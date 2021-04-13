Темп ярового сева в 4,5 раза ниже прошлогоднего

В этом году посевная стартовала позже из-за погодных условий Kvernaland

По данным подведомственного Минсельхоза «Центра агроаналитики», к 12 апреля яровой сев проведен на площади 1,2 млн га, или 2,4% от прогноза. В прошлом году в это время агрокультуры были посеяны на 5,4 млн га. В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 514,3 тыс. га (9,5% от прогнозной площади), в Северо-Кавказском — на 486,6 тыс. га (28,8%), в Центральном — на 180,4 тыс. га (1,9%), в Северо-Западном — на 3,4 тыс. га (0,8%), в Дальневосточном — на 6,7 тыс. га (1,6%). В этом году посевная стартовала позже, чем в 2020-м из-за погодных условий. «Агроинвестор» спросил участников рынка, начали ли они сев, и как идут работы.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) в этом году начала сеять яровые на три недели позже, чем в прошлом. «Ранние яровые уже посеяли и 6 апреля приступили к севу кукурузы. Полагаем, что смещение сроков сева не повлияет на объем урожая, хотя конечно, созревание будет позже обычного», — рассказал гендиректор предприятия Александр Неженец. По его словам, запас влаги в почве сейчас хороший, однако нет уверенности в том, что такая ситуация сохранится и дальше: в этом году на Юге снова прогнозируют засуху. «Поэтому мы стараемся вести работы максимально быстро и использовать влагосберегающую технологию», — добавил Неженец.



Холдинг «АгроГард» из-за погодных условий начал сев сахарной свеклы в Краснодарском крае на две недели позже по сравнению с предыдущими сезонами, что уже может вызывать некоторые опасения в связи с сокращением будущего периода вегетации, говорит гендиректор компании Павел Царев. Сев подсолнечника и кукурузы еще не начат, но пока это не критично, добавляет он. «На предприятиях Черноземья сев ранних яровых — пшеницы и ячменя — предположительно может начаться в середине апреля — начале третьей декады месяца в зависимости от региона, что также не критично, — комментирует он. — Сев сои, кукурузы и подсолнечника запланирован на конец апреля — первую декаду мая».



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров говорит, что компания начала сев в Краснодарском крае и на Ставрополье. «В целом, сев в этом году по всем зонам начинается с отставанием на 10 дней относительно 2020-го, но это нестрашно, — отмечает он. — На Юге прошло очень много дождей, что сильно улучшило ситуацию. В Центре и Поволжье уровень влаги в значительной степени восстановился, но далек от идеального».



ГК «Светлый» (Ростовская область) на днях планирует начать яровой сев — для севера области это стандартные сроки, говорит директор агрохолдинга Николай Гончаров. «Запасы влаги в почве сейчас средние — нет дефицита, но и переувлажнения тоже не наблюдаем. В этом году мы планируем пересевать 20 тыс. га погибшей озимой пшеницы ячменем, кукурузой и подсолнечником», — делится он.



Коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) Леонид Мудров рассказывает, что старт посевной в компании может сдвинуться примерно на неделю, но это не вызывает опасений за будущий урожай, никаких факторов, которые бы указывали на возможное снижение урожайности тоже не наблюдается. «Однако в этом году сев будет требовать от сельхозпроизводителей слаженной работы, так как провести его придется, вероятно, в весьма сжатые сроки», — рассуждает он.



По словам Мудрова, в этом году в регионе хорошие запасы влаги в почве — как для озимых, так и для яровых. Правда, многие аграрии области столкнулись с падением всхожести семян после зимы, и сейчас они готовы покупать семена зерновых на 20% дороже, чем в 2020-м. Падение всхожести могло произойти по нескольким причинам, в том числе, из-за неправильного хранения семян, предполагает Мудров.



«Раздолье Агро» (Тульская область) может начать посевную кампанию на две недели позже, чем в прошлом году. «Пока непонятно, как более поздний сев скажется на урожае — очень многое будет зависеть от погоды весной. Сама же по себе задержка сева не критична», — говорит председатель совета директоров компании Алексей Иванов. «Мы в этом году решили сократить площади под яровой пшеницей — посеем ее меньше, чем планировали. Такое решение мы приняли, во-первых, из-за введения экспортной пошлины. Во-вторых, из-за серьезного роста цен на удобрения — за год в зависимости от вида они подорожали на 25-35%», — говорит он.

