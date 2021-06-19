В новом сезоне производство сахара может превысить 6 млн тонн

Летом цены на сахар могут немного увеличиться, а в четвертом квартале — сезонно снизиться Pixabay

В новом сезоне производство сахара может превысить 6 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Сев сахарной свеклы в этом году был поздним, особенно на Юге. Однако сейчас в ряде регионов мы отмечаем нормальные всходы и достаточное количество почвенной влаги, — пояснил он. — То есть, несмотря на поздний сев, мы можем получить хороший урожай и снова выпустить много сахара».



По данным Минсельхоза на 18 июня, сахарная свекла посеяна на 1 млн га или 96,2% к прогнозной площади. В прошлом году, согласно Росстату, агрокультура занимала 926 тыс. га, валовой сбор тогда составил 33,9 млн т против 5,3 млн т в 2019-м. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай сахарной свеклы может увеличиться до 40 млн т.



Итоговая сводка по посевам появится только в июле, говорит Иванов, пока, как следует из отчетов, площади под сахарной свеклой по сравнению с 2020-м уменьшили только Алтайский край и Волгоградская область. «Конечно, такой высокой урожайности на Алтае и в Башкирии, как в прошлом году, не будет, — продолжает эксперт. — В Башкирии сейчас суховато, а Алтай даже не засеял все запланированные площади — посеял только 23,3 тыс. га, хотя предполагалось 25,8 тыс. га». Снижение посевов на Алтае удивительно, поскольку большинство производителей там имеют долгосрочные договоры с работающим в регионе «Черемновским сахарным заводом», добавляет Иванов.



Многие независимые производители в этом году не увеличили посевы сахарной свеклы, а некоторые даже снизили, знает он. «Конечно, такая тенденция не наблюдалась у предприятий с собственными перерабатывающими мощностями, а также у хозяйств, заключивших долгосрочные договоры с сахарными заводами, — уточняет эксперт. — Эти две категории компаний не уменьшили площади под сахарной свеклой, напротив, часть из них нарастила посевы агрокультуры».



Иванов объясняет такую ситуацию регулированием цен на сахар. Осенью сахарные заводы покупали свеклу из расчета, что цены на сахар в опте будут составлять 42-45 руб./кг. И аграрии смогли заработать на свекле, причем даже те, у кого была невысокая урожайность из-за засухи — на Юге и в Центре, говорит он. «Позже вмешался регулятор и настоятельно рекомендовал производителям сахара продавать свою продукцию по 36 руб./кг. Конечно, в таких условиях независимые растениеводы в ближайшие годы вряд ли будут серьезно задумываться о выращивании сахарной свеклы, так как понимают, что переработчики не смогут покупать ее дорого», — полагает эксперт ИКАР.



Финансовый директор «Сюкден» Глеб Тихомиров думает, что в новом сезоне сахарная свекла станет одной из самых прибыльных агрокультур, компания рассчитывает, что цена на нее в ЦФО составит 3,5 тыс. руб./т. В этом году группа незначительно расширила посевы агрокультуры. Хозяйства «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», группа компаний основана Олегом Дерипаской) посеяла сахарную свеклу на 12 тыс. га. Хотя семена легли в увлажненную и достаточно прогретую почву, что даст хороший рост, агрономы компании прогнозируют ряд рисков. «Необходимо учитывать, что поздний сев сахарной свеклы, смещенный почти на месяц, удлинит ее уборку до конца ноября, что усложнит сохранность агрокультуры, — комментирует директор по растениеводству Дмитрий Дубовиков Дубовиков. — При этом есть риск недополучить урожай сахарной свеклы, то есть она просто не успеет дозреть. Также возможен низкий выход сахара, тем более если и летом будут идти обильные дожди».



Вполне возможно, что летом цены на сахар могут немного увеличиться, а в четвертом квартале — сезонно снизиться, допускает Иванов. «Важно понимать, что в сопоставлении со странами Евразии и Африки оптовые цены на сахар в России в сезоне-2020/21 без НДС не показывают никаких сверхвысоких уровней, — подчеркивает он. — Сохранение государственного ценового прессинга будет сильно ограничивать рентабельность свеклы и сахара, и сокращать поток инвестиций и финансирования — многие проекты модернизаций в отрасли поставлены на паузу или отложены в долгий ящик».

