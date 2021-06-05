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Аналитика

Посевы ряда агрокультур могут стать рекордными

Также ожидаются рекордные валовые сборы

Елена Максимова, Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса оказались выше прогнозов
Pixabay
Посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса оказались выше прогнозов
Pixabay

По данным Минсельхоза на 4 июня, яровой сев в России проведен на 9,4 млн га, или 96% прогнозной площади. В том числе яровые зерновые посеяны на 28,8 млн га (98,4%), при этом планы сева пшеницы и кукурузы перевыполнены: первая заняла 12,8 млн га, что на 1,3% больше, чем предполагалось, вторая — 2,9 млн га, на 3% выше прогноза. Также аграрии посели больше подсолнечника — 8,9 млн га (плюс 4,4% к прогнозу) и рапса — 1,3 млн га (плюс 8,2%).

В этом году посевы кукурузы могут стать рекордным за всю историю России. «Предыдущий рекорд был в 2016 году — тогда было посеяно 3,15 млн га, — сказал в ходе пресс-завтрака компании «Сингента» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Этот рекорд станет возможным за счет очень активного сева в Центре и Поволжье». ИКАР также ожидает рекордного сева подсолнечника. По словам Рылько, итоговые площади под агрокультурой составят 9,5 млн га, что на 1 млн га больше, чем в предыдущий рекордный год — 2019-й.

По яровому рапсу также можно ждать обновления рекорда: прошлый был зафиксирован в 2018 году, тогда агрокультура заняла на 90 тыс. га большую площадь, чем сейчас. Рылько говорит, что такие рекорды связаны, во-первых, с тем, что в России научились выращивать рапс, во-вторых (и это основной фактор) цены на эту агрокультуру держатся на очень высоком уровне уже три сезона подряд. Это, в свою очередь, связано с низкими урожаями рапса в Европе, которая использует рапс для производства биодизеля. Третий фактор — высокий спрос Китая на сибирский рапс. При этом рекордного сева сои ждать не стоит: на Дальнем Востоке поля затоплены, хотя в Центре ею засевают 1,8 млн га — ранее такого не было. В целом по стране к 4 июня сою посеяли на 2,5 млн га, или 82,1% к прогнозной площади, сообщил Минсельхоз.

По прогнозу ИКАР, валовой сбор пшеницы в этом году может составить 79,6 млн т (в 2020-м было 85,9 млн т), кукурузы — рекордные 15,2 млн т (13,9 млн т), подсолнечника — почти 16 млн т (13,3 млн т) и это тоже будет рекордом, сои — 4,8 млн т (4,3 млн т), что станет максимумом с 2017 года, но такой показатель сбора под вопросом из-за непростой ситуации на Дальнем Востоке, уточнил Дмитрий Рылько. Урожай рапса прогнозируется на уровне 2,7 млн т (2,57 млн т), что тоже может стать рекордом, как и сбор льна — 840 тыс. т против 790 тыс. т в прошлом году.


По словам Рылько, в этом году посевы яровой пшеницы довольно большие, однако есть нехарактерная для этой агрокультуры ситуация: в Центральном федеральном округе она занимает рекордные 1,4 млн га (в 2020-м — чуть больше 1 млн га) — такого не было 30 лет. «Это свидетельство того, что с озимой пшеницей в Центре произошла катастрофа. В Тамбове, Липецке, Воронеже потери составляют десятки процентов, и происходит пересев многими культурами, в том числе и пшеницей», — отметил Рылько. В целом, сев проходит хорошо, за исключением Урала и Сибири — там с конца апреля погодные условия довольно засушливые, добавил эксперт.

Холдингу «Агротех-Гарант» (Воронежская область) в этом году весной наряду с основным севом пришлось пересеять 70% озимых, которые погибли из-за того, что осень была сухой, а зима — морозной и малоснежной. Погибшие озимые пересеяли яровой пшеницей, ячменем, кукурузой, соей, говорит президент компании Сергей Оробинский. «Плановые обработки по всем агрокультурам проводим своевременно. Состояние посевов удовлетворительное. Единственное, что беспокоит — состояние глубоких слоев почвы, в которой почти нет влаги, — рассказал он «Агроинвестору». — Что будет дальше — не знаю. Если периодичность весенне-летних осадков сохранится, то можно рассчитывать на среднестатистический урожай. Если погода будет сухой, то у влаголюбивых агрокультур, таких как подсолнечник и сахарная свекла, будут проблемы».

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закончила посевную в конце мая, хотя обычно она длится до 1 мая. «Особенность этого года — обилие осадков, чего в нашем регионе давно не было. И этот погодный фактор несколько затруднял сев: дожди порой не давали зайти в поле. Однако в целом дожди положительно влияют на развитие растений, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Прогресса» Александр Неженец. — Ожидания по урожаю у нас оптимистичные: озимые рапс, ячмень и пшеница выглядят хорошо, посевы сои и кукурузы тоже в отличном состоянии, состояние посевов сахарной свеклы тоже обещает хороший урожай».

«Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) тоже уже завершила посевную. «Из-за низких температур мы начали сев несколько позднее обычного, но задержка была небольшой — от трех дней до недели, — уточняет коммерческий директор агрохолдинга Леонид Мудров. — Посеяли все, что планировали — наши традиционные агрокультуры: зерновые, зернобобовые, рапс, однолетние травы для обеспечения животноводческого дивизиона нашего агрохолдинга. В этом году мы несколько увеличили площади под ячменем за счет их уменьшения под пшеницей. Во-первых, сейчас на ячмень очень хорошие цены — с места они выше, чем на пшеницу 4-го класса. Кроме того, в нашем регионе строится два свинокомплекса, которым понадобится кормовая база». Сейчас погода в регионе благоприятная для развития как озимых, так и яровых, посевы находятся в хорошем состоянии, и компания надеется на высокий урожай, добавляет Мудров.

Оренбургская «Елань» тоже закончила посевную кампанию, однако, по словам гендиректора Алексея Орлова, не успела засеять все площади, которые планировала — сказалась нехватка влаги в почве. Незасеянными осталось около 3 тыс. га. «У нас уже месяц стоит сухая и жаркая погода, из-за чего посевы находятся в угнетенном состоянии и наблюдаются неравномерные всходы», — говорил Орлов «Агроинвестору» в конце мая.

Агропредприятие «Родное» (Тульская область) провело посевную планово, причем без пересевов. «У нас были сложности с погодой, дожди мешали заходить в поля в апреле и мае, из-за позднего таяния снега сев начали на месяц позже, чем годом ранее, — делится заместитель директора компании Дмитрий Инютин. — Сейчас основная часть посевов у нас в хорошем и среднем состоянии, однако о видах на урожай говорить еще рано».

Елена Максимова 

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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