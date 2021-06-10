Михаил Мишустин: спрос на российские продукты за рубежом растет

Российскую продукцию нужно продвигать и популяризировать за рубежом М. Стулов

Зарубежный спрос на российское продовольствие растет, а география поставок меняется, поэтому правительство планирует упростить оформление экспорта продукции АПК. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании кабмина. Он сообщил, что правительство изменит законодательство для упрощения оформления экспортных поставок продукции животноводовства. По словам Мишустина, вывоз мясной и молочной продукции за прошлый год вырос более чем на треть. «За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию и полуфабрикаты, свинину, мясо птицы и многое другое», — перечислил он в ходе совещания правительства (цитата по сайту кабмина).



Российский агробизнес для разрешения поставок продукции на внешние рынки должен подтвердить соответствие своих товаров требованиям страны-покупателя. Россельхознадзор в прошлом году согласовал 40 ветеринарных сертификатов с 25 странами, сказал Мишустин. «Чтобы этот процесс шел быстрее, вносим изменения в законодательство о ветеринарии», — уточнил он. В документе определен порядок обследования земельных участков, зданий, других объектов, а Россельхознадзор бесплатно проведет проверку на соответствие ветеринарным требованиям другой страны, уточнил премьер-министр. «Для этого потребуется только заявление владельца объекта. А сведения об итогах будут занесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии», — пояснил Мишустин. Итоги рассмотрения заявки можно будет узнать на сайте. «Уверен, после принятия закона добросовестным предпринимателям станет проще наладить прочные деловые отношения со своими контрагентами и освоить новые рынки», — заявил глава правительства.





По словам Булатова, экспорт продовольствия мог бы развиваться еще быстрее, если бы не отдельные моменты, которые сдерживают экспортную активность. «В других странах объединения экспортеров активно участвуют в формировании экспортной политики. А у нас их даже не приглашают на совещания ни в Минэкономразвития, ни в Минсельхоз Российский экспортный центр

По словам Булатова, экспорт продовольствия мог бы развиваться еще быстрее, если бы не отдельные моменты, которые сдерживают экспортную активность. «В других странах объединения экспортеров активно участвуют в формировании экспортной политики. А у нас их даже не приглашают на совещания ни в Минэкономразвития, ни в, ни в, — посетовал Булатов. — В результате принимаются не самые эффективные, на наш взгляд, решения об ограничении экспорта по целому ряду товаров: пшеница, соя, подсолнечник, гречка. Такие ограничения в зарубежной практике иногда применяются, но крайне редко и очень осторожно. И уж конечно, никогда не бывает такого, чтобы по собственным экспортерам "били очередями"».









Булатов уточнил, что Национальный союз экспортеров продовольствия выступает за то, чтобы принимать другого рода меры: в случае, если мировые цены превышают внутренние, давать субсидии перерабатывающим предприятиям, чтобы они могли покупать продукцию у российских производителей по ценам, близким к мировым. «Тогда наш производитель не пойдет на внешний рынок, а сам предпочтет продать свою продукцию внутри страны. Если же механически сужать рынки сбыта, производитель будет вынужден либо сокращать производство, либо уходить в другие отрасли», — считает Булатов. Он признает, что введенные ограничения действительно позволят стабилизировать ситуацию с ценами в 2021 году, но в следующем году «все может повториться, вот только производить Россия будет уже меньше».



Президент Национального союза экспортеров продовольствии Дмитрий Булатов считает, что было бы хорошо, если бы государство использовало потенциал объединений экспортеров. Сейчас этого не происходит, хотя законом это прямо прописано, сказал он «». «Объединения экспортеров ведут очень активную деятельность. Они находят рынки сбыта и зарубежных партнеров для своих участников, выпускают специализированные издания для экспортеров, проводят деловые миссии, — объяснил он. — Объединения экспортеров занимаются этой деятельностью как в России, так и за рубежом, только в последнем варианте это делается при поддержке государства. А у нас правительство не выделяет на это никаких средств. Это ставит наши объединения экспортеров в неравные условия по сравнению с аналогичными организациями зарубежных стран. Развитию отечественного экспорта это не способствует».

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что правильнее говорить не о том, что спрос на российскую продукцию за рубежом растет, а о том, что там повышается представленность российской продукции АПК. «Это результат консолидированных усилий производителей, органов государственной власти и отраслевых объединений. Нельзя сказать, что за рубежом есть дефицит продовольствия, а Россия его удовлетворяет. Импортные рынки и так насыщены продукцией», — сказал Корнеев «Агроинвестору».



Из основных мер поддержки, связанных с продвижением продукции АПК на внешние рынки, можно назвать решение вопросов, связанных с ветеринарией, подтверждением ветеринарной безопасности России в целевых странах и открытием для экспорта других видов продукции, в первую очередь свинины, сказал Корнеев. Еще один момент — активный маркетинг — продвижение и популяризация продукции. «Наша задача — закрепиться в каналах, ориентированных на конечного потребителя», — считает он.



В конце мая 2020 года руководитель подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов заявлял, что по итогам этого года экспорт продукции АПК останется «в районе $30 млрд», в 2020-м он достиг $30,5 млрд. Кроме того, в конце марта правительство внесло изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В частности, согласно новому документу, экспорт продукции АПК в 2021 году должен составить $26 млрд, в 2022-м — $28 млрд, в 2023 году — $31 млрд, в 2024 году — $34 млрд, в 2025-м — $35,4 млрд.



По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз продукции АПК с начала года по 6 июня составил $12,6 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее ($11,2 млрд). В том числе поставки продукции масложировой отрасли достигли $3 млрд (плюс 47%), зерна — $3,5 млрд (плюс 7%), мясной и молочной продукции — $553 млн (плюс 25%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $1,6 млрд (плюс 2%), рыбы и морепродуктов — $1,9 млрд (минус 5%), прочей продукции АПК — $1,8 млрд (плюс 8%).

