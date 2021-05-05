На Кубани снизится площадь сева риса

Рис в Краснодарском крае займет 120 тысяч гектаров Т. Кулистикова

В этом году кубанские аграрии, которые производят 70% всего риса в России, отведут под эту агрокультуру 120 тыс. га, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Показатель на 4,8% меньше прошлогоднего, когда рисом было засеяно 126 тыс. га. На данный момент к севу агрокультуры приступили аграрии Калининского, Красноармейского и Славянского районов: там уже засеяли около 8,5 тыс. га. Предприятия используют семена 46 сортов кубанской селекции.



Господдержка рисоводов Краснодарского края в этом году составляет 201,6 млн руб., отметила пресс-служба администрации региона. Рисоводы получат субсидии для организации подачи и отвода воды, а также на приобретение элитных семян. По словам главы края Вениамина Кондратьева, сейчас объемов производства риса достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей России, а также направлять его на экспорт.



Исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко сказал «Агроинвестору», что сокращение площадей под рисом произошло только из-за прошлогоднего маловодья — в этом году аграрии опасались аналогичной ситуации, но ее не случилось. «До конца февраля у нас не было прогноза по запасам воды в Краснодарском водохранилище, они появились только в марте. На конец февраля прогнозы были хуже, чем в прошлом году, — прокомментировал эксперт. — На сегодняшний день воды у нас хватает с избытком. Сбрасываем в Азовское и Черное море». По словам Радченко, снижение посевов на 6 тыс. га «не столь существенно». Он также отметил, что посевная компания проходит успешно. «Единственное — она началась позже из-за погодных условий. Но я думаю, что мы все-таки сможем закончить сев риса в оптимальные сроки — до 20 мая», — сказал он.



Решение о снижении площади сева риса было принято в середине апреля. Тогда Южный рисовый союз прогнозировал осенний рост оптовых, а затем и розничных цен на крупу из-за увеличения себестоимости производства: увеличения цен на ГСМ и пестициды, а также тарифов на подачу и отведение воды на 20%. Директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Савва Шевель говорил «Агроинвестору», что услуги по подаче воды в 2020 году обходились в 5,7 тыс. руб. на гектар при общих затратах на выращивание риса 75 тыс. руб./га, однако в этом году они подорожают до 6,9 тыс. руб. на гектар. «Думаю, это увеличит себестоимость риса, но незначительно», — считает Шевель.



По информации пресс-службы Минсельхоза, посевная кампания началась во всех 62 федеральных округах России — от Юга до Дальнего Востока. Засеяно 6,7 млн га, что составляет 13,1% от прогноза и соответствует среднемноголетним темпам. В том числе пшеница посеяна на 1 млн га, ячмень — на 2,2 млн га, кукуруза на зерно — на 391,1 тыс. га, сахарная свекла — на 491,6 тыс. га, подсолнечник, рапс и соя — на 798,7 тыс. га, 93,5 тыс. га и 20,7 тыс. га соответственно, овощи — на 40,2 тыс. га, а картофель посажен на 36,5 тыс. га.

