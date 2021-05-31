Минсельхоз предложил создать интервенционный фонд сахара

Сейчас цена на сахар стабильна Е. Стецко

Минсельхоз предложил правительству создать государственный интервенционный фонд сахара. Его объем может составить до 500 тыс. т — это приблизительно месячное потребление в России, пишут «Известия» со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. По его словам, закупки следует проводить в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара, а продавать — при необходимости, когда понадобится выровнять цену на рынке. «Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет», — приводят «Известия» слова министра. Патрушев уточнил изданию, что сахар — высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы, поэтому Минсельхоз считает, что следует сформировать этот фонд.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поддерживает идею созданию интервенционного фонда сахара. «Необходимо купить сахар [в фонд], когда он был относительно дешевый, при этом нужно быть заранее готовым морально и финансово к тому, что государству придется терпеть определенные убытки при операциях с интервенционным фондом, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Нужно понимать, как функционирует сахарный рынок и вовремя делать закупки и продажи. Хорошо бы, чтобы фонд формировался за счет ресурсов внутреннего рынка, поскольку у нас рынок условно профицитный, зачем нам покупать дорогой импортный сахар?». Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров сказал «Агроинвестору», что тоже поддерживает идею создания интервенционного фонда, но добавил, что все будет зависеть «от техники исполнения». По его словам, нужно дождаться объявления цен начала интервенций на покупку и на продажу сахара, а также условий хранения сахара.



Сейчас цена на сахар стабильна, сказал Патрушев «Известиям». «Он есть в остатках в достаточном объеме, и мы не видим никаких рисков», — отметил министр, напомнив, что ранее правительством были предприняты меры для сдерживания цен и обеспечения доступности продукции. В частности, было заключено соглашение с производителями и торговыми сетями о снижении цен, а в рамках ЕАЭС принято решение о беспошлинном ввозе 350 тыс. т сахара в Россию. «Сейчас держим ситуацию на контроле, чтобы, с одной стороны, защитить интересы потребителей, а с другой — сохранить рентабельность сахарного бизнеса для производителей. Балансируем на этой тонкой грани», — сказал глава агроведомства.



Между тем, 1 июня заканчивается срок действия соглашений по заморозке цен на сахар, согласно которым отпускная цена зафиксирована на уровне 36 руб./кг., розничная — 46 руб./кг. По словам Рылько, участникам рынка правительством неформально рекомендовано поддерживать цены на низком уровне для розничного канала и дальше. «Сейчас у нас, по сути, действует двухуровневая система цен», — отметил Рылько. По словам Тихомирова, ценовое соглашение в целом должно исполняться и после его официального окончания, при условии выплаты субсидии в 5 тыс. руб. за тонну поставленного сахара. РБК со ссылкой на вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что российские компании будут сдерживать цены на сахар после окончания действия соглашений о стабилизации цен, Договоренности между государством и бизнесом сработали. Однако сейчас существует проблема выхода из этой ситуации, пояснил Белоусов изданию. «На мировом рынке сейчас сахара нет, просто нет. Его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира», — цитирует вице-премьера РБК.



Идею создания государственного фонда сахара 17 мая озвучила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, писал «Коммерсантъ». Фонд позволил бы ограничить количество сырья на рынке и обеспечивать его бесперебойные поставки. Также Лут предлагала ввести ежегодную квоту на беспошлинный импорт и переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством «Объединенной зерновой компании», что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу. Также Лут признавала, что к 2022 году сахар может подорожать из-за позднего сева свеклы. Тихомиров тогда говорил, что решить проблему с помощью интервенционного фонда в этом году уже не удастся.

