СМИ: правительство готовит новые меры сдерживания цен на сахар

По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне может быть выпущено 6 млн тонн сахара А. Гордеев

1 июня должно закончиться действие соглашения о фиксации цен на сахар, поэтому Минсельхоз обдумывает новые меры регулирования рынка, сообщает «Коммерсантъ». По его информации, на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая заместитель главы министерства Оксана Лут сказала, что правительство хочет создать государственный фонд, который позволил бы ограничить количество сырья на рынке и обеспечивать его бесперебойные поставки.



Кроме того, Минсельхоз намерен ввести ежегодную квоту на беспошлинный импорт. Также агроведомство хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу. Представитель Минсельхоза подтвердил «Коммерсанту», что министерство считает целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке, но обнуление пошлины на импорт называет разовой мерой.



В целом министерство считает ситуацию на рынке сахара стабильной, говорится в его комментарии, опубликованном на сайте. По данным Минсельхоза, все участники рынка соблюдают соглашения, предусматривающие предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию. «Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме. Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой (почти на 15% до 1,06 млн га), — говорится в сообщении. — С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн т, что позволит получить порядка 6 млн т сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов». Поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволит новая меры поддержки — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара, уточняет министерство. При этом, как пишет «Коммерсантъ», в ходе совещания Оксана Лут признала, что есть вероятность того, что в 2022 году сахар подорожает, поскольку сев сахарной свеклы в этом году начался позже.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге может начаться не в конце июля, а ближе к концу августа, что отсрочит запуск заводов, а для этого периода характерен пиковый спрос на сахар со стороны промышленных потребителей.



Согласно действующему соглашению, отпускная цена сахара зафиксирована на уровне 36 руб./кг., розничная — 46 руб./кг. Кроме того, с 15 мая по 31 августа в России действует беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. т. По информации источников «Коммерсанта», его реализацией займется ОЗК. Компания готова продать 25 тыс. т сахара промышленным предприятиям по 43,5-46 руб./кг с доставкой в Москву. В свою очередь, Минсельхоз рекомендует региональным заводам продавать сахар в первую очередь торговым сетям. Собеседник «Коммерсанта» в крупной компании-производителе сказал, что предложенные ОЗК цены «выглядят не очень привлекательно». По его словам, в результате регулирования цен, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной».

Решить проблему за счет интервенционного фонда в этом году уже не удастся. По мнению финансового директора группы «Сюкден» Глеба Тихомирова, информация о новых регулирующих мерах — это специальный «вброс» информации со стороны участников встречи. «Цель данного хода мне непонятна, так как, по моим данным, на встрече были озвучены «мысли вслух», которым еще очень далеко до конкретных действий», — сказал он «Агроинвестору».



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что в этом сезоне сев свеклы на Юге был аномально поздним — он задержался на 4-5 недель по сравнению с ранним севом в прошлом году. В регионах Центра задержка составила две недели, в остальных регионах — примерно неделю. «Это приведет к тому, что пуск заводов, скорее всего, задержится. Регулятор, наверное, это видит, поэтому ОЗК дали квоту, чтобы в начале сезона иметь резерв по объемам, на случай сбоев в оптовом предложении, — рассуждает эксперт. — Но как будет проходить регулирование — до конца пока непонятно. Самое главное, чтобы все эти меры были взвешенные, аккуратные и своевременные. Резкие движения в госрегулировании не нужны».



По словам эксперта, нынешние меры — лишь сглаживание объективных рыночных процессов. Иванов считает, что отмена транспортной субсидии при экспорте с октября-2020 — логичная и правильная мера. «Если регулятор видит, что в конкретном сезоне по определенному товару есть проблемы, надо в первую очередь снимать поддержку экспорта, что и было сделано. Крайний вариант — это эмбарго на экспорт, как это сделали по гречке. Но такие меры нужно применять редко и на ограниченное время, если этим злоупотреблять, то инвестиционная привлекательность сектора снизится», — прокомментировал эксперт.



По словам Иванова, заниматься выращиванием агрокультур, на которые постоянно воздействуют «выпады госрегулирования», никто не будет. «В агросекторе инвестиционные решения носят длительный характер. Свеклосахарный цикл длится почти два года, а севооборот и вовсе 4-5 лет. То есть, чтобы свеклу в этом году посадить, в августе-сентябре прошлого года нужно было тщательно готовить поля, сахар из этой свеклы закончат вырабатывать в начале 2022-го, а продан он будет к лету следующего года. Существенная часть вложений идет накануне (удобрения, СЗР, ГСМ, почвообработка и др.). Планируют сев свеклы конкретные хозяйства, которые смотрят на динамику цен — от солярки до сахара. С плохой экономикой независимые предприятия не будут сеять, а вертикальные — будут, но только необходимый минимум для загрузки своих заводов, рассказал Иванов. Он отметил, что цены на сахар, как типичные сырьевые, за полгода могут изменяться в два раза в любую сторону и в любой момент. Осенью при хорошей погоде нас ждет хороший урожай свеклы, скорее всего, удастся выпустить более 6 млн т сахара, что обеспечит внутренний рынок и немного — экспорт. Такой расклад эксперт прогнозирует при отсутствии летом-осенью аномалий с погодой и экономикой страны. В начале сезона (август) цены на сахар «вне соглашения» могут немного вырасти при напряженном оптовом балансе, но осенью они, скорее всего, снова пойдут вниз, предполагает Иванов.

