Продуктовые карточки предложили выдавать получателям жилищных субсидий

Правительство пока не обсуждает запуск системы продовольственной помощи нуждающимся М. Стулов

Союз потребителей обратился в Минпромторг с предложением перечислять средства на продукты питания — около 3 тыс. руб. в месяц на семью — получателям жилищных пособий, пишут «Известия». В письме, копия которого есть у издания, отмечается, что жилищные субсидии выплачивают в случае, если доля платежей за ЖКУ в семейном доходе превышает 22%.



Также авторы обращения отмечают, что указанных граждан государство уже признало нуждающимися и такой подход позволит максимально оперативно запустить проект по продовольственной помощи. В 2019 году субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране), средняя сумма поддержки составляла 1,6 тыс. руб. в месяц, говорится в письме. Его авторы отмечают, что государство уже опробовало механизм предоставления жилищных субсидий для этих граждан и он доказал свою эффективность. При этом полученные на продовольствие средства необходимо разрешить тратить только на отечественные продукты питания, уточняет союз.



На продуктовые карточки для получателей жилищных пособий потребуется около 108 млрд руб. в год. Ежемесячно на это будет уходить примерно 9 млрд руб., либо 81 млрд руб. до конца года, если запустить выплаты уже с апреля. Авторы инициативы в своем обращении отмечают, что бюджет можно урезать за счет исключения жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению Союза потребителей, эти города сформировали свои региональные критерии определения нуждающихся, они более мягкие, чем в целом по стране. Так, в столице можно получать жилищные субсидии, если на ЖКУ уходит не менее 10% семейного дохода, а в Санкт-Петербурге — не менее 14%.



Петр Шелищ, глава Союза потребителей Миллиарды, выданные гражданам через социальные «продовольственные карты», сразу пойдут на оплату продуктов отечественного производства, они поддержат пищевую промышленность, аграриев и торговлю. Им не нужно будет просить помощь от государства.

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что на данный момент и в предложении, и в механизме такой помощи есть неясности. «Субсидии на ЖКХ получают семьи, у которых платежи составляют значительную часть от дохода. Очевидно, что при таком отборе семей для адресной продовольственной помощи поддержка будет эффективнее, чем, если выплачивать помощь всем подряд по каким-то демографическим критериям, — рассуждает эксперт. — Также плюсом является то, что база таких семей существует, и помощь можно организовать оперативно». Среди минусов Снитко отметила то, что выплаты будут приходиться на семью, а не на одного человека, что искажает действие меры, так как целевые домохозяйства могут быть различными по размеру.



Пресс-служба правительства уточнила «Известиям», что инициатива с продовольственными карточками пока не обсуждается. Аналогичное заявление чиновники делали в начале февраля, когда Минпромторг выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку беременным и кормящим женщинам, детям всех возрастов, а также людям, которые находятся в учреждениях социальной сферы — больницах и интернатах. Инициатива министерства также предполагает ежемесячное перечисление нуждающимся средств на покупку отечественных продуктов питания.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уже тогда заявлял, что помощь необходимо выдавать получателем жилищных субсидий. «У нас есть 3 млн человек, которые получают жилищную субсидию, их доходы проверены вдоль и поперек», — говорил Корбут. По его мнению, чтобы действительно помочь нуждающимся нужно дать им возможность покупать раз в неделю курицу. «Это будут не то виртуальное сдерживание цен на сахар и на масло, которое дает «сумасшедшую» экономию 30 руб. в месяц, а вполне реальная поддержка», — уверен он.



Вопрос введения продовольственных сертификатов также поднимал председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский на встрече Владимира Путина с главами фракций Госдумы. Он предлагал создать отделы в магазинах или отдельные магазины, где на сертификат малоимущие могли бы ежемесячно приобретать необходимый набор товаров, «пусть не самого высокого качества». Путин, в свою очередь, признал, что у подобных сертификатов есть свои положительные стороны, но есть и ряд «проблемных вопросов». «На мой взгляд, сейчас это, может быть, не так актуально, как было в разгар эпидемии, но, тем не менее, поговорить можно», — заявлял президент.

