Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

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Свеклосахарная отрасль России и Беларуси болезненно выходит из затянувшегося четырехлетнего кризиса перепроизводства за счет снижения производства сахара в текущем сельхозгоду. За предыдущие четыре сезона сектор сократил непродуктивные площади свеклы, закрыл шесть неэффективных сахарных заводов, продолжил работы по повышению качества сахара и упаковки, активно продвинул экспорт и открыл новые схемы логистики. В ближайшие годы мы можем увидеть крепкого игрока теперь уже и в мировом масштабе, а возможные перепроизводства сахара в будущем будут преодолены быстрее и легче, считает автор этой статьи

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), российский валовой сбор сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40% до уровня 2014-го Такое сокращение было обусловлено двумя основными факторами: уменьшением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и снижением средней урожайности свеклы на 25% (до 362 ц/га) по причине значительных пересевов весной и засухи. Производство свекловичного сахара в сезоне-2020/21 с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет идти до июля, может составить 5,1-5,2 млн т, что на 34% меньше показателя предыдущего сельхозгода. Упасть еще ниже производству не позволили рекордные дигестия свеклы и выход сахара (кроме Юга).



Посевы сокращаются, но продуктивность растет

По предварительным данным Росстата, урожай сахарной свеклы в завершившемся году составил 32,4 млн т. Окончательные итоги, которые будут опубликованы в марте, обычно бывают несколько выше. Урожайность больше, чем в 2019 году, получилась лишь в трех регионах: в Чувашии, Башкирии и Алтайском крае.



В сезоне-2020/21 сахарную свеклу выращивали в 25 регионах. Ее посевы в целом по России сократились на 19% до 928 тыс. га. Максимальное снижение площадей (более чем на 39%) по сравнению с итогом-2019 отмечается либо исключительно в областях с продуктивностью свекловодства заметно ниже среднего по стране (в Чувашии, Башкирии, Оренбургской, Ростовской областях), либо где закрывают заводы (в Тульской области и, опять же, в Башкирии).



Сахаристость сладкого корнеплода в сезоне-2020/21 стала самой высокой за всю историю отрасли — 19,14% (в 2019/20-м — 18,02%). Меньше, чем годом ранее, дигестия получилась только в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Мордовии. Рекорд получен и по выходу сахара на заводах — 16,2% (15,45%). Однако на Кубани и в Ставрополье этот показатель стал аномально низким.



Сокращение потерь хранения в начале текущего сезона обеспечивала работа с колес — уборка сырья шла в размере объемов переработки. А меньший объем сахарной свеклы удалось переработать заметно быстрее, что снизило потери хранения в конце сезона в ноябре — феврале.



Стоит отметить, что продуктивность свеклосахарного комплекса России с 1997 года выросла почти в пять раз — с 1,43 т сахара с 1 га посевов до 6,87 т в 2019-м (в 2020-м — 5,5 т/га). Этот показатель увеличивается почти непрерывно, за исключением сезонов сильных засух. Потенциал роста продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остается значительным. Российские аграрии способны получать в среднем по стране более 8 т сахара с 1 га за счет продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свеклы.







Минус пять заводов

В этом сельхозгоду сахарную свеклу перерабатывали 69 сахарных заводов в 20 регионах. Фактические мощности уже 15 предприятий превысили 1 тыс. т сахара в сутки. Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершился на 1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона.



За последний год были закрыты пять неэффективных сахарных заводов — Мелеузовский в Башкирии, принадлежащий «Продимексу», Нурлатский холдинга «Агроинвест» в Татарстане, Товарковский в Тульской области, которым владеет «Агроторг» Россельхозбанка, «Белсахар» в Курской области, приобретенный компанией «ЭкоНива», и Лабинский в Краснодарском крае Кубанькредитбанка. На них в сумме приходилось около 3,8% от общей мощности производства сахара в стране: в 2019/20 сельхозгоду они выпустили 210 тыс. т. Эти предприятия не произведут нового сахара минимум до августа 2021 года, а возможно, и до начала сезона-2022/23. В текущем году высока вероятность консервации Динского сахарного завода в Краснодарском крае и ряда других мощностей.







Несмотря на выбытие нескольких предприятий, рынок сахара России по-прежнему остается конкурентным: действуют 27 независимых сахарных компаний, сотни независимых производителей свеклы, получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчетам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствуют «Белорусская сахарная компания» и Росрезерв. Так, доля первой пятерки в выпуске сахара («Продимекс», «Доминант», «Русагро», «Сюкден», «Агрокомплекс») с учетом производства из мелассы/сиропа и поставок «БСК» достаточно стабильна на протяжении минимум шести сезонов и составляет 61-64%. Причем часть этой доли — сахар из давальческой свеклы, не принадлежащий заводам-производителям. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.



Регулирование цен может привести к нарушению баланса спроса и предложения на рынке сахара Глеб Тихомиров, финансовый директор «Сюкден» в России В целом сезон для нашей компании был неплохой. Цены на сахар, которые в начале 2020 года были самыми низкими в мире, ниже рынка и ниже себестоимости производства, поднялись в третьем и четвертом кварталах. Поэтому, несмотря на сокращение объемов переработки, экономические показатели всех заводов были положительными.

Урожайность сахарной свеклы была намного меньше прошлогодней — сокращение показателя составило от 10% в Поволжье до 40% в Краснодарском крае. В среднем в чистом весе с гектара в ЦФО мы получили около 350 ц/га, в ПФО — 360 ц/га. Причиной такого падения стала прежде всего засуха, которая затронула посевы свеклы во всех регионах нашего присутствия. Сбор урожая, впрочем, прошел в хороших условиях. Порадовала и сахаристость, которая получилась выше, чем годом ранее — около 20,5%. В текущем сезоне мы переработаем примерно 3,25 млн т свеклы и выпустим около 565 тыс. т сахара.

Что касается рынка сахара в целом, то пока я не вижу каких-то драматических последствий административных действий, направленных на регулирование цен. Но если эта политика продолжится, то она может привести к долгосрочному нарушению баланса спроса и предложения, а также негативно повлиять на производство свекловичного сахара в стране в 2021 году. Это, в свою очередь, приведет к росту импорта сахара-сырца для покрытия внутренних потребностей России, созданию долгосрочной зависимости внутренних цен от мировых, которые сейчас выше уровня в 36 тыс. руб./т, обозначенного правительством.

Мы же окончательное решение по посевам сахарной свеклы будем принимать в апреле в зависимости от ситуации на рынке и дальнейших действий государства.

Потребление и запасы

Потребление сахара в России, по оценке ИКАР, выросло с 5,3 млн т в сезоне-2011/12 до 6,1 млн т в 2017/18 сельхозгоду. После чего оно медленно снижалось в силу негативной демографии в стране, практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы и стагнации роста российского экспорта кондитерских изделий. Важно также отметить продолжающийся и в 2020 году рост производства в стране крахмальной патоки и глюкозо-фруктозных сиропов (на 6%), которые являются субститутами сахара в индустриальном потреблении, в первую очередь в напитках.







С учетом этих факторов, а также имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли, при условии получения нормального урожая для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно сеять начиная с 2021 года не более 0,95 млн га сахарной свеклы.



Баланс сахара в этом сезоне уравновешивается рекордными на начало сезона запасами, копившимися четыре года. Так, по данным статистики России и Беларуси, только на сахарных заводах двух стран на начало 2020/21-го находилось 954 тыс. т сахара по сравнению с 148 тыс. т в 2015/16 сельхозгоду.



Кроме этого, гарантировано вырастет импорт белого сахара из Беларуси и других стран с 208 тыс. т годом ранее до не менее чем 260 тыс. т в текущем сезоне. Экспорт из России сократится с 1,46 млн т до примерно 200 тыс. т, так как внутренние цены на сахар с июля 2020-го вновь стали выше мировых, а на традиционные для России рынки возвращается сахар-сырец (чаще из Бразилии) и белый сахар из третьих стран. Внутреннее же потребление на уровне 5,8-5,9 млн т будет обеспечено за счет сокращения запасов и увеличения импорта из Беларуси. Более того, в этом году возможно и снижение потребления сахара на 100-300 тыс. т, как минимум на величину вероятного сокращения российского экспорта кондитерских изделий и других сахаросодержащих продуктов. В таком случае России и Беларуси вновь придется активизировать вывоз сахара. С июня же прошлого года объемы внешних поставок сокращались. Так, в декабре отгрузки по железной дороге составили 22,4 тыс. т (в Казахстан, Закавказье, Центральную Азию, Монголию) против 135,6 тыс. т в тот же месяц годом ранее.



Сезон-2021/22 будет тяжелым Михаил Пак, руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Сахарные заводы нашей компании в 2019 году переработали 2,07 млн т сахарной свеклы и получили 305 тыс. т сахара, а в 2020-м эти цифры составят не более 1,04 млн т и 137 тыс. т соответственно. Объем переработанного сырья сократился на 50%, а сахара при этом получено меньше на 55%. К такому результату привело сокращение посевных площадей свеклы на 20% и сильнейшая засуха на юге страны.

Аграрии не видят смысла заниматься сахарной свеклой, так как агрокультура очень затратная, требующая особой техники и обработок, а прибыль последние годы не радует. В 2019 году был отличный урожай свеклы, поэтому цена на сахар упала до 20 руб./кг, а следом обрушилась и закупочная цена на сырье. Как следствие, сельхозпроизводители практически не получили прибыли от выращенного урожая. В 2020-м цена на сахар вернулась к уровню 2018 года и составила в декабре 42 руб./кг, но сокращение урожайности более чем в два раза «обнулило» этот рост, и аграрии снова получили нулевую рентабельность выращивания сахарной свеклы.

По моему мнению, последствия этой засухи повлияют и на урожай 2021 года. На юге страны осенью завершившегося года влаги в двухметровом слое почвы практически не было, а свекла «качает» воду именно с глубины. Кроме того, стоимость сахара «внезапно» опустилась до 36 руб./кг, что означает снижение закупочных цен на свеклу будущего урожая. Опасаюсь, что сезон-2021/22 для наших заводов будет тяжелым.

Ценам не дали расти

В первой половине прошлого сезона оптовые и розничные цены на сахар грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара. Затем они восстанавливались с января — марта 2020-го, а в связи с сокращением урожая активно росли в июле — октябре. По мере завершения переработки свеклы с начала ноября оптовые цены на сахар вышли на плато и начали снижаться, а энергичные действия правительства по регулированию стоимости ряда продуктов обусловили их падение.



Мировые цены на сахар-сырец с двенадцатилетнего минимума в апреле 2020 года ($203) выросли на 77% к январю 2021-го (до $358). Однако даже при условии обнуления импортной пошлины на сырец с учетом нынешних мировых цен и курсов валют российский потребитель не получит дешевого сахара с мирового рынка.







Поддерживает российские цены и ряд других факторов. Так, волны ослабления рубля идут с начала прошлого года и наверняка будут еще и в 2021-м. Работают и инфляционные причины. Например, с января 2021-го на 3,7% выросли тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, с февраля прошлого года на 9,5% повысились расценки системы «Платон». Дизтопливо в стране с октября 2019-го по февраль 2020-го подорожало более чем на 5%, а с июня завершившегося года рост возобновился. Стоимость финансирования запасов сахара (актуально для всех игроков, кто хотя бы частично кредитует свой оборотный капитал) составляет не менее 6-10 руб./т сахара в день с момента его производства. В ближайшей перспективе ожидается заметное увеличение цен на минеральные удобрения в результате резкого роста налога на их добычу. Активизация борьбы с автоперегрузами также добавляет всем транспортных расходов.



Однако существуют и факторы сопротивления цен. Среди них — мегапрессинг госрегулирования по «борьбе» с агроинфляцией и активизировавшийся с прошлого сентября импорт сахара из Беларуси. Кроме того, на рынке до сих пор предлагаются, зачастую с дисконтом как некондиционные, оптовые партии сахара производства 2018, 2017 годов и ранее. На рынках сопредельных стран (бывший СССР, Афганистан, Монголия, КНДР) с уходом России с августа — октября прошлого года активно возобновили импорт сахара-сырца (Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан) и белого сахара различного происхождения (из Азербайджана, Индии, ОАЭ и др.). С июня активизировался и ж/д-транзит сахара через Россию из Беларуси, Украины и ЕС.



На фоне подросших цен на сахар теперь главное всем странам не перестараться с площадями сева свеклы в 2021-м и в последующие годы. Если Россия сделает в сезоне-2021/22 и далее более 6,2-6,4 млн т сахара (с учетом переработки сиропа и мелассы), то с высокой вероятностью рынок опять ждет существенная просадка цен как минимум осенью, а как максимум, и весь сезон. А как показала практика, периоды перепроизводства преодолеваются весьма небыстро и болезненно для всех игроков отрасли.



Перспективы-2021/22

Это может показаться азбучными истинами, но хотелось бы напомнить несколько важных моментов минимизации рисков по сахарной свекле. Независимым свеклосдатчикам стоит заниматься выращиванием сахарной свеклы только при наличии долгосрочного договора переработки и/или купли-продажи с конкретным сахарным заводом на приемлемых условиях. Для эффективного производства обязательны наличие опыта, кадров и специализированной сельхозтехники. Поля для сева данной агрокультуры необходимо выбирать удаленные от сахарного завода не более чем на 70-90 км, при этом уклон поля не должен превышать 3° с кислотностью почвы 6-7 pH, а подъездные к полям дороги должны иметь твердое покрытие.



Правильная обработка почвы под свеклу должна включать проведение глубокой пахоты или чизелевания (предпочтительно при засухе) с внесением NPK-удобрений (особенно калия) еще в августе — октябре 2020 года и обработкой гербицидами (при необходимости). Сеять агрокультуру лучше после озимых зерновых (пшеница, рожь), и в предыдущие 4-7 лет на этом поле не должна была выращиваться сама свекла, а также кукуруза, подсолнечник или картофель.







Выбирать следует оптимальные районированные семена гибридов и подходящие им СЗР, удобрения (макро-, мезо- и микроэлементы). Важно обеспечить уборочный конвейер с минимальными потерями, в этом поможет сев гибридов сахарной свеклы с разными сроками созревания для уборки по графику с августа — сентября по октябрь — ноябрь, достаточное количество исправных комбайнов и мощностей по транспортировке, синхронизированные с графиком приемки заводами.



Если вы не занимались сахарной свеклой более 2-3 лет, то не нужно вновь и начинать. Если вы все еще в теме и планируете резко (более чем на 20%) увеличить посевы в 2021 году, то стоит внимательнейшим образом проверить выполнение пунктов выше, иначе существенных рисков не миновать.







В сезоне-2021/22 вряд ли возобновят работу все 27 закрытых в прошлые годы сахарных заводов. В текущем сельхозгоду их работало 69 из 96 советских, для сравнения, на Украине — 30 из 193. Кроме того, вероятно закрытие и Динского завода (Кубанькредитбанк) в Краснодарском крае. Продолжать свекловодство в зонах всех этих 28 предприятий не слишком продуктивно, так как сырье придется далеко возить на действующие мощности, что выльется в высокие транспортные расходы.



В этом году влияние на рынок будет оказывать и еще один фактор. Государством принято решение о фиксации цен на сахар на январь — март 2021 года: оптовых в размере 36 руб./кг, розничных — 45 руб./кг. По оценкам ИКАР, для обеспечения рентабельности вертикальной цепочки — от сахарной свеклы до белого сахара — его заводская стоимость должна быть существенно выше той, которая фактически установлена государством. При уровне же в 36 руб./кг сахара в опте осенью свекла будет приниматься примерно по 2,8-2,9 тыс. руб./т. С учетом продолжающегося роста расходов на ее выращивание этот уровень отнюдь не высок. В результате в ряде регионов агрокультура может проиграть конкуренцию бобовым, зерновым и масличным. Таким образом, фиксированная цена на сахар может привести к некоторому сокращению площадей под свеклой как минимум у независимых ее производителей, несмотря на призывы Минсельхоза к увеличению посевов на 13,6% до 1,05 млн га.



Кроме этого, с октября прошлого года прекращено субсидирование транспортных расходов при экспорте сахара. Это осложнит балансирование рынка в случае возобновления перепроизводства в сезоне-2021/22 и в дальнейшем.



Жесткий контроль за стоимостью сахара вряд ли принесет пользу Сергей Оробинский, президент компании «Агротех-Гарант» (Белгородская и Воронежская области) Урожайность свеклы в 2020 году у нас получилась почти в два раза ниже плановой из-за засухи — всего 320 ц/га вместо 560-600 ц/га. И хотя изначально рыночная цена на сахар в период сдачи продукции была на уровне 44 руб./кг, что позволяло даже при низком урожае говорить о рентабельности в 5-10%, но желание государства регулировать рынок и снижение стоимости до 36 руб./кг сводит все усилия на нет. Странное дело — когда цена на сахар падала с 40 руб./кг до 20 руб./кг в 2019-м, никто не обращал на это внимание, а как она снова поднялась до 40 руб./кг, в публичном пространстве начались возмущения. Но этот уровень цен позволяет получать хоть какой-то доход с агрокультуры, для многих производителей его падение в этом сезоне означает убытки, так что вряд ли жесткий контроль за стоимостью сахара принесет пользу. Последние три-четыре года по свекле мы и так работаем в ноль или минус. Так, в 2019-м, когда обвальная цена на сахар даже при высоком урожае свеклы лишила нас прибыли, мы получили 350 млн руб. убытка.

С учетом такой ситуации мы постепенно сокращаем площади под этой агрокультурой. Если раньше сеяли ее по 11 тыс. га, то в прошлом году уже 5,5 тыс. га. В 2021-м нам ввиду обязательств перед переработчиками по контракту придется работать с 7-8 тыс. га, но после мы снова пересмотрим объемы в сторону уменьшения.

Автор — ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

