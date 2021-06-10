Михаил Мишустин: спрос на российские продукты за рубежом растет

Зарубежный спрос на российское продовольствие растет, а география поставок меняется, поэтому правительство планирует упростить оформление экспорта продукции АПК. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании кабмина. Он сообщил, что правительство изменит законодательство для упрощения оформления экспортных поставок продукции животноводовства. По словам Мишустина, вывоз мясной и молочной продукции за прошлый год вырос более чем на треть. «За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию и полуфабрикаты, свинину, мясо птицы и многое другое», — перечислил он в ходе совещания правительства (цитата по сайту кабмина).
Российский агробизнес для разрешения поставок продукции на внешние рынки должен подтвердить соответствие своих товаров требованиям страны-покупателя. Россельхознадзор в прошлом году согласовал 40 ветеринарных сертификатов с 25 странами, сказал Мишустин. «Чтобы этот процесс шел быстрее, вносим изменения в законодательство о ветеринарии», — уточнил он. В документе определен порядок обследования земельных участков, зданий, других объектов, а Россельхознадзор бесплатно проведет проверку на соответствие ветеринарным требованиям другой страны, уточнил премьер-министр. «Для этого потребуется только заявление владельца объекта. А сведения об итогах будут занесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии», — пояснил Мишустин. Итоги рассмотрения заявки можно будет узнать на сайте. «Уверен, после принятия закона добросовестным предпринимателям станет проще наладить прочные деловые отношения со своими контрагентами и освоить новые рынки», — заявил глава правительства.
По словам Булатова, экспорт продовольствия мог бы развиваться еще быстрее, если бы не отдельные моменты, которые сдерживают экспортную активность. «В других странах объединения экспортеров активно участвуют в формировании экспортной политики. А у нас их даже не приглашают на совещания ни в Минэкономразвития, ни в Минсельхоз, ни в Российский экспортный центр, — посетовал Булатов. — В результате принимаются не самые эффективные, на наш взгляд, решения об ограничении экспорта по целому ряду товаров: пшеница, соя, подсолнечник, гречка. Такие ограничения в зарубежной практике иногда применяются, но крайне редко и очень осторожно. И уж конечно, никогда не бывает такого, чтобы по собственным экспортерам "били очередями"».
Булатов уточнил, что Национальный союз экспортеров продовольствия выступает за то, чтобы принимать другого рода меры: в случае, если мировые цены превышают внутренние, давать субсидии перерабатывающим предприятиям, чтобы они могли покупать продукцию у российских производителей по ценам, близким к мировым. «Тогда наш производитель не пойдет на внешний рынок, а сам предпочтет продать свою продукцию внутри страны. Если же механически сужать рынки сбыта, производитель будет вынужден либо сокращать производство, либо уходить в другие отрасли», — считает Булатов. Он признает, что введенные ограничения действительно позволят стабилизировать ситуацию с ценами в 2021 году, но в следующем году «все может повториться, вот только производить Россия будет уже меньше».
Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что правильнее говорить не о том, что спрос на российскую продукцию за рубежом растет, а о том, что там повышается представленность российской продукции АПК. «Это результат консолидированных усилий производителей, органов государственной власти и отраслевых объединений. Нельзя сказать, что за рубежом есть дефицит продовольствия, а Россия его удовлетворяет. Импортные рынки и так насыщены продукцией», — сказал Корнеев «Агроинвестору».
Из основных мер поддержки, связанных с продвижением продукции АПК на внешние рынки, можно назвать решение вопросов, связанных с ветеринарией, подтверждением ветеринарной безопасности России в целевых странах и открытием для экспорта других видов продукции, в первую очередь свинины, сказал Корнеев. Еще один момент — активный маркетинг — продвижение и популяризация продукции. «Наша задача — закрепиться в каналах, ориентированных на конечного потребителя», — считает он.
В конце мая 2020 года руководитель подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов заявлял, что по итогам этого года экспорт продукции АПК останется «в районе $30 млрд», в 2020-м он достиг $30,5 млрд. Кроме того, в конце марта правительство внесло изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В частности, согласно новому документу, экспорт продукции АПК в 2021 году должен составить $26 млрд, в 2022-м — $28 млрд, в 2023 году — $31 млрд, в 2024 году — $34 млрд, в 2025-м — $35,4 млрд.
По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз продукции АПК с начала года по 6 июня составил $12,6 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее ($11,2 млрд). В том числе поставки продукции масложировой отрасли достигли $3 млрд (плюс 47%), зерна — $3,5 млрд (плюс 7%), мясной и молочной продукции — $553 млн (плюс 25%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $1,6 млрд (плюс 2%), рыбы и морепродуктов — $1,9 млрд (минус 5%), прочей продукции АПК — $1,8 млрд (плюс 8%).