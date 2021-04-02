Производство сахара снизилось в 2,4 раза

В январе-феврале было выпущено 271,8 тысячи тонн сахара Т. Кулистикова

По оценке подведомственного Минсельхозу Центра агроаналитики, производство сахара в России в январе-феврале уменьшилось в 2,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, составив 271,8 тыс. т. Объем выпуска в начале этого года ожидаемо ниже, чем в 2020-м из-за падения урожая сахарной свеклы в прошлом году, однако показатель превышает уровень 2019 года. «Для сравнения: за январь-февраль 2020 года было получено 663,1 тыс. т сахара, в 2019 году — 195,7 тыс. т», — приводит ТАСС выдержки из обзора центра.



В прошлом году, по данным Росстата, было произведено 5,8 млн т сахара, что на 20,7% и на 7,5% меньше, чем в 2019-м и 2018-м соответственно. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, при благоприятных погодных условиях получится собрать не менее 40 млн т сахарной свеклы, что позволит произвести около 6 млн т сахара — это соответствует ожидаемому уровню потребления. Этому должно способствовать ожидаемое увеличение посевов свеклы на 10-15% до 1,06 млн га, как рассчитывает агроведомство.



В начале февраля ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов рассказывал «Агроинвестору», что валовой сбор сахарной свеклы в прошлом году снизился на 40% до уровня 2014 года. По мнению эксперта, сокращению способствовало уменьшение уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и падение средней урожайности свеклы на 25% (до 362 ц/га) из-за значительных пересевов весной и засухи. По оценкам Иванова, производство свекловичного сахара в сезоне-2020/21 с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет идти до июля, может составить 5,1-5,2 млн т, что на 34% меньше показателя предыдущего сельхозгода. Иванов также отмечал, что в сезоне-2021/22 из-за фиксации цен на сахар и понесенных производителями в результате этого убытков, площади под свеклой могут сократиться, несмотря на призывы Минсельхоза к их увеличению.



По информации «Известий», российские производители сахара в последних числах марта приостановили отгрузку сахара ритейлерам по фиксированным ценам. Источник издания утверждает, что проблемы связаны с заявлением правительства о готовности выделять субсидии участникам рынка: из-за обещанной компенсации затрат за каждый проданный килограмм сахара производителям стало невыгодно продавать продукцию до 1 апреля. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз оценивают ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают дефицита продукции. ФАС заверила, что, исходя из результатов мониторинга, «соглашения соблюдаются», а «риски дефицита сахара отсутствуют». Чиновники агроведомства, в свою очередь, отметили, что все участвующие в соглашении сахарные заводы сообщили о готовности заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.



Союзроссахар, объединяющий ведущих производителей сахара в России, заявил, что ритейлеры создают искусственный дефицит сахара, которого на самом деле в стране достаточно, пишет «Интерфакс». «Сети, пытаясь закупиться впрок, создают необоснованный ажиотаж, который приводит к искусственному дефициту», — считает союз. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения, подчеркивает союз. «Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников», — цитирует «Интерфакс» сообщение Союзроссахара. По его данным, также запасы сформированы у предприятий по фасовке и у торговых сетей. Ритейлеры представили требуемые им объемы на прошлой неделе, и эти потребности «значительно превышают традиционные», отметил союз.



В конце прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на подсолнечное масло и сахар. По соглашениям, отпускная цена белого сахара должна составлять не более 36 руб./кг, розничная — 46 руб./кг. Соглашения должны были действовать до 31 марта, однако 22 марта правительство поручило Минсельхозу продлить договоренность с бизнесом по ценам на белый сахар на два месяца, а на подсолнечное масло — до октября.



Чтобы уменьшить нагрузку на участников рынка от регулирования цен, Минсельхоз подготовил проект постановления о субсидиях для участников соглашений. Так, производители белого сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на 1 кг произведенного и реализованного в рознице товара, если его цена не превышает 36 руб./кг. Субсидии будут предоставляться с 1 апреля по 30 сентября. Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова, проект постановления о субсидиях уже внесен в правительство и в ближайшее время будет принят. Он также уточнил, что, по данным контрольно-кассовой техники, никаких колебаний в розничных продажах сахара нет. «В диапазоне 4,2-4,3 тыс. т сахара в день как потреблялись, так и потребляются, это соответствует цифрам прошлого года», — сказал глава Минэкономразвития.

