Погодные условия сдерживают сев сахарной свеклы

Для качественного проведения посевной важна мобилизация всех ресурсов хозяйств Pixabay

По информации Минсельхоза на 15 апреля, сахарная свекла посеяна на 117,2 тыс. га, или 11% к прогнозной площади. По данным на 13 апреля, когда агрокультура занимала около 93 тыс. га, отставание от прошлого года составляло 392 тыс. га, уточняет подведомственный министерству «Центр Агроаналитики». Сев сахарной свеклы из-за непогоды на Юге затягивается на три недели относительно ранних сроков 2020-го, поясняет Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Так, к 9 апреля в Краснодарском крае сев свеклы завершили два из тридцати районов — Красноармейский и Калининский. К 14 апреля более 60% плана по севу агрокультуры выполнили Тбилисский, Курганинский, Новокубанский, Кореновский районы, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.



В этом году сев сахарной свеклы в Краснодарском крае в силу погодных условий движется позже, чем в 2018-м, когда после относительно высокого уровня в сезоне-2017/18 произошло снижение продуктивности на 15%, отмечает Иванов. Он добавляет, что посевная в этом году, вероятно, везде будет поздней и весьма скоротечной, поэтому крайне важна мобилизация всех ресурсов хозяйств для ее качественного проведения.



По прогнозу Минсельхоза, общая площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 13,6% и превысит 1 млн га против 924 тыс. га в 2020-м, что позволит при благоприятных погодных условиях получить урожая не менее 40 млн т и произвести около 6 млн т сахара. При относительно благоприятной погоде в апреле-сентябре продуктивность агрокультуры может и не уменьшиться относительно низкого уровня в 2020-м, возможен даже ее рост, отмечает Иванов.



Группа «Сюкден» уже начала сев сахарной свеклы в Краснодарском крае и других южных регионах, а также на Ставрополье. В целом, сев по всем зонам начинается с отставанием на 10 дней относительно прошлого года, но это не критично, отмечает финансовый директор компании Глеб Тихомиров. По его словам, площади под сахарной свеклой во всех регионах остались неизменными. Сложностей с закупкой семян, удобрений и СЗР для производства свеклы у компании не было, так как мы все необходимое было законтрактовано в прошлом году.



По оценке Тихомирова, себестоимости производства сахарной свеклы в этом году вырастет примерно на 12% относительно 2020-го, в зависимости от урожая и региона. «Указанный показатель дан для ЦФО, но, в конечном итоге все будет зависеть от урожайности. На Юге в прошлом году она была очень низкой, а себестоимость, следовательно, очень высокой, — сравнил он. — Если же урожайность окажется на уровне среднегодовой, то себестоимость относительно прошлого года очень сильно снизится».



Концерн «Покровский» (Краснодарский край) в этом году планирует увеличить площади под сахарной свеклой на 8,5 тыс. га относительно прошлого года и посеять 28 тыс. га. «Однако на сегодняшний день мы отстаем от плана сева на две недели — если в прошлые годы в это время мы уже заканчивали даже пересев, то в этом году на текущий момент мы посеяли всего 10 тыс. га», — делится руководитель сахарного бизнеса компании Михаил Пак. В дальнейшем, добавляет он, все будет зависеть от погоды. «Сейчас в наших регионах сева ежедневно идут дожди, поля очень влажные, и техника просто не может туда заехать для проведения посевной», — уточняет Пак. Все СЗР, удобрения и семена «Покровский» успел закупили осенью 2020-го, еще до повышения цен, которое произошло в конце прошлого — начале текущего года.



В агрохолдинге «Делос» сев сахарной свеклы еще не начался — в этом году он планируется на конец апреля — начало мая. «Как правило, в Центре, где находятся наши хозяйства, сеять сахарную свеклу начинают во второй половине апреля, однако в этом году по нашему региону будет задержка на 10-14 дней», — рассказывает владелец компании Владимир Гусев. По его словам, площади под агрокультурой в этом году останутся неизменными относительно прошлых сезонов и составят по 5,3-5,4 тыс. га в Брянской и Орловской областях — именно такие объемы требуется засеять, чтобы обеспечить сырьем сахарные заводы компании.



По подсчетам Гусева, себестоимость производства сахарной свеклы в этом сезоне вырастет минимум на 30%. «Например, аммофос в прошлом году стоил 31 тыс. руб./т. В бюджет на этот год на данное удобрение мы заложили сумму из расчета 39 тыс. руб./т, однако по факту цена на него сейчас составляет 48 тыс. руб./т», — рассказывает руководитель «Делоса». Он добавляет, что дорожают не только удобрения, но и импортная техника, ГСМ, СЗР.



Группа «Русагро» планирует начать сев сахарной свеклы в Центре в течение двух недель. В южных регионах ЦФО сев начнется в стандартные сроки, в северных, возможно, немного позже. Ситуация для посевной во всех регионах благоприятная, так как запасы влаги в почве очень хорошие, рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. В этом году компания планирует увеличить площади под сахарной свеклой примерно на 5%. «Себестоимость производства сахарной свеклы в этом году примерно на 20% выше, чем в прошлом. Подорожали ГСМ, семена, СЗР, но больше всего выросли цены на удобрения», — делится Басов.



Холдинг «Продимекс» планирует приступить к севу сахарной свеклы в Воронежской области во второй декаде апреля. Закуплено более 100 тыс. посевных единиц семян сахарной свеклы. Гибриды подбирались исходя и почвенных и климатических особенностей предприятий, а также производственных испытаний и демонстрационных опытов.

