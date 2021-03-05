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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Доля плохих и невзошедших озимых уменьшилась

Росгидромет ожидает урожай озимых ниже уровня 2020 года

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Озимые сильно пострадали от осенней засухи
Pixabay
Озимые сильно пострадали от осенней засухи
Pixabay

Мягкая зима значительно улучшила состояние озимых, которые сильно пострадали от осенней сухой погоды, сказал в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает Reuters. В конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%, что стало абсолютным антирекордом. Сейчас эта доля сократилась до 7-9% в то время как год назад она была на уровне 4%.

Вильфанд отметил, что в 2021 году урожай озимых, вероятнее всего, будет ниже показателей предыдущего года и добавил, что перезимовка озимых важна для определения сбора урожая. «Озимые дают 45% вклада в общий валовый сбор», — уточнил он, пишет ИА Regnum.

В конце ноября прошлого года аналитики отмечали, что риски для озимых наиболее высоки в конце февраля — начале марта. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорил «Интерфаксу», что кроме высокой доли плохих и невзошедших озимых в России рекордно низкая доля посевов, которые находятся в хорошем состоянии: тогда она составляла чуть более 50%, хотя обычно — 65-70%. Эксперт отмечал, что весной возможно улучшение ситуации. «Однако потенциал их урожайности все равно уменьшится, это касается как регионов Юга — Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей, так и Центра — Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Саратовской областей», — перечислял Павенский.

В январе ситуацию с озимыми улучшили выпавшие осадки и существенный снежный покров, хотя в целом она все еще далека от идеальной, поскольку в зиму растения уходили в худшем за последние 10 лет состоянии из-за засушливой погоды осенью, отмечал в конце января аналитический центр «СовЭкон». Улучшение ситуации с озимыми Вильфанд назвал уникальным явлением, пишет ИА Regnum.  «В течение 20 лет ничего подобного не было. Просто на удивление. В ХХ веке всегда зима ухудшала вегетацию озимых. А нынешняя зима способствовала улучшению вегетации», — сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу ФАО, урожай пшеницы в России может оказаться меньше прошлогоднего. «Установившиеся в начале вегетационного периода засушливые погодные условия привели к снижению видов на урожай пшеницы 2021 года по сравнению с прошлогодним рекордным уровнем. Несмотря на то, что обильные снегопады в январе частично нивелировали эти опасения, объем производства в стране в 2021 году может оказаться на 7 млн т ниже», — говорится в обзоре организации. При этом в целом производство зерна в мире может увеличиться.

Екатерина Шокурова 

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