Наименее обеспеченные слои населения тратят на продукты почти 45% доходов

Господдержка малоимущих должна стать более адресной А. Гордеев

Согласно докладу Всемирного банка об экономике России, наименее обеспеченные жители страны тратят на продукты питания почти половину своих доходов — 45%, что почти в 2,5 раза больше, чем в самой высокой децильной группе. При этом среднедушевое потребление круп, растительного масла и сахара у малообеспеченных слоев населения составляет 16% от их продовольственной корзины. Однако в потреблении эти продукты имеют больший удельный вес, отмечается в докладе.



Эксперты Всемирного банка считают, помочь справиться с бедностью в России может введение минимального гарантированного дохода (МГД). Национальная программа МГД должна обеспечить регулярную выплату денежных пособий малоимущим семьям. В России, как и во многих других странах, программа могла бы предусматривать сочетание денежной помощи с другими мерами по избавлению от бедности, говорится в документе. Стоимость такой программы могла бы составить примерно 0,33% ВВП — это в четыре раза меньше стоимости расширения существующей системы соцподдержки, оценили аналитики банка. Они предлагают компенсировать малоимущим их дефицит дохода, который в среднем оценивается в 2,8 тыс. руб./месяц на человека в обмен на социальные обязательства, например, искать работу и соглашаться на нее, когда она предлагается.



«Социальные программы помогают сокращать бедность в России, и на самом деле мы видели, что влияние кризиса на бедные слои населения было не таким существенным, — отметил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России, Европе и Центральной Азии Рено Селигманн. — Эти программы могут быть более эффективными с точки зрения снижения уровня бедности, если использовать те два инструмента, которые опираются на расчет показателей нуждаемости, о которых мы говорили в докладе». Предполагается, что достичь национальной цели по сокращению бедности вдвое Россия сможет к 2030 году.



Введение программы МГД позволит к концу года достичь снижения уровня бедности до 11,4%, полагают эксперты. В 2020 году этот показатель составлял 12,1%, оценил Всемирный банк. Предложенные меры смогут поддержать семьи с тремя и более детьми, неполные семьи, а также домохозяйства в сельских районах и небольших городах. Основной риск для прогноза — эволюция пандемии. В случае пессимистического сценария новые вспышки коронавируса в мире могут стать причиной продления ограничительных мер, что приведет к рецессии российской экономики в 2022 году, отмечается в документе.



По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, бедность можно снизить только целевыми выплатами населению и не раньше, чем за три-четыре года, сказал он «Известиям». Госпомощи нужна большая адресность, необходимо вводить жесткий имущественный ценз. «Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты», — приводит издание слова Кудрина. Исключив таких получателей, государство может быстро помочь повысить уровень жизни малообеспеченным, считает он. Также глава Счетной палаты уверен, что возможно дальнейшее ужесточение критериев для выплат пособия на детей от трех до семи лет. В конце марта правила назначения выплат уже были пересмотрены. Пособие теперь не смогут получать семьи с нулевым доходом, а также граждане, у которых низкие доходы на бумаге, но при этом «слишком много» недвижимости, пишут «Известия».

