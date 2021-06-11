Россия может собрать рекордный урожай масличных

Посевы подсолнечника превысили 9 млн гектаров Flickr.com

В этом году Россия может собрать более 23 млн т основных масличных — подсолнечника, рапса и сои. Такой прогноз озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на конференции «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра», сообщает «Финмаркет». Петриченко напомнил, что в 2020 году сбор масличных в России составил 20,2 млн т.



Прогнозируя урожай подсолнечника, эксперт сказал, что по нему ожидания сдержанные — 15,5 млн т. Однако это больше, чем в 2020-м, когда было собрано 13,3 млн т. «Еще в начале сезона было ясно, что подсолнечник посеют более чем на 9 млн га против 8,5 млн га в прошлом году. Пока мне видится, что будет 9,25 млн га. Но может быть и больше, — сказал Петриченко. — С учетом погодных условий получается, что все вполне неплохо для развития подсолнечника». Урожай рапса в текущем году, по словам Петриченко, ожидается на уровне 2,8 млн т, сои — 4,8-4,9 млн т.



В ходе конференции Петриченко также рассказал, что в мире сохраняется довольно напряженный баланс по масличным и маслу, что будет поддерживать цены на старте сезона, пишет «Агробук». «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, — сказал эксперт. — На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное — самым дешевым, но цены останутся весьма высокими». «ПроЗерно» прогнозирует, что в начале сезона цены (FOB Rotterdam) на подсолнечное масло будут на уровне $1250/т, рапсовое — $1400/т, соевое — $1500/т.



Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (FOB Черное море), однако цена может опускаться и до $900/т, следует из расчетов «ПроЗерна». Подсолнечник нового урожая будет стоить около 30-33 тыс. руб./т с НДС, предполагает аналитик, уточняя, что цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что неизвестно, каким будет курс национальной валюты.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, выступая на мероприятии, сказал, что ИКАР прогнозирует урожай подсолнечника на уровне 16,1 млн т, пишет «Агробук». Исходя из этого прогноза потери аграриев от действия плавающей пошлины на масло могут составить от $0,5 млрд до $4,5 млрд при цене масла $1100/т и $1900/т соответственно. Рылько пояснил, что плавающая пошлина заставит переработчиков снижать закупочную цену на сырье — отсюда недополученные доходы аграриев. Плавающая пошлина на масло начнет действовать с 1 сентября. Ставка пошлины составит 70% от цены, превышающий базис ($1000/т масла).



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в этом году ожидаются рекордные посевные площади масличных. «За это спасибо Минсельхозу, который последовательно проводит политику расширения посевов масличных в соответствии с федеральным проектом развития экспорта продукции АПК. Мы со своей стороны также выполняем обязательства и увеличиваем мощности по переработке масличных, которые в этом году составят около 26 млн т, то есть мы идем с опережающими темпами и не снижаем показатель соотношения производства сырья к перерабатывающим мощностям не менее чем 90%», — рассказал он.



По словам Мальцева, даже с учетом рекордного урожая и введения ограничительных мер на экспорт сырья, Россия может переработать весь объем собранного сырья. Он также выразил надежду, что в следующем году производство продолжит увеличиваться. «Безусловно, оказала влияние высокая цена на масличные, которую мы наблюдаем в сезоне-2020/21, когда у нас цены выросли почти в два раза, — считает Мальцев. — При этом мы считаем, что, несмотря на введение определенных защитных мер внутреннего рынка от динамики мировых цен в виде демпферной пошлины на подсолнечное масло, уровень доходности в производстве масличных будет самым высоким в растениеводстве. Это позволит рассчитывать на дальнейшее расширение их посевов».



С точки зрения объемов производства в этом году главным фактором будут погодные условия, добавил Мальцев, отметив, что, в то же время, из года в год у производителей повышается уровень агротехнологий, что сказывается на росте урожайности. «В любом случае средняя урожайность у нас должна увеличиваться, а если сложатся благоприятные погодные условия, то на фоне рекордного сева мы можем увидеть урожай даже не 23 млн т, а 24 млн т маличных», — прогнозирует Мальцев.



Согласно прогнозу Минсельхоза США, урожай подсолнечника в России в этом году составит 14,5 млн т, сои — 4,6 млн т, рапса — 2,35 млн т без учета Крыма. По сравнению с майским отчетом американские аналитики не корректировали оценки. Посевы подсолнечника, по их расчетам, займут 8,5 млн га, сои — 2,9 млн га, рапса — 1,4 млн га. По данным российского агроведомства на 10 июня, подсолнечник посеян на 9,1 млн га, или 106,6% к прогнозной площади, яровой рапс занял 1,4 млн га (на 10,6% больше плана), соя — 2,7 млн га, или 87,1% к прогнозу.

