей: все основные агрокультуры, кроме сахарной свеклы, показали рост, самый заметный был у рапса, подсолнечника, сои, кукурузы.

Опрос также показал, что 30% респондентов поддерживают действия правительства по регулированию цен на сельскохозяйственную продукцию, 53% относятся к этому отрицательно, а остальные 17% затруднились с ответом. Свой доход в этом сезоне, согласно опросу, надеются увеличить 36% хозяйств, это на 27 п. п. меньше по сравнению с прошлым сезоном, следует из индексов. При этом 73% опрошенных планируют обеспечить рост доходности за счет, в первую очередь, низкой себестоимости продукции (при высокой урожайности). 43% надеются на более высокие отпускные цены. Кроме того, в этом сезоне 77% опрошенных увеличили инвестиции в основной капитал (66% в 2019/20), в оборотный — 64% (64%).

«Несмотря на общую низкую оценку сезона-2020/21, часть аграриев продолжает делать ставку на рост и наращивает инвестиции в основной капитал и инновационные методы точного земледелия, позволяющие повысить эффективность агробизнеса, — считает руководитель по коммуникациям «Сингента» в России Антон Пушкарев. — Мы видим, что несмотря на потрясения, вызванные пандемией и климатическим фактором, ситуация в растениеводстве остается в целом позитивной. За последние несколько лет российские аграрии окрепли, поверили в себя и в свои возможности. Рейтинг также показал, что среди производителей среднего масштаба наметилась группа лидеров, которые активно перенимают лучшие мировые практики и ускоренно внедряют инновации, позволяющие получать прогнозируемый урожай даже в самых непростых погодных условиях».

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №06, июнь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №06, июнь 2021
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается

«Агроинвестор»

Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается
Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие

«Агроинвестор»

Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению