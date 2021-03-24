Доля плохих озимых начала уменьшаться

Состояние озимых значительно улучшилось за счет мягкой зимы Lemken

Площадь посевов озимых агрокультур, находящихся в плохом состоянии, постепенно сокращается. Об этом директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов рассказал в кулуарах агропромышленного форума и специализированной международной выставки «Агрокомплекс», проходящей в Уфе, сообщает «Интерфакс». По словам чиновника, 80% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, тогда как в середине марта агроведомство оценивало их долю на уровне 76,5%.



Некрасов также отметил, что через пару недель, когда начнется массовая вегетация, будет ясна площадь пересева озимых. «Все зависит от того, какое конкретно состояние будет у конкретного поля. Где-то используется такая технологическая операция, как подсев. Там, где всходов вообще нет, пересевают, как правило, техническими культурами: это может быть и сахарная свекла, и семечка, это может быть соя в том числе», — цитирует его «Интерфакс».



По оценке руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, доля плохих и невзошедших озимых в России сейчас достигает 8-10%. «Основная проблема — в Центральной части страны из-за образовавшейся ледяной корки на части полей, — сказал эксперт «Агроинвестору». — К середине апреля будет понятно, что реально взойдет и в каком состоянии из-за относительно поздней весны. На Юге пока все складывается в целом благополучно. В проблемных регионах, таких как Ставрополье, Ростовская и Волгоградская области ситуация с конца года принципиально улучшилась».



В начале марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что состояние озимых значительно улучшилось за счет мягкой зимы. Однако он добавлял, что в 2021 году урожай озимых, вероятнее всего, будет ниже показателей прошлого года. «Озимые дают 45% вклада в общий валовой сбор», — пояснял он. В конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%, что стало абсолютным антирекордом. В начале марта эта доля сократилась до 7-9% в то время как год назад она была на уровне 4%.



Накануне председатель Совета министров республики Крым, министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин сказал, что в Крыму гибель озимых зерновых из-за воздействия низких температур не зафиксирована, сообщала пресс-служба администрации региона. «По результатам мониторинга районных администраций, в среднем по Крыму 39% всходов находятся в хорошем состоянии, 48,5% в удовлетворительном и менее 13% слабые и изреженные. На сегодня получено 100% всходов озимых зерновых культур. <…> Под урожай 2021 года посеяно 540 тыс. га озимых культур», — уточнял Рюмшин. Он также отмечал, что в республике продолжаются работы по севу яровых зерновых. «Сейчас в регионе посеяно почти 70%. По оперативным данным районных администраций, планируемая площадь сева ранних яровых зерновых культур составляет по республике 87 тыс. га», — заключил он.



Другие регионы также продолжают оценивать состояние озимых. Так, например, в Тамбовской области половина посевов находится в неудовлетворительном состоянии. Причина — нестабильная в температурном отношении зима, сообщает ГТРК «Тамбов» со ссылкой на начальника управления АПК региона Лидию Бакуменко. В Курской области в неудовлетворительном состоянии находится 12% посевов озимых. После начала вегетации станет ясно, насколько серьезно пострадали растения, сообщает 46tv.ru .



По данным Минсельхоза Ставропольского края на 19 марта, из посеянных в регионе более 2 млн га озимых зерновых взошло 100% растений, из них в хорошем состоянии — 12% или 245,8 тыс. га, в удовлетворительном — 47,5% или 964,9 тыс. га, в плохом — 40,4% или 822,4 тыс. га. Между тем, 23 марта губернатор региона Владимир Владимиров в ходе «прямой линии» сказал, что «в целом состояние посевов большого беспокойства не вызывает», содержание влаги в почве и состояние озимых удовлетворительное, передает ГТРК «Ставрополье». Однако трудно прогнозировать, что будет дальше, отметил глава региона, вспомнив прошлый год, когда Ставрополье из-за засухи лишилось 30% урожая.



17 марта Минсельхоз Башкирии сообщал, что в регионе 95% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Всего в республике под урожай 2021 года озимые посеяны на 418,4 тыс. га, в том числе рожь заняла 187 тыс. га, пшеница — 221 тыс. га. По результатам обследования, в плохом состоянии находятся 5% или 21 тыс. га посевов.

