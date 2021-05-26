Темпы сева яровых в России начали опережать прошлогодние

План ярового сева в целом выполнен почти на 81% Amazone

Темпы ярового сева в России начали опережать прошлогодние, хотя до этого времени они отставали: работы в этом году начались позже из-за погодных условий. Так, по данным Минсельхоза на 25 мая, засеяно 41,5 млн га, или 80,6% от прогнозной площади. В 2020 году в это время яровыми было занято 41,4 млн га.



В том числе зерновые яровые посеяли на 24,1 млн га, или 82,4% от плана (в 2020-м — 24,4 млн га), из них пшеницы — 10,7 млн га, или 84,3% плана (в 2020-м — 10,2 млн га), ячменя — 6,5 млн га, или 84,1% (6,9 млн га), кукурузы на зерно — 2,6 млн га, или 93% от плана (2,7 млн. га), риса — 145 тыс. га, или 75,5% к прогнозной площади (160,9 тыс. га в прошлом году). Также, по информации агроведомства, сахарная свекла посеяна на 1 млн га, или 94,1% к прогнозу. Год назад площадь ее посевов в это время составляла 922,9 тыс. га. Подсолнечник занял 7,9 млн га, или 92,5% от плана, тогда как на аналогичную дату в 2020-м его посеяли на 7,1 млн га. Яровым рапсом занято 1,1 млн га, или 91,5% против 1 млн га в 2020-м. Соя посеяна на 1,7 млн га, или 56,1% от плана (2 млн га). Картофель в товарном секторе посажен на 191,6 тыс. га или 66% к прогнозной площади (215,4 тыс. га). Сев ранних овощей проведен на 128,4 тыс. га или 67,6% от плана, год назад они занимали чуть меньше — 127,4 тыс. га.



В апреле опрошенные «Агроинвестором» участники рынка говорили, что в этом году яровой сев начался позже, чем в прошлом. В некоторых компаниях работы задержались на неделю, где-то — на 10 дней и больше. При этом, например, финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров отмечал, что отставание в этом году не критично, тем более что ситуацию улучшили обильные дожди на Юге. Коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) Леонид Мудров также не опасался за будущий урожай из-за более позднего сева.



На данный момент яровой сев в регионах находится в различных стадиях. Например, Ставропольский край завершил яровой сев, сообщил Минсельхоз региона. Агрокультуры заняли 806 тыс. га, в том числе посеяно 261 тыс. га подсолнечника, 132 тыс. га кукурузы, 42 тыс. га льна, 30 тыс. га сахарной свеклы. Соя заняла 11 тыс. га, гречиха и просо — 1,1 тыс. га и 5,3 тыс. га.



Аграрии Крыма завершили сев яровых зерновых, сообщала накануне пресс-служба регионального правительства. План сева перевыполнен более, чем на 1 тыс. га, площадь составила 83,6 тыс. га. В том числе 270 га заняла яровая пшеница, почти 46 тыс. га — ячмень, более 33 тыс. га — горох, горчица и лен, 4,5 тыс. га — овес, также было посеяно 5,6 тыс. га многолетних и однолетних трав, и яровых на зеленый корм. Площадь сева поздних яровых зерновых превысила 6 тыс. га, или 111% от плана. Засеяно почти 3 тыс. га кукурузы на зерно, 2,4 тыс. га проса, более 877 га сорго. Кроме того, в республике посеяли 63 тыс. га подсолнечника и 260 га сои.



Посевная кампания в Башкортостане подходит к концу. По состоянию на 22 мая там было засеяно 95% плановой площади — 1,9 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые заняли 1,2 млн га (94% от плана), масличные — 335 тыс. га (98%), сахарная свекла — 36 тыс. га (103,5%), кормовые травы — 182 тыс. га (90%). В Пензенской области яровой сев тоже близится к завершению и уже проведен на 912,4 тыс. га (93% от запланированного объема). В хозяйствах региона посевы яровых зерновых и зернобобовых занимают 439,6 тыс. га. В том числе яровая пшеница посеяна на 233,5 тыс. га, ячмень — на 114,6 тыс. га, кукуруза на зерно занимает 38,4 тыс. га.



В Томской области сев проведен на 120,1 тыс. га — 61,4% от плана. Всего посевная площадь в регионе в 2021 году составит 329,7 тыс. га, в том числе яровыми агрокультурами планируется засеять 196,9 тыс. га. В Калининградской области сев почти окончен. Зерновые и зернобобовые посеяны на 56,5 тыс. га (100%), технические агрокультуры — на 6 тыс. га (98%). Кроме того, высажено более 1,8 тыс. га картофеля, что составляет 88% от плана, посеяно 579 га овощей (54%).

