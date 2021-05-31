Аналитики пересмотрели прогнозы урожая пшеницы

Сев яровых идет высокими темпами Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы в этом году с 81,7 млн т до 80,9 млн т, сообщает Reuters. Причиной корректировки стало снижение оценки площади под озимой пшеницей и ухудшение состояния яровой. Оценка площади, занятой озимой пшеницей, сокращена на 0,2 млн га до 16,8 млн га после подтверждения информации о существенных потерях после зимы на востоке Центрального федерального округа и Волгоградской области. Площади под яровой пшеницей увеличились на 0,1 млн га до 12,8 млн га благодаря высоким темпам посевной кампании.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), наоборот, повысил прогноз урожая пшеницы на 500 тыс. т до 79,5 млн т благодаря улучшению погодных условий в южных регионах России и росту посевов яровой пшеницы в центральных регионах страны, пишет Reuters. Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что пока состояние озимых несколько тревожит, что может быть основанием для некоторого снижения прогноза урожая пшеницы — с 82 млн т до 81,5 млн т.



«Самое главное, что посевы озимых в свое время были увеличены, и это на данный момент основной фактор, который позволяет ожидать достаточно хороший урожай. Да, он будет ниже, чем в прошлом году, но для обеспечения потребностей экспорта на уровне 40 млн т этого хватит», — сказала Тюрина. По ее словам, в центральной части России ситуация с погодой сейчас достаточно благоприятная, в Сибири тоже достаточно тепло и говорить о каких-то опасениях относительно выполнения планов посевной не стоит.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что его прогноз прежний — 80,5 млн т. «Очень важно сейчас, как будет развиваться дальше ситуация с осадками и температурами в северном Поволжье и на Урале. Но риски падения урожайности по яровым уже в значительной степени заложены в наш прогноз, — уточнил эксперт. — Пока в этих регионах ситуация развивается негативно, хотя прогнозируются некоторые осадки после их длительного отсутствия». Также, по словам Павенского, сохраняются засушливые условия в части регионов Сибири. На Юге и в Центре погодные условия для развития посевов озимой пшеницы складывается благоприятно.



По мнению главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, самый корректный прогноз урожая на сегодня — оценка Минсельхоза. «С практической точки зрения, обращать внимание на подгоны аналитиков своих прогнозов под официальные источники нет никакого смысла», — считает Зернин. По базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 127,4 млн т, в том числе 80,7 млн т пшеницы. При пессимистическом сценарии урожай может составить 116,6 млн т, включая 73,9 млн т пшеницы, при оптимистичном — 131 млн т, из которых 83 млн т пшеницы. В 2020 году валовой сбор зерна составил 133,5 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы



По прогнозу Refinitiv, посевы пшеницы в России в этом году могут быть ниже, чем в 2020-м и составят 28,26 млн га (29,4 млн га годом ранее), обеспечив производство агрокультуры около 78,6 млн т. Тем не менее, урожай останется на уровне среднего пятилетнего показателя, рассказывала «Агроинвестору» аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Ольга Граб. «Погода и экспортные ограничения могут изменить структуру посевных площадей в России в 2021 году. Неблагоприятная погода в осенне-зимний период с дефицитом влаги и прогноз повышенной температуры в сочетании с небольшим количеством осадков в Европейской части страны предстоящим летом снижают перспективу получения высокого урожая в стране», — говорила она.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечал, что его прогноз несколько ниже, чем у Минсельхоза из-за вероятности более существенной, чем предполагает министерство, гибели озимых. В целом, в большинстве зернопроизводящих регионов погода для сева яровых и развития озимых благоприятная, однако на Южном Урале, в Зауралье и Юго-Восточной части Поволжья ситуация с точки зрения погоды достаточно тревожная, говорил эксперт.

