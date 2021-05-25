Аграрии рассчитывают на хороший урожай сахарной свеклы

Урожай сахарной свеклы может составить 40 млн тонн Pixabay

По данным Минсельхоза на 25 мая, сахарная свекла посеяна на 1 млн га или 94,1% к прогнозу. Ведомство рассчитывает, что увеличение площади сева по сравнению с прошлым годом (тогда агрокультура занимала 926 тыс. га) позволит собрать урожай минимум в 40 млн т, что позволит выпустить около 6 млн т сахара. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к 21 мая на Юге было засеяно 100% от планируемой площади, в Поволжье — 95%, в Центре — 93%, на Алтае — 90%.



«В целом, сев в этом году был поздним относительно раннего прошлого года, особенно на Юге, где отставание от стандартных сроков составляло до четырех-пяти недель, в других макрорегионах оно было меньше — одна-две недели, — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — Поздний сев сокращает вегетационный период и обычно сдвигает начало уборки на более поздние сроки». При этом он добавляет, что уже есть хорошие всходы, запасы почвенной влаги достаточны, а значит, можно предполагать, что со свеклой все будет хорошо.



В холдинге «Продимекс», крупнейшем в стране производителе сахара, к 25 мая сев сахарной свеклы завершен, в общей сложности ею занято более 156 тыс. га. В этом году компания сохранила площади под агрокультурой примерно на том же уровне, как и в 2020-м.



Группа хозяйств «АгроГард», которая выращивает сахарную свеклу в Кубанском филиале, посеяла агрокультуру в установленные сроки с небольшим отставанием — около двух недель — относительно традиционных сроков. Погодные условия в период посевной были не самыми лучшими: проведению работ периодически мешали осадки, делится гендиректор «АгроГарда» Павел Церев. Тем не менее, он отмечает, что холдинга рассчитывает получить плановые показатели урожайности — примерно 450 ц/га, — а в том, что в новом сезоне сахарная свекла останется прибыльной агрокультурой, Царев даже не сомневается.



Группа «Сюкден» закончила сев сахарной свеклы в Поволжье буквально на этой неделе. «По всем регионам он прошел с задержкой, вызванной сильными дождями и повышенной влажностью почвы», — рассказывает финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Он добавляет, что в этом году площади под агрокультурой были увеличены, но незначительно. «Пока прогноз по урожайности очень хороший — около 400 ц/га в Центре и 500 ц/га на Юге. Свекла будет, без сомнения, прибыльной агрокультурой в новом сезоне», — уверен топ-менеджер.



Концерн «Покровский» завершил сев сахарной свеклы в середине мая. В 2021 году, в связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы предприятие на треть увеличило посевные площади под агрокультурой — до 28,5 тыс. га — и планирует собрать рекордный урожай — 1,5 млн т. Это позволит концерну обеспечить сахарные заводы собственным сырьем и снизить зависимость от волатильности цен на рынке. Сейчас обеспеченность сахарных заводов концерна собственным сырьем превышает 50%, говорит руководитель сахарной группы предприятий ГК «Концерн «Покровский» Михаил Пак.



«В связи с неблагоприятными погодными условиями — почти весь апрель в Краснодарском крае шли затяжные дожди, — в этом году посевная кампания шла с задержкой практически в месяц. Если в прошлые годы мы уже в середине апреля заканчивали даже пересев, то в этом году завершили сев сахарной свеклы только к середине мая, — рассказывает Пак. — Это вызывает определенные опасения: посеянная в мае свекла может не успеть созреть и набрать нужный размер и сахаристость к сезону переработки. Однако повышенная влажность почвы дает нам повод для оптимизма — это может компенсировать задержку с севом и обеспечить хороший урожай».



Все СЗР, удобрения и семена ГК «Концерн «Покровский» закупил еще осенью 2020 года — до повышения цен, что позволило сдержать рост себестоимости производства. «Однако почти двукратное повышение цен на средства защиты и удобрения, которое произошло в начале текущего года, приведет к значительному увеличению стоимости сырья в 2022 году», — добавляет Пак.



По мнению Иванова, цены на сахарную свеклу однозначно не будут очень высокими из-за госрегулирования в отрасли. «Есть даже опасения, что независимые производители и в следующем сезоне сократят ее посевы, а некоторые вообще перестанут ее выращивать, так как это становится не слишком выгодным», — подчеркивает он.



Что касается урожайности, то эксперт считает, что оценивать только валовой объем производства сахарной свеклы недостаточно, ведь есть еще такие показатели как сахаристость, загрязненность, потери хранения и переработки, выход сахара на заводе, а также производство сахара из сиропа и мелассы, которое постоянно растет и в новом сезоне может превысить 300 тыс. т. «В целом, мы полагаем, что если погода летом и осенью будет хорошей, то мы произведем не менее 6 млн т сахара и даже будет небольшой экспортный потенциал, с учетом постоянного импорта не менее 200 тыс. т (Беларусь, ОЗК и др.) и постепенно снижающегося в силу демографии и других факторов потребления», — прогнозирует Иванов.

