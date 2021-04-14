В 2021 году в России посеют меньше риса

В Прошлом году на Юге собрали около 900 тысяч тонн риса Pixabay

Рисоводы Краснодарского края, где производится 73% всего риса в России, приняли решение уменьшить площадь посевов этой агрокультуры на 5,5% до 120 тыс. га из-за опасения повторения прошлогоднего маловодья, сообщила пресс-служба Южного рисового союза. В прошлом году в регионе была аномальная засуха, однако валовой сбор риса со 127 тыс. га составил 900 тыс. т, что соответствует уровню 2019 года. При этом расходы рисоводческих предприятий на водопользование в прошлом году превысили 720 млн руб. Несмотря на ожидаемое сокращение производства, проблем для внутреннего потребления не будет, потому что риса производится больше, чем требуется стране, уточняет союз.



Себестоимость производства риса увеличивается: сказывается рост цен на ГСМ и пестициды, а также тарифов на подачу и отведение воды на 20%. Из-за увеличения прямых затрат на выращивание риса союз прогнозирует осенний рост оптовых, а затем и розничных цен на крупу. Стоимость воды для рисовых чеков в структуре себестоимости сейчас занимает третье место, обогнав зарплаты и стоимость агрохимии и удобрений, отметила пресс-служба союза. При этом союз напоминает, что прошлой весной производители риса в период ажиотажного спроса на продукты питания длительного хранения, в частости крупу, добровольно «заморозили» оптовые цены. В результате увеличение отпускных цен на рисовую крупу урожая текущего года может быть сопоставимо с суммарным ростом затрат за последние два года, отмечается в сообщении.



Игорь Лобач, президент Южного рисового союза В марте прошлого года, когда цена на рис начинала расти и превысила 40 руб./кг, мы собрали совет и самостоятельно заморозили оптовые цены на уровне 39 руб./кг. Благодаря этому решению, когда началось государственное регулирование цен в конце года, риса это не коснулось. Но держать такую цену сейчас практически невозможно. Мы предполагаем, что, учитывая повышение себестоимости, цена риса-крупы поднимется. Насколько — пока сложно сказать.

Рисоводы жалуются на политику поставщиков воды. Она основана на галопирующем росте стоимости воды и при отсутствии адекватного учета это может привести к тому, что в перспективе рисоводы откажутся от использования так называемых «высоких» чеков для выращивания риса, что приведет к снижению посевных площадей почти на треть. Это ставит под угрозу самообеспечение страны рисом, предупреждает союз.



Директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Савва Шевель сказал «Агроинвестору», что по всем прогнозам, воды для полива риса в этом году хватит, сейчас приток воды в Краснодарское водохранилище хороший. По его словам, услуги по подаче воды в 2020 году обходились в 5,7 тыс. руб. на гектар при общих затратах на выращивание риса 75 тыс. руб./га, однако в этом году они подорожают до 6,9 тыс. руб. на гектар. «Думаю, это увеличит себестоимость риса, но незначительно», — считает Шевель. Он отметил, что «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в этом году сохранит площади под рисом примерно на уровне прошлого года, будет засеяно около 30 тыс. га. «Себестоимость риса-сырца в 2021 году должна составить порядка 12 руб./кг, то есть, примерно на уровне прошлого года. В 2020 году она была на уровне 11,8 руб./кг», — рассказал Шевель.



Президент Южного рисового союза Игорь Лобач недоумевает, почему тарифы на воду выросли на 330% за последние восемь лет. «Все ссылаются на приказ Минсельхоза от 13 февраля 2013 года № 79, но по утвержденной им методике расчета тарифа через два года рисоводы будут финансировать 80% затрат Кубаньмелиоводхоза», — отметил он. Союз считает, что этот приказ нужно изменить, сказал «Агроинвестору» Лобач. Хотя, по его словам, уже есть попытки внести поправки в закон о мелиорации, согласно которому услуги по подаче воды и ее отводу будут платными.



По мнению союза, единственное, что можно сейчас сделать — это увеличить субсидии для рисоводов на подачу воды, но и они не помогут. «Я считаю, что эти субсидии рисоводам не нужны, потому что мы их все равно отдадим Кубаньмелиоводхозу, проще отдать сразу им напрямую. Это единственный поставщик воды, он монополист и сам себе назначает цены. Если бы была возможность брать воду у кого-то другого, возможно, они бы внимательнее смотрели за своими тарифами», — считает Лобач.



Пресс-служба Южного рисового союза со ссылкой на слова Лобача добавила, что ставка субсидии на гектар рисовых посевов в этом году составит около 2 тыс. руб., она не покроет и половины расходов за водопользование. А повышение тарифов на услуги по водопользованию еще на 20%, или на 1,2 тыс. руб./га, делает господдержку мало ощутимой, так как в текущем году специалисты ожидают роста прямых затрат до 60-65 тыс. руб./га, в которых расходы на подачу и отвод воды превысят 15-17%.



Лобач уточнил «Агроинвестору», что посевы риса могут сократиться и более значительно — до 117-118 тыс. га, а не 120 тыс. га: семена и удобрения заготовлены только на эту площадь, на остальных участках уже посеяны озимые. Никто не предполагал, что в этом году воды будет достаточно, в 2020-м ее было мало, объяснил он. Лобач отметил, что Южный рисовый союз три дня назад получил документы по тарифам на воду от Кубаньмелиоводхоза, и теперь с этими документами союз будет обращаться в Минсельхоз. «Я был там уже дважды, они ссылаются на приказ министерства от 13 февраля 2013 года № 79, в котором говорится, что есть затраты на подачу воды, есть деньги, выделяемые на это государством, а остальное должны доплачивать потребители воды. Чем меньше государственные вложения, тем больше платят аграрии, — рассказал он. — Восемь лет назад, когда эту меру ввели, затраты на воду составляли 300 руб. за гектар, сейчас это 7 тыс. руб. за гектар. Мы будем спорить. Хотя в этом году спорить с тарифом невозможно, если бы мы уже заключили договор, сеять бы начали 20 апреля».

