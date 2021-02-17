Владимир Путин оценил идею введения в России продуктовых сертификатов для малоимущих

Практика выдачи сертификатов на покупку продуктов питания есть даже в богатых и развитых государствах Pixabay

Президент Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос о введении в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. С таким предложением в ходе встречи главы государства с главами фракций Госдумы выступил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».



Жириновский отметил, что практика выдачи сертификатов на покупку продуктов питания есть даже в богатых и развитых государствах. Путин, в свою очередь, признал, что у подобных сертификатов есть свои положительные стороны, но есть и ряд «проблемных вопросов». «На мой взгляд, сейчас это, может быть, не так актуально, как было в разгар эпидемии, но, тем не менее, поговорить можно», — резюмировал президент. Жириновский, в свою очередь, предложил создать отдел в магазинах или отдельные магазинах, где на сертификат малоимущие могли бы ежемесячно приобретать необходимый набор товаров, «пусть не самого высокого качества». Он также отметил, что в самой богатой стране мира — США — подобными сертификатами пользуются 40 млн человек.



Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин сказал «Агроинвестору», что необходимо посмотреть, что сделает Путин после своего заявления. По его мнению, дальнейшие действия довольно серьезно могли бы изменить его позицию в истории и, вероятно, он готов сделать шаг в эту сторону. Ясин считает, что автократическое положение главы государства может усилиться при сохранении либерального начала, при этом он первым может выработать уравновешенные дополняющие друг друга разные подходы в политике. Путин должен руководить, опираясь на имеющиеся инструменты во власти, говорит Ясин, и, если он хочет ориентироваться на либеральную сторону, то должен принимать во внимание позицию ЛДПР, хотя в правительстве есть и противоположные точки зрения по социальным вопросам.



Директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что принятие тех или иных решений свидетельствует о приоритетах государства, или лиц, принимающих решения. «В этой связи, очевидно, это направление не считалось актуальным, или нет видения, как создать механизм, чтобы помощь доходила до действительно нуждающихся, — рассуждает она. — Но проблема в том, что с 2014 года возникают разговоры о том, что нужно что-то делать, а до сих пор нет даже идеи, как организовать отбор нуждающихся, довести до них поддержку, создать условия, чтобы эти меры помогали людям, но при этом стимулировала их к тому, чтобы они смогли зарабатывать и жить дальше без этой поддержки, ведь она не может быть постоянной». Шагайда отметила, что в программах продовольственной помощи в других странах часто видно, что условие ее предоставления — поиск получателем работы или переобучение. «Государство и в том и другом вопросе должно также способствовать переобучению, созданию условий для развития инициативы и возможности работать», — уверена она.



Тема поддержки малоимущего населения в очередной раз поднималась в начале февраля. Тогда сообщалось, что Минпромторг выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям населения. В число получателей средств предлагалось включить беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы — больницах и интернатах. При этом пресс-служба Минпромторга уточняла, что вопрос реализации таких мер правительство пока не обсуждает. Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорил «Агроинвестору», что необходимо выделять помощь только тем, кто действительно в ней нуждается, а «стрельба по всей поверхности» не поможет.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты также заявляли, что поддержка малоимущего населения сейчас крайне необходима. Так, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отмечал, что необходимо помочь наименее обеспеченным слоям населения — это глобальный вопрос, но вполне реально найти около 100 млрд руб. Аналогичное мнение высказывали президент РЗС Аркадий Злочевский, аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших и другие эксперты. В апреле руководители организаций, объединяющих производителей и поставщиков продовольствия, а также торговых сетей призывали правительство незамедлительно начать реализацию замороженного проекта Минпромторга о создании системы продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения.

