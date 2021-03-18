Состояние посевов озимых в России в целом хуже прошлогоднего Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в этом году с 76,2 млн т до 79,3 млн т, сократив оценку потерь озимых посевов с 16% до 9,9%, сообщает Reuters. Текущий прогноз валового сбора от аналитического центра «Русагротранса» - 78,5-80,5 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. По данным «СовЭкона», состояние озимых значительно улучшилось на Юге страны благодаря мягкой зиме и обильной влаге в почве в течение последних недель. В Центральном регионе и Поволжье, напротив, состояние озимых ухудшилось из-за слишком долгого сохранения ледяной корки в полях, уточняет «СовЭкон».



При этом Минсельхоз со ссылкой на данные региональных органов управления АПК сообщает, что состояние посевов озимых в России в целом хуже прошлогоднего, пишет «Интерфакс». «По данным регионов, в настоящее время в хорошем и удовлетворительном состоянии в целом по России находится порядка 76,5% посевов, что несколько ниже прошлогоднего уровня», — уточняет министерство, напомнив, что под урожай 2021 года озимые были посеяны на 19,4 млн га. Минсельхоз также уточнил, что на ситуацию повлияли неблагоприятные погодные условия осенью прошлого года, в частности нехватка влаги в почве.



«При этом по состоянию на 17 марта информация о гибели озимых культур отсутствует, поскольку эти посевы могут в дальнейшем дать всходы после схода снежного покрова», — считает агроведомство. Также Минсельхоз уточнил, что в ходе постоянного мониторинга состояния озимых очередную комплексную оценку планируется завершить к концу недели. «Окончательный прогноз состояния озимых будет дан после начала активной вегетации растений в середине апреля», — добавляет министерство.



Аналитический центр «Русагротранса» оценивает долю посевов озимых в плохом состоянии на уровне 8-10%. «Их состояние существенно улучшилось с засушливой осени 2020 года, особенно за счет Юга, где состояние посевов резко улучшилось с осени за счет значительных осадков в зимний период, — сказал эксперт. — Более того, состояние части посевов еще может улучшиться». Павенский считает, что ухудшение состояния озимых возможно за счет сформировавшейся корки в ряде центрально-черноземных регионов, что может вызвать гибель посевов при условии дальнейших колебаний температуры. «Но в конце года в северной части Центральной России посевы были в достаточно хорошем состоянии, и есть шанс, что значительная их часть выживет и даст урожайность не ниже средней», — заключает эксперт.



В начале марта в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что мягкая зима значительно улучшила состояние озимых, которые сильно пострадали от осенней сухой погоды. По его словам, их доля сократилась до 7-9% в то время как год назад она была на уровне 4%. При этом в конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%, что стало абсолютным антирекордом. Вильфанд добавлял, что, несмотря на уменьшение доли плохих и невзошедших культур, в 2021 году урожай озимых зерновых, вероятно, будет ниже показателей предыдущего года.

