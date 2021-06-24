Минсельхоз прогнозирует стабильную динамику цен на продовольствие у производителей

Розничные цены на овощи открытого грунта продолжают расти Е. Разумный

Минсельхоз ожидает сохранения стабильной динамики цен производителей на основные виды продовольствия в 2021 году, говорится в сообщении ведомства. По данным министерства на 23 июня, средние отпускные цены производителей по 43 отслеживаемым категориям товаров продемонстрировали стабильную динамику, по ряду продукции цены снижались. Так, подешевела плодоовощная продукция, сильнее всего упали цены на огурцы (-5,4%) и томаты (-6,2%).



Стоимость сахара, подсолнечного масла, хлебобулочных изделий и молочных продуктов за неделю почти не изменилась. Дешевле стали говядина (-0,3%), свинина (-0,3%), куриные яйца первой и второй категории (-0,2% и -2,6% соответственно), гречневая крупа (-0,2%) и мороженая рыба (-0,9%). Цена на пшеничную муку не изменилась.



При этом в рознице цены в основном продолжили расти. По данным Росстата, в среднем за неделю с 16 по 21 июня они увеличились на 0,12%. В том числе плодоовощная продукция подорожала на 1,5%, при этом цена моркови увеличилась 10,8%, картофеля — на 6,8%, капусты — на 4,6%, яблок — на 0,6%, лука — на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6%, томаты — на 4,5%. Стоимость баранины и гречки увеличилась на 0,5%, свинины — на 0,2%, курицы — на 0,05%. При этом на 3% подешевели яйца.



Нужно понимать, что речь идет не о стабильных ценах, а об их стабильной динамике, отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его мнению, все основные продукты питания будут постепенно дорожать, потому что издержки производства — стоимость удобрений, металлов, услуг ЖКХ и так далее — будут расти, что приведет к повышению себестоимости. «Производители окажутся перед выбором: работать без рентабельности или повышать отпускные цены. И я думаю, все пойдут по второму пути», — сказал Корбут «Агроинвестору». Хотя сезонные колебания цен всегда имеют место, но общий тренд будет на повышение стоимости, продолжает он. «А вот там, где государство ввело регулирование цен, например, в зерновой и масличной отраслях, отпускные цены производителей сырья, скорее всего, не будут расти, а может быть, снизятся. Ни экспортер, ни переработчик не откажется от своей прибыли», — считает Корбут.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что сейчас себестоимость овощей борщевого набора значительно выросла из-за того, что подорожали удобрения. Рост их стоимости по ряду позиций составил от 40% до 250%. «Минсельхоз планирует встречаться и проводить совещание с Минпромторгом, чтобы решить, что делать с этой проблемой, — рассказал он. — Цены на удобрения сегодня формируются исходя из биржевых мировых цен минус 40%. Даже с учетом установленных ранее правил формирования внутренних цен, рост стоимости очень большой. Это напрямую отражается на запасах удобрений у сельхозпроизводителей».



Ранее Минсельхоз прогнозировал, что цены на продукты питания до начала нового сезона будут стабильными, а затем — с началом сбора и поступления на рынок нового урожая — будут снижаться. Плодоовощной союз считает, что овощи открытого грунта начнут дешеветь с середины июля: сезонное падение цен в этом году задерживается из-за поздней весны и сдвигов сроков посадки овощей и сбора урожая.



Директор по продажам «ЭкоНива-Продукты Питания» Денис Ишмаев отметил, что ценообразование — это сложный многофакторный процесс, на формирование которого влияют как затраты на ресурсы, компоненты для продукции и упаковки, так и все рыночное окружение. «Нам удается сдерживать цены на продукцию «ЭкоНива» за счет правильного ценового и имиджевого позиционирования. Мы не относимся к низкому ценовому сегменту, это позволяет нам успешно продолжать работу над созданием и продвижением достойного продукта без снижения его качественных характеристик даже в условиях увеличения себестоимости», — сказал он «Агроинвестору». По его предположениям рыночная стоимость товаров может увеличиться незначительно в соответствии с ростом уровня инфляции по текущему году.

